Московская птица-тройка

Юные чемпионки, их кони и призовые попоны Фото: «Советский спорт»

Сборная российской столицы выиграла командный зачет соревнований по конному спорту, которые завершились в московском КСК «Битца». В выездке все три медали завоевали юные москвички.

Конно-спортивный комплекс «Битца» поражает размерами. Здесь 37 лет назад разыгрывали медали Олимпиады-80. Многое, правда, пришло в упадок, но комплекс остается единственным, который может принять более 200 участников и тренеров, предоставить комфортные конюшни лошадям, а также провести все виды соревнований – выездку, конкур и троеборье.



Конный спорт – чуть ли не единственный, в котором нет разделения полов, и на Спартакиаде-2017 девушки боролись за победу наравне с юношами. Правда, представительниц слабого пола было подавляющее большинство: в выездке – 59 из 62, в троеборье 27 из 30. Очень непривычно смотреть на категорию соревнований «юноши» и видеть фамилии девушек. Оказывается, «юноши» – это только возраст. «Сейчас такая тенденция по всей стране, в конный спорт охотнее идут именно девушки», – объяснил ситуацию старший тренер Федерального центра спортивного резерва Минспорта РФ Владимир Панченко.

В выездке доминировали москвички. Екатерина Дубровина, Анастасия Иванова и Валерия Дойникова решили, что на пьедестале будут стоять только они. Естественно, со своими верными конями. После церемонии награждения (девушкам – медали и дипломы, лошадкам – розетки и попоны с надписью «Победитель VIII летней Спартакиады учащихся России») Екатерина призналась: «У моего коня Пикерау сегодня будет праздничный ужин – морковка и яблочки. Он это очень любит и заслужил». Пикерау во время разговора все норовил пожевать мою сумку и футболку, а его хозяйка только улыбалась: «Не нужно бояться. Он у меня спокойный».

Дубровина и Дойникова поочередно завоевывали золотые медали. А Анастасия Иванова выиграла с этими же подругами в командных соревнованиях. Но совсем не расстроилась. «Второе место – это тоже хорошо, – улыбается девушка. – Мы (именно так – мы вместе с Дунаем-07) выступили достойно и отстали совсем чуть-чуть. Сегодня было очень душно, а мы – сами понимаете – при полном параде. Как я занялась конным спортом? В девять лет покаталась на пони в парке и твердо сказала родителям, что это – мое! Они даже обрадовались, ведь до этого тоже вместо кукол просила покупать лошадок».

«Даже не знаю, какая по счету у моего Дрим Боя-07 попона, – смеется Валерия Дойникова. – Сейчас ее сняли, поскольку конь должен помыться. Он по кругу бегал, вспотел. Я его никогда не ругаю. Если выступили плохо, делим ответственность пополам. Вот когда начинает плохо себя вести, приходится пригрозить – он все понимает».

В конкуре и троеборье у Москвы – не столь блестящие результаты, но набранных в выездке очков хватило для общей командной победы.

Кроме того, москвичи заняли первое место в турнире по бейсболу, который завершился в Химках (второе место – у Московской области, третье – у Санкт-Петербурга). А вот в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре призерами стали Тверская область, Москва и Краснодарский край.

КОННЫЙ СПОРТ

Выездка. Личные соревнования. 1. Дубровина Екатерина. 2. Иванова Анастасия. 3. Дойникова Валерия (все – Москва). Командные соревнования. 1. Москва. 2. Московская область. 3. Ярославская область.

Конкур. Личные соревнования. 1. Будяк Вячеслав (Краснодарский край). 2. Хайрулина Ксения (Свердловская область). 3. Громзина Анна (Санкт-Петербург). Командные соревнования. 1. Москва. 2. Московская область. 3. Ленинградская область.

Троеборье. Личные соревнования. 1. Мартышева Надежда. 2. Капаций Виктория (Краснодарский край). 3. Орлова Софья (Новосибирская область). Командные соревнования. 1. Московская область. 2. Смоленская область. 3. Москва.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 1. Москва. 2. Московская область. 3. Ленинградская область.





ОБЩИЙ ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ-2017

(после 43 видов спорта из 55)

I группа (более 2 млн жителей)

1. Москва 3455 очков

2. Санкт-Петербург 2777

3. Московская область 2557

II группа (1–2 млн жителей)

1. Ленинградская область 818

2. Приморский край 633

3. Тюменская область 435

III группа (до 1 млн жителей)

1. РСО-Алания 268

2. Калининградская область 230

3. Республика Саха (Якутия) 209