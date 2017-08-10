Луан не торопится переходить в «Спартак»

Нападающий «Гремио» Луан ждет предложений от европейских грандов и может принять решение по «Спартаку» сегодня.

НЕЙМАР ПРОТИВ «СПАРТАКА»

Между «Гремио» и «Спартаком» уже есть предварительная договоренность по 24-летнему нападающему – это стало известно еще сутки назад. В бразильской прессе фигурируют суммы от 20 до 25 миллионов евро. Президент «Гремио» Ромилдо Болзан заявил, что предложение клуб устраивает, но еще предстоит разобраться со множеством деталей. Плюс не хватает самого главного – согласия игрока.

Именно тут и могут возникнуть проблемы. Луан пока не принял решения о своем будущем. И сомневается, стоит ли ехать в Россию. Близкие к игроку источники говорят о том, что нападающего еще нужно убедить принять предложение «Спартака». Луан надеется, что им все-таки заинтересуются европейские клубы, и готов ждать до закрытия трансферного окна.

Zero Hora и вовсе сообщает, что Неймар и Габриэл Жезус уже звонили нападающему и советовали отказаться от переезда в Россию.

Тем временем, «Гремио» уже улаживает детали сделки, связанные с контрактом, формой оплаты и первым взносом. При этом президент клуба продолжает надеяться на более выгодное предложение по игроку.

- Сделка со «Спартаком» пока в режиме ожидания. Есть вопросы, которые нам еще нужно решить. Если другие команды хотят претендовать на Луана, предложение нужно делать в ближайшее время, - заявил Болзан GloboEsporte.

ИНТЕРЕСЕН ЛИ ЛУАН «ЛИВЕРПУЛЮ»?

Тут будто по волшебству на матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Гремио» - «Годой Крус» появляется скаут «Ливерпуля», который, якобы, приехал смотреть именно на Луана.

Впрочем, в разговоре с ESPN главный скаут англичан по Латинской Америке Фернандо Тройани заявил следующее: «Луан в наши планы не входит».

Где правда, сказать сложно. Но, кажется, без вызова в сборную и хотя бы пары матчей вместе с Неймаром англичане на этого нападающего на раскошелятся.

Зато тот самый скаут может помешать «Спартаку».

- Я еще не принял решения, все мысли были о «Гремио», - заявил нападающий SporTV после победы над «Годой Крус» (2:1). – Видел, что болельщики просят меня остаться. Я знаю о предложении «Спартака». Но пока не решил, что делать дальше. Думаю, в четверг дам окончательный ответ.

Напомним, что «Гремио» принадлежат 70 процентов прав на Луана. Остальные 30 разделены на равные части между агентом игрока Жаиром Пейшото, инвестором Селсо Риго и компанией К2.