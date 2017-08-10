Сила «Урала»: почему Тарханов - лучший тренер старта этого сезона
Если
бы у нас существовал приз «Лучшему
тренеру стартового отрезка чемпионата»,
до его еще до начала первенства смело
можно было бы вручать Александру
Федоровичу Тарханову. Вот уж кто в режиме
ручного управления подводит команду к
сезону в состоянии стопроцентной
боеготовности. Реальную команду - тех,
кто под рукой, без долгих жалостливых
россказней о том, кого планировали, да
не смогли приобрести.
Для середняка
со здоровыми амбициями, каковым является
«Урал», Тарханов - тренер-находка,
ведь удачный старт сразу резко отделяет
тех, кто по ходу турнира сможет себе
позволить роскошь играть в футбол от
тех, кто будет обречен на жестокую борьбу
за выживание - а там уже не до игры, там
- другие совсем правила.
И совершенно
неважно Тарханову, каких соперников в
первый месяц выберет ему календарь.
«Урал» может в Москве указать
«Динамо» его нынешнее настоящее
место в иерархии РФПЛ или погонять
«Краснодар» на его поле, где чистую
победу у гостей отнял одним свистком
судья Николаев, за что он теперь до осени
будет смотреть футбол по телевизору.
«Урал» и судейство - это вообще
отдельная тема - когда в первом тайме
вчерашнего матча Григорьев упал в
штрафной в борьбе с Терентьевым, и это
очень было похоже на нарушение правил,
Тарханов только саркастически усмехнулся
- легче поверить, что в «Урал»
когда-нибудь пожалует пяток первосортных
аргентинцев, чем в то, что уральцам в
обозримом будущем позволят пробить
пенальти в ворота «Зенита» - при
равном-то счете.
Но «Урал»
ведь и без того поведет, организовав
такой же шикарный гол, какими тур назад
все восхищались в исполнении «Зенита»
в ворота «Спартака» - поскольку
Роберто Манчини скажет после игры, что
его команде необходимо усиление, и
страна Аргентина замрет в предвкушении
очередного увеличения своего бюджета
- может, «Зениту» Ильина домой
вернуть, и он раскроется не хуже, например,
земляка Кузяева? Владимир, появившись
в команде зимой, очень резво начал
весенний отрезок чемпионата - пока не
выздоровел Роман Павлюченко и не
потянул на себя одеяло в атаке. Сегодня
Павлюченко в команде уже нет - и Ильин
вновь вживается в роль солиста. Ну, а
Эрик Бикфалви, когда нет на него судьи
Еськова - просто топ-игрок для абсолютно
любого нашего клуба.
Конечно, сравняв счет в начале второго тайма, «Зенит»потом уральцев прилично поддавил, но хозяева и в этот тяжкий для них период матча не целились мячами в густо заполнивших стадион зрителей, а пытались найти контригру, что им в итоге и удалось. Справедливая такая ничья, после которой «Урал» по-прежнему гордо идет без поражений. Жаль все-таки, что нет приза лучшему тренеру-стартеру.