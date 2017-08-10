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Сила «Урала»: почему Тарханов - лучший тренер старта этого сезона

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сила «Урала»: почему Тарханов - лучший тренер старта этого сезона

Если бы у нас существовал приз «Лучшему тренеру стартового отрезка чемпионата», до его еще до начала первенства смело можно было бы вручать Александру Федоровичу Тарханову. Вот уж кто в режиме ручного управления подводит команду к сезону  в состоянии стопроцентной боеготовности. Реальную команду - тех, кто под рукой, без долгих жалостливых россказней о том, кого планировали, да не смогли приобрести.

Для середняка со здоровыми амбициями, каковым является «Урал», Тарханов - тренер-находка, ведь удачный старт сразу резко отделяет тех, кто по ходу турнира сможет себе позволить роскошь играть в футбол от тех, кто будет обречен на жестокую борьбу за выживание - а там уже не до игры, там - другие совсем правила.

И совершенно неважно Тарханову, каких соперников в первый месяц выберет ему календарь. «Урал» может в Москве указать «Динамо» его нынешнее настоящее место в иерархии РФПЛ или погонять «Краснодар» на его поле, где чистую победу у гостей отнял одним свистком судья Николаев, за что он теперь до осени будет смотреть футбол по телевизору. «Урал» и судейство - это вообще отдельная тема - когда в первом тайме вчерашнего матча Григорьев упал в штрафной в борьбе с Терентьевым, и это очень было похоже на нарушение правил, Тарханов только саркастически усмехнулся - легче поверить, что в «Урал» когда-нибудь пожалует пяток первосортных аргентинцев, чем в то, что уральцам в обозримом будущем позволят пробить пенальти в ворота «Зенита» - при равном-то счете.

Но «Урал» ведь и без того поведет, организовав такой же шикарный гол, какими тур назад все восхищались в исполнении «Зенита» в ворота «Спартака» - поскольку Роберто Манчини скажет после игры, что его команде необходимо усиление, и страна Аргентина замрет в предвкушении очередного увеличения своего бюджета - может, «Зениту» Ильина домой вернуть, и он раскроется не хуже, например, земляка Кузяева? Владимир, появившись в команде зимой, очень резво начал весенний отрезок чемпионата - пока не выздоровел Роман  Павлюченко и не потянул на себя одеяло в атаке. Сегодня Павлюченко в команде уже нет - и Ильин вновь вживается в роль солиста. Ну, а Эрик Бикфалви, когда нет на него судьи Еськова - просто топ-игрок для абсолютно любого нашего клуба.

Конечно, сравняв счет в начале второго тайма, «Зенит»потом уральцев прилично поддавил, но хозяева и в этот тяжкий для них период матча не целились мячами в густо заполнивших стадион зрителей, а пытались найти контригру, что им в итоге и удалось. Справедливая такая ничья, после которой «Урал» по-прежнему гордо идет без поражений. Жаль все-таки, что нет приза лучшему тренеру-стартеру.

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