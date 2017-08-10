Виллиан: Мне очень нравится Моуринью, мы обсуждали возможный трансфер в «МЮ»

Жозе Моуринью и Виллиан Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Челси» Виллиан Боржес да Силва рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед», а также сравнил Жозе Моуринью с Антонио Конте.

«Я обсуждал со своим агентом возможный трансфер в «МЮ». Мне очень нравится Моуринью. Как человек, и как специалист. Будучи тренером «Челси», он доверял мне, за что я ему благодарен.

Да, «Юнайтед» выходил со мной на связь. Они пообщались с моим представителем, но ничего не получилось, потому что «Челси» не планирует меня продавать. Я очень счастлив в Лондоне», – заявил бразилец.

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«Мне сложно сравнивать Моуринью и Конте. – продолжает хавбек «синих». – Они абсолютно разные. Жозе – самый настоящий практик. Его интересует работа с мячом, коллективный прессинг и контратаки.

У Конте все по-другому. Антонио уделяет огромное внимание тактике и физическому состоянию. У каждого специалиста свои сильные стороны. В любом случае, Моуринью – фантастический тренер. Где бы он не работал, ему удалось добиться успеха. То же самое я могу сказать о Конте. Он выиграл много трофеев с «Ювентусом», а также привел команду к чемпионскому титулу в свой первый сезон.

Антонио очень много работает. Он изменил схему игры, а мы сумели выполнить его задачи. В итоге, «Челси» стал только сильнее и выиграл чемпионат Англии», – заключил Виллиан.