Евгений Ловчев: Публичные разборки руководства «Спартака» очков не принесут

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о проблемах «Спартака».

«ПОЛЕМИКА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ВНУТРИ КЛУБА»

В публичную плоскость вышла полемика между одним из руководителей «Спартака» (заместителем председателя совета директоров Наилем Измайловым. – Прим. ред.) и Каррерой. «Спартак» опять наступает на те же грабли. Когда уходил Карпин, между ним и Федуном тоже разгорелась публичная полемика. Это не идет на пользу клубу, команде.

Зачем все это знать обывателям? Такая полемика должна оставаться внутри клуба, а для болельщика главное - результат. И от этого зависит – хороший тренер в команде или плохой.

Сейчас эта полемика напомнила мне один не очень приятный эпизод. Когда завершился чемпионат, Каррера посетовал, что его не пригласили на чествование в РФПЛ. Сказал, что с удовольствием там бы побывал. А его приглашение где-то затерялось в недрах клуба. Когда что-то такое назревает, болельщики обычно вывешивают баннер – он все видит, на котором изображен Николай Петрович Старостин.

КАК СТАРОСТИН ЗА БЛОХИНА ЗАСТУПИЛСЯ

Николай Петрович никогда не сказал ни одного плохого слова публично ни про одного человека, с которым когда-либо работал. Я приведу одну историю. Это было незадолго до чемпионата мира 1982 года. Главным тренером сборной СССР был Бесков, а начальником команды Старостин.

На базу сборной в Новогорск приехали Валентин Сыч, тогда заместитель руководителя Спорткомитета, и Вячеслав Колосков. И Сыч начал пихать Блохину: мол, мало забиваешь, плохо играешь. Блоха – парень ершистый, что-то Сычу ответил. Тот сказал: «Вы освобождены из сборной, покиньте базу». Блоха спросил: «Кто мне купит билеты до Киева?» - «Сам купишь», - ответил Сыч.

И тогда ребята во главе с капитаном Александром Чивадзе пошли просить за Блохина. Сыч сказал, что молодой игрок совсем зазнался, как ведет себя с руководством. Бесков и Колосков склонны были поддержать Сыча. И тут Чапай (Старостин. - Прим. ред.) заступился за Блохина и уладил конфликт. В результате Олег поехал на чемпионат мира. Вот она – мудрость руководителя.

«СПАРТАК» ПРОИГРАЕТ ДЕРБИ ЦСКА»

А когда молодые руководители и молодой тренер начинают дискутировать в общественном поле, это первый шаг к развалу команды. Когда в команде хорошая атмосфера, то игроки выходят доказывать тренеру, болельщикам. Но вчера в матче с «Арсеналом» Глушаков, Попов и Ещенко выходили на замену, и не увидел, чтобы они что-то доказывали Каррере. И я понимаю, что в команде есть обиженные, недовольные. Задача тренера и руководителя вместе это напряжение снять, а они его еще больше повышают. Каррера думает, что сейчас ему купят пять игроков и команда будет на загляденье. Это ерунда! Команду надо выстраивать. Да, в прошлом сезоне на настрое выиграли титул, забивали на 93-х минутах. Но так постоянно продолжаться не может, игры-то, по большому счету, у команды нет.

Публичные разборки никому очков еще не приносили. Думаю, «Спартак» проиграет ЦСКА в дерби.