Звездная болезнь, страх или пофигизм? Почему «Спартак» объявил бойкот

- Что-то вас мало сегодня… - бросил журналистам экс-капитан «Спартака» Артем Ребров, проходя мимо после игры против тульского «Арсенала», в которой он остался на скамейке, а ворота красно-белых остались в неприкосновенности.

- Он никогда не говорит, - пробормотал один из журналистов.

- Это был первый! – прокричал в сторону представителей прессы кто-то из администрации «Спартака», намекая на обязательство клуба предоставить журналистам двух участников матча для общения.

- Так он же даже не играл, - ответила корреспондентка одного из изданий.

- Ничего не знаю, - выпалил представитель «Спартака».

Потом поговорим

Чуть позже мимо журналистов промчался Денис Глушаков, остановившись лишь для того, чтобы вручить кому-то из своих знакомых красную футболку со своим именем на спине. Говорить капитан «Спартака», начинавший матч на скамейке запасных до травмы Артема Тимофеева, тоже не стал.

Все остальные футболисты вообще мимо журналистов даже не прошли. Подтрибунные помещения «Открытие-Арены» спроектированы таким образом, что ироки могут попасть в автобус и на стоянку автомобилей, минуя прессу, что на многих стадионах сделать просто невозможно.

- Все хорошо? – вышел к журналистам пресс-атташе столичного клуба Леонид Трахтенберг.

- Ничего не хорошо – к нам никто не вышел, - ответил кто-то из толпы журналистов, которая с окончанием пресс-конференции Массимо Карреры стала заметно плотнее.

Ответственный за общение футболистов с прессой Трахтенберг засуетился.

- Может остановишься на минуту? Всего на минуту – поговорить? – отчаянно просил он недавнего новобранца клуба Георгия Тигиева.

- Нет, позже, - ответил футболист.

Хотя куда уж позже, когда стрелки часов уже перевалили за 23:00 по московскому времени.

- Вот будет у нас в пятницу день открытых дверей – там и пообщаетесь, - пообещал пресс-атташе. – И после дерби ждем – в очередь выстраивайтесь и говорите.

А ведь команде за то, что к журналистам никто не вышел, положен штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета.

А мне все пофиг. Я сделан из мяса

Но сейчас речь не о тех 10-ти тысячах, на которые увеличится общий штраф «Спартака». Больше хочется знать, почему футболисты красно-белых, действующие чемпионы страны, отказываются разговаривать с журналистами не только после разгрома в Санкт-Петербурге, но и после победного домашнего матча.

Может дело в страхе? Да, «Зенит» оставили позади. Да, победили «Арсенал». Но ведь впереди, всего через пару-тройку дней «Спартаку» играть с ЦСКА. И на «ВЭБ-Арене» уже не будет тридцати тысяч гонящих команду вперед фанатов. Там не будет соперника с обороной, которая раз за разом пропускает разящие контратаки. Там будет вице-чемпион страны, предыдущий обладатель чемпионского кубка, желающий вернуть свой трофей назад. Может футболисты просто боятся что-то сказать накануне такого матча? Хотя… С тем же ЦСКА они играли десятки раз. Чего им бояться? Да и проигрывать любому игроку – не привыкать, будь ты хоть Криштиану Роналду.

Звучит неправдоподобно? Тогда вот вам еще версия – звездная болезнь. Ведь в прошлом сезоне «Спартак» даже после обидных поражений, после разгромов от аутсайдеров чемпионата, все равно выходил и общался. Что изменилось с тех пор? Правильно – «Спартак» стал чемпионом. Футболистов, которых до этого считали достаточно средними даже по российским меркам, вдруг примерили корону. Знаете, когда начались отказы от общения с журналистами? Не поверите – прямо на чемпионском матче против «Терека», когда красно-белым на домашнем стадионе вручили кубок. Тогда тоже ни один из футболистов в микст-зоне так и не появился. Они и так чемпионы. Им можно все. Пресловутая «секта» будет боготворить их и без этого – зачем им какие-то там журналисты? Хотя за пару дней до игры с «Зенитом» тот же Денис Глушаков на матче пляжного «Спартака» минут 15 раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

Тоже не верится? Может тогда все дело в обыкновенном российском пофигизме? Просто всем на все пофиг. Футболистам пофиг на свой имидж – они и так будут получать миллионы евро, щеголяя паспортом. Администрации клуба пофиг – штраф в 10 тысяч рублей на фоне сотен тысяч за проделки фанатов никто не заметит. Руководству пофиг – благосостояние команды никак не зависит от раскрученности клуба, его популярности, его имиджа. Владельцу кубка пофиг – тут недавно появилась версия, что он тратит на «Спартак» даже не свои деньги…

Или мы имеем дело с совокупностью всех этих факторов? И страх сказать что-то не то после разгрома и перед дерби, и звездная болезнь после долгожданного чемпионского титула, и генетический российский пофигизм?

