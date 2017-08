Феллайни и его новое лицо. Самые смешные мемы после Суперкубка

Искаженное лицо Феллайни захватывает пространство – как виртуальное, так и реальное. «Советский спорт» собрал самое яркое в эту подборку.

Все началось с этой блестящей фотографии, сделанной во время Суперкубка УЕФА в минувший вторник:

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38