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Зарипов разорвал контракт с «Ак Барсом». Крах карьеры? Нет, первый шаг в НХЛ!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Данис Зарипов
Данис ЗариповФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о новом повороте в судьбе известного форварда Даниса Зарипова, дисквалифицированного ИИХФ на два года.

Итак, как уже сообщал «Советский спорт», трехкратный чемпион мира Данис Зарипов разорвал контракт с «Ак Барсом». Об этом объявили и в казанском клубе. И это же подтвердил агент российского игрока Юрий Николаев.

До этого, напомню, «Ак Барс» сделал несколько противоречивых заявлений. Сначала Казань сообщила о подписании контракта с Зариповым. Затем, уже после дисквалификации форварда, от руководства клуба последовали заявления, что контракт якобы не вступил еще в законную силу…

Но вот сейчас в отношениях Зарипова и «Ак Барса» поставлена точка. И от себя я только добавлю, что в Казани зря волновались. Потому что Данис, чтобы о нем сейчас не писали и не говорили некоторые мои коллеги, незнакомые с ним лично… Так вот Зарипов – очень порядочный человек.

И я напомню, что в моем разговоре с ним, который состоялся в день дисквалификации, форвард, сам пребывавший в шоке от решения ИИХФ, отметил, что для него очень важно в этой ситуации «не подставить клуб и людей, с которыми он договаривался о контракте».

Я уверен, что Данис в нынешней ситуации и не помышлял о том, чтобы претендовать на деньги «Ак Барса». Он до сих пор не понимает – как в его организме оказалось запрещенное вещество. Но отвечать за все свои неприятности готов сам.

И все же – что означает разрыв контракта Зарипова с «Ак Барсом»?

Скажу прямо, сперва меня покоробила спешка в принятии этого жесткого решения. Ведь и КХЛ, и ФХР, и «Магнитка», и «Ак Барс» публично заявляли, что готовы помочь угодившему в трудную ситуацию игроку, что будут вместе с ним добиваться его оправдания.

Но вот еще даже апелляцию в высший спортивный арбитраж не подали, а контракт с ним уже разорвали.

Лично для меня это означает, что в «Ак Барсе» не очень-то верят, что дисквалификацию с Зарипова можно снять. Или что это произойдет достаточно быстро.

Более вероятен вариант, что россиянину срок скостят. Но тогда «Ак Барсу» разумнее подписать с Зариповым уже новый контракт с учетом нового срока дисквалификации.

Возможно, именно об этом клуб и договорился с форвардом. Подробности их встречи не оглашаются.

Однако, я обращу внимание на один, казалось бы, незначительный факт, на который упирает и руководство казанской команды, и агент игрока.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

И в данном конкретном случае это не просто привычная бесконфликтная форма разрыва отношений без претензий друг к другу.

Потому что разрыв контракта сейчас нужен и самому Зарипову. Я напомню, что дисквалификация ИИХФ не распространяется на НХЛ. Но для того, чтобы продолжать карьеру за океаном, российским игрокам сперва надо уладить отношения с клубами КХЛ. Поскольку между лигами существует договор о взаимном уважении контрактов.

Сейчас Зарипов освободился от всех обязательств по отношению к КХЛ. И, значит, может начинать переговоры с клубами НХЛ.

Другое дело, захочет ли он сам лететь за океан в 36 лет? Ранее Зарипов не раз заявлял, что ему нравится именно советская комбинационная школа хоккея. И большие площадки, которые позволяют лучше разыгрывать красивые атаки. Однако, когда Данису приходилось выступать за сборную или клуб на канадских коробках, его результативность не падала.

В принципе, время сейчас у Зарипова есть. На то, чтобы подать грамотно составленную апелляцию в CAS, дождаться на нее хотя бы первого отклика и одновременно вести предварительные переговоры с клубами НХЛ.

И одновременно продолжать готовиться к сезону.

Возможно, к октябрю, когда стартует чемпионат НХЛ, ситуация с его дисквалификацией боле менее прояснится. И тогда форвард сможет принять окончательное решение о продолжении своей карьеры за океаном.

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