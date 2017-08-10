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Юрген Клопп: Ни за что не отпустим Коутиньо, будем биться за него до конца

Источник:  Sky SportsКомментарии
Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо
Юрген Клопп и Филиппе КоутиньоФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможный трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Ранее сообщалось, что представители каталонского клуба вылетели в Англию, чтобы завершить сделку. Ожидается, что переход игрока сборной Бразилии обойдется сине-гранатовым в 90 млн евро.

«Ливерпуль» не стремиться заработать трансферах. - говорит наставник мерсисайдского клуба. - Нас не интересуют деньги, которые хотят заплатить за Коутиньо. Этому футболисту нет цены. Мы ни за что не согласимся отпустить его. Будем биться за него до конца.

У нас есть четкая цель - мы хотим развиваться и сформировать сильную команду. Поэтому, ни тренерский штаб, ни руководство не собирается продавать игроков из нынешнего состава. Наоборот, мы хотим усилить его, пригласив пару новичков. Таков наш план.

Экс-наставник «Ливерпуля»: Не думаю, что Коутиньо способен отказать «Барселоне»

Конечно, сегодняшний футбол устроен иначе. - продолжает немецкий специалист. - Здесь все возможно. В этом мире неприкосновенных просто нет. Но мы не можем оставить это без внимания и сидеть сложа руки. 

Я повторюсь, мы не в той ситуации, чтобы продавать игроков. У нас нет желания рассматривать предложения по трансферу Коутиньо из-за запроса одной команды», - заявил наставник мерсисайдского клуба.

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