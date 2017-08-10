Мозоли и ссадины от штанги. Как избавиться и не заработать новые

Мозоли и ссадины, которые возникают от занятий с турниками и штангой, могут стать серьезной проблемой: они болят, отрываются, иногда кровоточат. Как бороться с мозолями, рассказывает «Советский спорт».

Тренируйтесь в перчатках

Большинство профессиональных атлетов считают перчатки уделом девчонок. Стронгмэн Эдди Холл, человек, который делает становую тягу с весом 500 кг, метает каменные шары и ворочает бревна, так и вовсе признавался в интервью: «Мои мозоли – моя гордость!».

Все это так, но факт остается фактом. Мозоли болят, рвутся и кровоточат. А еще мозоли почти наверняка не любят ваши дети: когда вы берете их на руки, ребенку кажется, что мозоли их колят.

Самый простой выход снизить количество мозолей – заниматься в перчатках. Лучше всего для тренировок на турнике и тренировок с тяжелой штангой подойдут перчатки с дополнительными мягкими подкладками под пальцами и на ладони.

Перчатки не избавят от мозолей совсем, но их станет намного меньше. Кроме того, перчатку улучшат сцепление со штангой и турником. Это особенно помогает, если вы делаете круговую тренировку и буквально обливаетесь потом: голые руки соскальзывают с перекладины, а руки в перчатках – нет.





Используйте увлажняющие крема

Ежедневно увлажняйте свои руки лосьонами и кремами. Увлажнение препятствует возникновению натертостей, мозолей и трещин на коже, которые непременно возникнут если вы тяжело работаете с весами в зале.

Заведите себе привычку увлажнять руки кремом утром и вечером. Если вы видите, что этого мало, используйте крем и в течение дня.

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Используйте заживляющие мази

Мази типа «Спасатель» способствуют заживлению и регенерации кожной ткани. Если ваши мозоли болят и воспаляются – не стесняйтесь обрабатывать их мазями с лечебным эффектом. Они не избавят вас от мозолей, но болевых ощущений станет меньше.

Откажитесь от мела и магнезии

Многие атлеты используют мел и магнезию для лучшего сцепления с грифом штанги или перекладиной турника. Мел и магнезия сушат кожу, поэтому если вы делаете сложные взятия на грудь штанги или выходы силой на турнике – любое упражнение, где кисть проворачивается вокруг перекладины (грифа) – велика вероятность, что вы «сорвете» мозоли. Результат такого срыва: кровотечение, боль, невозможность продолжать занятия до полного заживления.

Вместо магнезии и мела следуйте пункту один этой статьи – занимайтесь в перчатках с подкладкой-протектором.

Держите гриф пальцами, а не ладонью

Существенно снизить образование мозолей поможет простое изменение хвата. Держитесь за гриф штанги или перекладину турника пальцами, а не подушечками ладони: для этого беритесь за гриф чуть ниже, на уровне нижних фаланг пальцев. Большим пальцем обхватите гриф с другой стороны, как и при обычном хвате – в противном случае гриф (перекладина) может выскользнуть.

Пейте витамины

Образование мозолей, сухость и трещины на ладонях могут быть следствием нехватки витаминов – в частности, витамина А. Если вы тренируетесь интенсивно, 3-5 раз в неделю, принимайте мультивитаминные комплексы. Помимо того, что они остановят быстрое образование мозолей, они же помогут вам быстрее восстанавливаться, крепче спать и в целом чувствовать себя лучше. Проконсультируйтесь с врачом, который подберет для вас оптимальный курс витаминов.

Делайте компрессы из алоэ

Популярный народный рецепт – делать компрессы из алоэ на местах, где образуются мозоли. Алоэ обладает мощными заживляющими свойствами: мякоть алоэ прикрепите пластырем к ладони на ночь. Уже 1-2 компресса снимут болевые ощущения и сделают мозоль меньше.

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Обрабатывайте кровоточащие мозоли антисептиком

Если вы сорвали мозоль на тренировке, обязательно промойте рану и обработайте ее антисептиком: зеленкой, йодом, перекисью водорода. В противном случае в рану может попасть инфекция и она воспалится.

Откажитесь от упражнений, которые не дают зажить сорванной мозоли, до полного выздоровления раны.

Срезайте мозоли, если они совсем мешают





Распарьте руки в теплой воде (в которую можно добавить столовую ложку соды). Аккуратно срежьте мозоль ножницами или лезвием бритвы. Этот способ хорош, если мозоли болят и увеличиваются. Однако, если вы не используете перчатки на тренировках, мозоли вскоре вновь появятся на ваших руках.

Самостоятельно делайте накладки из пластыря

Накладки из пластыря на те места, где ладони трутся о турник или штангу, можно сделать самостоятельно. Обычный пластырь нарежьте полосами и закрепите на подушечках ладоней, перетянув через указательный и средний пальцы. Одну или две линии пластыря пустите вниз к основанию ладони, перекрестив их с линией пластыря на подушечках: так вся накладка будет более крепкой и защитит нижнюю часть ладони.

Используйте «сплошной» пластырь без мягких вставок: он будет лучше держаться и не слезет во время последнего, самого нужного повторения.