Хатха-йога для начинающих. Видеоуроки асан хатха-йоги
Хатха-йога – самое популярное направление в практиках йоги. Чем полезна хатха-йога для начинающих, асаны хатха-йоги и их описание, видеоуроки, которые можно самостоятельно выполнять дома – в материале «Советского спорта».
Хатха-йога для начинающих. Чем полезна
Комплексы асан хатха-йоги помогают привести тело в форму и обрести душевное равновесие, говорит трактат о йоге «Хатха-йога Прадипика» - один из самых древних учебников по йоге, написанный, предположительно, в 15 веке.
«Хатха-йога Прадипика» утверждает: тот, кто выполняет асаны хатха-йоги ежедневно, способен достичь состояния просветления (самадхи), освободиться от страданий (мокше) и сохранять до конца своих дней подвижность членов и ясность ума.
Хатха-йога, помимо физических упражнений-асан, включает в себя целую философскую систему. Само ее название переводится как «слияние под усилием» - имея в виду, сочетание физических, духовных практик и строгой дисциплины. Однако новички, которые только начинают заниматься хатха-йогой, часто практикуют ее «облегченный вариант»: он состоит из нескольких комплексов поз, полезных для гибкости, похудения и сохранения хорошего самочувствия, и не углубляется далеко в индуистскую философию.
Хатха-йога для начинающих. Упражнения и асаны
Любовь - самый разумный ответ на вопрос о смысле существования человека _____________________________ #йогакаждыйдень #медитация #здоровоепитание #счастье #кундалинийога #хатхайога #мотивация #инстайога #йога #кундалини #хатха #йогачеллендж #здороваяеда #здоровье #йоги #здоровыйобразжизни #йогавезде #счастьеесть #падмасада #вегетарианство #веганство
Основа начального комплекса поз хатха-йоги для начинающих – это позы для расслабления. Считается, что они помогают снизить стресс современной жизни, избавиться от усталости и негативных эмоций. Адепты хатха-йоги утверждают, что они чувствуют большой прилив энергии, когда делают комплексы асан для расслабления.
Наиболее популярная асана для расслабления – Шавасана или поза мертвеца. Ложитесь на спину, под голову можно положить небольшую подушку. Руки разведены в стороны ладонями вверх, стопы ног слегка разведены. Глубоко дыша, вы представляете, как расслабляется ваше тело.
Другая асана, которая помогает одновременно расслабиться и повысить гибкость суставов - поза лотоса или Падмасана. Начинать изучение этой асаны начинающим рекомендуют с простого варианта – сидения со скрещенными ногами. Постепенно, когда новички привыкают к этой позиции, они забрасывают ступни ног так, чтобы они лежали на бедрах.
Как плавать в отпуске, чтобы худеть
Поза наклона вперед или Пандагустасана позволяет расслабить позвоночник, снять боли в пояснице и увеличить свою гибкость. Из положения стоя, ноги примерно на ширине плеч вы плавно наклоняетесь вперед с прямой спиной до параллели с полом. Зажержитесь на несколько секунд, а азтем продолжайте наклоняться и коснитесь руками пальцев ног – задержитесь в этом положении на 10-15 секунд. Если не можете опуститься так низко, задержитесь в позиции максимального для вас наклона, и от занятия к занятию увеличивайте амплитуду.
Поза воина или Вирабхадрасана – одна из основных поз хатха-йоги для начинающих. Она придает тонус мышцам бедер, кора, ягодичным мышцам и избавляет от неприятных ощущений в позвоночнике и шее. Нужно встать в позу, которая напоминает выпад, поднять руки вверх и сложить ладони над головой. Голова поднята. Бедро правой ноги (переднее) параллельно полу. Задержитесь в этой позиции, глубоко дышите, почувствуйте как растягиваются ваши бедра и позвоночник.
Хатха-йога для начинающих. Правила выполнения асан
💜 💜 💜 💜 💜 Расписание на СЕГОДНЯ (среда) ⬇ чтоб посмотреть нажмите "еще" ➡ (на фото: Сергей Чернавин) 🕉 07:00 до 08:20 ➖Хатха йога УТРО – Айгерим Т. 🕉 08:30 до 09:50 ➖Хатха йога – Айгерим Т. 🕉 10:00 до 11:20 ➖ АНТИВАРИКОЗНАЯ (йогатерапия) - Екатерина П. 🕉 13:00 до 14:00 ➖Хатха йога – Марию А. заменяет Айгерим Т. 🕉 14:10 до 15:10 ➖Йога для беременных – Марию А. заменяет Айгерим Т. 🕉 19:00 до 20:00 ➖ ЙОГАЛАТЕС - Катерина С. 🕉 19:00 до 20:00 ➖ ЙОГИЧЕСКИЙ СОН (йога-нидра) – совместно с Катериной С. 🕉 19:00 до 20:15 ➖Хатха йога (для продолжающих) - Сергей Ч. 🕉 20:15 до 21:30 ➖ STRETCH йога - Катерина С. 🕉 20:20 до 21:40 ➖Йогатерапия позвоночника - Екатерина П. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ☝ЦИТАТА ДНЯ: Помните, счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит исключительно от того, о чем вы думаете. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡ КОНТАКТЫ ⬅ ☎ Гор.: +7 (727) 394-32-45 (если не дозвонились звоните на моб.) ☎ Моб.: +7 (705) 450-50-53 🌍 ЦЕНЫ/РАСПИСАНИЕ/ИНСТРУКТОРА на нашем сайте www.atman.kz 🌎 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #atmankz #йогаалматы #йогацентр #атманкз #yogaalmaty #almaty #алматы #yogacenter #almaty_city #almatycity #хатха #hatha #almaty_foto #instakz
- выполняя асаны хатха-йоги, старайтесь полностью расслабиться. Удалите источники посторонних шумов и другие отвлекающие вас факторы. Начинающим в хатха-йоге нередко помогает достичь расслабления негромкая медитативная музыка;
- вы не должны чувствовать боль. Позиции хатха-йоги для начинающих могут поначалу вызывать чувство дискомфорта – это нормально и постепенно вы научитесь в них расслабляться. Но вы никогда не должны довдоить выполнение комплекса асан до болевых ощущений;
- учебник «Хатха-йога Прадипика» рекомендует заниматься ежедневно по утрам. Именно в это время, согласно учению хатха-йоги, человек способен наиболее полно раскрываться в комплексе асан. Впрочем, если плотный график рабочих будней не оставляет вам времени для занятий по утрам, выбирайте любые другие часы для занятий хатха-йогой. Главное в занятиях – постоянство;
- перед занятиями хатха-йогой для начинающих следует проконсультироваться у врача. Как правило, отвод от занятий получают люди, перенесшие инфаркт и инсульт в течение последнего года, люди, страдающие хроническими болезнями внутренних органов, люди, которые перенесли операцию в течение последнего года.
Выпил – отдыхай! Как в отпуске совмещать спорт и удовольствия
Хатха-йога для начинающих. Видеоуроки асан хатха-йоги
Ниже мы публикуем несколько популярных видеоуроков хатха-йоги для начинающих.
Хатха-йога. Основные позы и их описание
Хатха-йога для начинающих. Утренний комплекс для пробуждения
Хатха-йога для начинающих. Комплекс на растяжку спины и ног
Хатха-йога. Комплекс для лечения болей в спине