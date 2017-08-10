Игорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитник

Кирилл Капризов теперь официально "красно-синий" Фото: КХЛ-Фото

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после пресс-конференции к Кубку мэра Москвы-2017 рассказал о последних трансферных ходах клуба.

- Что стало главным аргументом, убедившим сторону Капризова подписать предложенный ЦСКА трехлетний контракт? Бледная игра Кирилла в двух контрольных матчах за ЦСКА и на турнире в Сочи?

- Думаю, правильная оценка ситуации. Плюс наша работа. Мы давно вели переговоры, убеждали отца Кирилла принять наше предложение. Рад, что все увенчалось подписанием контракта. А что касается турнира в Сочи, то лично мне все армейцы в олимпийской сборной понравились.

- Капризов порадует болельщиков на Кубке мэра, который стартует в следующий вторник?

- Это вопрос к тренерам. Посмотрим, в каком состоянии он вернулся из Сочи.

- Показалось, что Григоренко, Любимов и Нестеров выглядят ярче Капризова…

- Читал интервью главного тренера олимпийской сборной Олега Браташа. Он выделяет Григоренко. Мне же, еще раз повторю, понравились все наши игроки, приглашенные в олимпийскую сборную. А кто ярче – выясним после наших будущих побед, возможных побед.

- Трансферная кампания вашего клуба на Капризове не заканчивается? Даже наставник «Зенита» Роберто Манчини после ничьей в Екатеринбурге заявил: «Нам надо доукомплектовываться». У ЦСКА же остается одна вакансия легионера.

- Трансферная кампания, работа в этом направлении продолжается у нас постоянно, 24 часа в сутки. Хочу еще удивить вас приобретением классного защитника. Если, конечно, все сложится благоприятно.

- А есть ли на горизонте эти классные защитники?

- Есть. Наберитесь терпения.

- Разве новичок Мэт Робинсон, перешедший в ЦСКА из московского «Динамо», не из таких?

- Как только я стал президентом клуба, сразу стал вынашивать идею приглашения Робинсона. Нам нужен катающийся защитник, нацеленный на атаку, для большинства.

- Чем еще удивите?

- В наших планах вернуть из НХЛ двух игроков. Имеющих отношение к ЦСКА.

- Фамилия одного из них известна (Алексей Марченко – прим. В.Д.)…

- Это будет третий.

- Почему поменяли одного шведского вратаря на другого? Фаст ведь титулованнее Юханссона, завоевал на прошлом чемпионате мира золотую медаль…

- Мы хотели оставить Виктора, но твердо решил уехать на родину. Поэтому выбор пал на Юханссона. Он нас устраивает.