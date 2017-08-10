Из карантина – в финал. Как Айзека Маквала все же пустили на старт после болезни

Маквала в одиночестве пробежал 200-метровку на предварительном этапе после того, как его изначально не допустили на старт из-за болезни. Такого мы еще не видели!

Герой Тома Кортни в фильме «Одинокий бегун» в одиночестве бежал от своих проблем. Айзеку Маквала таким нестандартным образом пришлось справляться с проблемами, подкинутыми организаторами чемпионата мира. Занятно, что и знаменитую картину 1962 года сняли британцы. И над Айзеком «поиздевались» они же. Сначала допустив эпидемию ротавирусной инфекции в официальном отеле чемпионата мира. Потом – посадив несчастного Маквала на карантин. Собственной волей заперев его в комнате того самого отеля и сняв с финала на 400 метров, а заодно – с предварительной стадии на 200-метровке.

Такого мы еще не видели!

Нет, возможно, когда-то давно круги по стадиону и могли наматывать в одиночку – малоизвестные участники на ранних предварительных стадиях. Но тут-то речь - о лидере сезона, пробежавшем две недели назад 200 м за 19,77, и приехавшего в Лондон главным фаворитом (Болт ведь на данную дистанцию не заявился)! Представьте, насколько было обидно Айзеку… И так настрадался с тошнотой и плохим самочувствием, а тут еще за него же решили поберечь его здоровье и отстранить от выступлений. Да, не только его – здоровье других участников тоже. Тем более, число заболевших и так достигло 30 человек.

В итоге 6 августа Маквала оказался под 48-часовым карантином – он пропустил предварительные забеги на 200 м и финал на 400 м, куда вышел с четвертым результатом. Именно после отборочного раунда на 400-метровке Айзек почувствовал себя плохо – обратиться за медицинской помощью ему пришлось прямо на стадионе. Врачи даже не поставили точный диагноз, но указали, что симптомы, которые испытывает ботсванец (тошнота, температура), вполне соответствуют ротавирусной инфекции, вызывающей гастроэнтерит и сразившей многих участников турнира. А значит, согласно британским законам, надо бы его изолировать.

Чемпионат для одного из сильнейших бегунов планеты на этом, вроде, закончился. Несмотря на все протесты самого спортсмена и Федерации легкой атлетики Ботсваны.

- Я мог бежать в финале. Я был готов и чувствовал себя нормально. Я отлично разогрелся и хотел побеждать! Теперь мое сердце разбито, - сокрушался парень.

Но то ли осознав всю тупость происходящего, то ли решив постараться как-то замять разгоревшийся скандал, организаторы придумали изящное решение – выпустить Айзека на дорожку в одиночестве. Продлить, так сказать, предварительный раунд на 200 м ради одного человека. Как только карантин закончился, и медицинское обследование показало, что ботсванец чувствует себя нормально, он все же снова вышел на старт – и вечером 9 августа показал время 20,20. Для выхода в полуфинал надо было выбежать из 20,53. В общем – прошел с запасом. Будто и не болел.

Полуфиналы состоялись следом. Свою форму Маквала подтвердил вторым лучшим результатом (20,14). За медаль он поборется сегодня. Но это – на 200-метровке.

Как быть с дистанцией вдвое длиннее – пока неясно. Там-то финал уже состоялся. Может, Айзеку тоже дадут выступить «вдогонку»? И медаль – если покажет время в тройке лучших – вручат отдельно?