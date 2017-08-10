Кто подставил Виктора Гончаренко? Колонка Юрия Цыбанева

Виктор Гончаренко Фото: РФПЛ

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему ЦСКА рискует пустить сезон под откос.

Только цифры – и такие, что спорить с ними бесполезно. За первый круг предыдущего чемпионата «Уфа» под руководством Виктора Гончаренко пропустила одиннадцать мячей (причем пять из них пришлись на пару игр в начале, когда тренер только входил в курс дела), сыграв девять матчей на ноль. Потом Виктор Михайлович принял ЦСКА – и там еще добавил цемента! В тринадцати матчах минувшей весны красно-синие позволили соперникам взять свои ворота только четырежды. Трижды после быстрых атак и один мяч с пенальти. Запомните эту подробность, пригодится.

Теперь посмотрим на текущие цеэсковские дела. И сразу хочется вложить в причастие его прямой смысл – текущие-протекающие… В пяти матчах оборона дала течь семь раз – из ряда вон из статистики Гончаренко в прошлом сезоне. Не забил вице-чемпиону только Хабаровск, впервые в истории игравший премьер-лиговый матч в столице и оттого робевший.

Понятно: засбоило. В чем же причина?

Только в одном, на мой взгляд. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич стали еще старше. И по-рабочему вступить в очередной сезон для них оказалось еще сложнее, чем прежде. С каждым сезоном – все сложнее. Тем более после сжатой летней экспресс-переподготовки.

Акинфеев, перенесший еще и нагрузки Кубка конфедераций, и гнет публичной критики, надломился уже в пятом матче сезона. Линию обороны, с примкнувшим к старослужащим Васиным, Гончаренко прилежно ротирует. Но кризис все равно стучится в дверь, то есть в цеэсковские ворота. Обратите внимание: соперники принялись поражать эту цель с воздуха, что прежде удавалось им только в исключительных случаях. И Фарфан из «Локомотива», и давеча Заболотный из «Тосно».

Меня вот разбирает любопытство, отнюдь не праздное: обсуждал ли Гончаренко, принимая дела, с клубным менеджментом проблему возраста защитной линии и, соответственно, пути ее решения? Или обе стороны, не вдаваясь в излишнюю озабоченность, остались при своем? И менеджмент сказал по-простому: скажи спасибо, мил человек, что тебе такой знатный клуб доверили. А Гончаренко тешил себя надеждой, что Васин-то, уж конечно, поможет перекрыть прежние сквозняки.

Но Васин помогает не сильно. Вдобавок к наслаивающимся результативным ляпам, он еще и критически совпал с ветеранами по своим рабочим характеристикам: тоже не быстр, не расторопен и не резок. Однако никакого другого типажа, проворного, в распоряжении Гончаренко нет как нет...

Как можно было обойти вниманием эту острую актуальность? Как можно было оставить без надежной подстраховки вратарскую позицию – ведь Акинфеев, вспомним, и весной испытывал серьезные проблемы со здоровьем? Этот паренек Помазун, возможно, и сделается со временем крепким вратарем, если нынешний нежданный стресс его не сломит, а закалит. Но почему, если клуб имел виды и на чемпионат, и на Лигу чемпионов, в запасе не оказалось опытного непритязательного голкипера – такого, скажем, как Абаев или Коченков? Еще и на такой мелочи экономить? Тот случай, когда говорят: скупой платит дважды.

Словом, ЦСКА сильно рискует пустить сезон под откос. Правда, в запасе у Гончаренко есть радикальный ход по укреплению собственно обороны – оттянуть Вернблума в вотчину Березуцких – Васина – Игнашевича. Швед, слава Богу, все еще и быстр, и резок. Но что тогда станется с опорной зоной? Тришкин кафтан, только и скажешь…