Игорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитник
Президент ЦСКА Игорь Есмантович после пресс-конференции к Кубку мэра Москвы-2017 рассказал о последних трансферных ходах клуба.
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Что стало главным аргументом, убедившим
сторону Капризова подписать предложенный
ЦСКА трехлетний контракт? Бледная игра
Кирилла в двух контрольных матчах за
ЦСКА и на турнире в Сочи?
- Думаю, правильная оценка ситуации. Плюс наша работа. Мы давно вели переговоры, убеждали отца Кирилла принять наше предложение. Рад, что все увенчалось подписанием контракта. А что касается турнира в Сочи, то лично мне все армейцы в олимпийской сборной понравились.
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Капризов порадует болельщиков на Кубке
мэра, который стартует в следующий
вторник?
- Это вопрос к тренерам. Посмотрим, в каком состоянии он вернулся из Сочи.
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Показалось, что Григоренко, Любимов и
Нестеров выглядят ярче Капризова…
- Читал интервью главного тренера олимпийской сборной Олега Браташа. Он выделяет Григоренко. Мне же, еще раз повторю, понравились все наши игроки, приглашенные в олимпийскую сборную. А кто ярче – выясним после наших будущих побед, возможных побед.
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Трансферная кампания вашего клуба на
Капризове не заканчивается? Даже
наставник «Зенита» Роберто Манчини
после ничьей в Екатеринбурге заявил:
«Нам надо доукомплектовываться». У ЦСКА
же остается одна вакансия легионера.
- Трансферная кампания, работа в этом направлении продолжается у нас постоянно, 24 часа в сутки. Хочу еще удивить вас приобретением классного защитника. Если, конечно, все сложится благоприятно.
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А есть ли на горизонте эти классные
защитники?
- Есть. Наберитесь терпения.
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Разве новичок Мэт Робинсон, перешедший
в ЦСКА из московского «Динамо», не из
таких?
- Как только я стал президентом клуба, сразу стал вынашивать идею приглашения Робинсона. Нам нужен катающийся защитник, нацеленный на атаку, для большинства.
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Чем еще удивите?
- В наших планах вернуть из НХЛ двух игроков. Имеющих отношение к ЦСКА.
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Фамилия одного из них известна (Алексей
Марченко – прим. В.Д.)…
- Это будет третий.
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Почему поменяли одного шведского вратаря
на другого? Фаст ведь титулованнее
Юханссона, завоевал на прошлом чемпионате
мира золотую медаль…
- Мы хотели оставить Виктора, но твердо решил уехать на родину. Поэтому выбор пал на Юханссона. Он нас устраивает.