«Работу в Америке мне пока не дают…» Может ли Ягр приехать в КХЛ? Шанс есть!

Яромир Ягр даже не думал, что найти работу в НХЛ будет так сложно. Сейчас чех приехал в Кладно и дал интервью официальному сайту лиги.

Второй бомбардир в истории НХЛ (1914 очков, больше только у Уэйна Гретцки – 2857), которому в этом сезоне исполнилось 45 лет, заявил: «Самые серьезные переговоры у меня были с «Кладно». Потому что там очень умный владелец, который знает, что он хочет».

Конечно, это шутка. Ведь Ягр – сам владелец «Кладно» и есть.

«Пока не могу сказать вам ничего конкретного, - продолжил Яромир. – Всеми вопросами занимается мой агент Петр Свобода. Пара команд НХЛ проявили ко мне интерес, но до подписания контракта не дошло дело».

В прошлом сезоне самый возрастной игрок лиги набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах за «Флориду». Это был 23-й сезон Ягра в НХЛ. Однако после 1 июля, когда открылся рынок свободных агентов, руководство «пантер» заявило, что переподписывать Яромира не будет.

Конечно, Ягр хотел бы остаться в НХЛ. Он в следующем сезоне (1711 матчей за карьеру) смог бы обогнать Горди Хоу по количеству игр в истории НХЛ – пока великому чеху до этого не хватает 56 матчей.

«Я не думаю об этом рекорде, - сказал Ягр после выставочного матча, посвященного уходу из хоккея Мартина Гавлата. – Когда я вернулся в НХЛ в 2011 году, то сказал себе: было бы круто набрать 2000 очков за карьеру. Но до этого еще очень далеко. Во-первых, мне надо найти новую работу в НХЛ. Во-вторых, провести еще пару сезонов. Столько же нужно, чтобы догнать Хоу по голам – я пока отстаю на 36 шайб».

Уже прошло шесть недель с тех пор, когда Ягр стал неограниченно свободным агентом. И он сейчас не знает, где продолжит карьеру – в НХЛ, в КХЛ или в Чехии.

Известно одно – если Яромир решит вернуться домой, то это будет не Экстралига, а вторая лига, где выступает «Кладно». Это удобно по двум причинам. Можно в любой момент подписать контракт в НХЛ и уехать в Америку по ходу сезона.

«И это здорово, когда ты можешь выступать у себя дома, - говорит Ягр. – Мой приоритет – играть в НХЛ, а по ходу сезона какую-то из команд может накрыть волна травм. Им понадобится помощь, подпишут меня – я быстро соберу вещи и прилечу на следующий день. А если я заключу контракт в чешской Экстралиге, то буду вынужден отработать сезон до конца».

Яромир хочет подписать контракт в НХЛ, попав в правильную ситуацию.

«Самое важное для меня – видеть серьезный интерес со стороны команды, - говорит Ягр. – Нужно понять, в какой роли я буду нужен. При этом не обязательно, что меня должны поставить сразу в первую тройку. Прекрасно понимаю, что я не тот игрок, как 10-15 лет назад, когда в одиночку мог решить исход матча. Решение за тренером, в каком амплуа меня использовать. Может, для меня даже лучше играть во втором-третьем звене, потому что так я буду выходить против более слабых соперников. Хотя всю карьеру я играл против лучших из лучших, и так было в последнем сезоне за «Флориду».

Когда Ягр готовился к сезону в КХЛ, он сбрасывал вес, делал акцент на катании и скорости. Когда переехал в НХЛ, то стал больше внимания уделять физике, чтобы действовать в североамериканском стиле. Как теперь строится предсезонка Яромира?

«Особо я ее не менял, - признался Ягр. – Другое дело, тут есть моральный дискомфорт, потому что ты не знаешь, где начнешь сезон. Тем более чемпионат в Европе стартует на месяц раньше, чем в НХЛ. Но главное – желание и старание. Работай, жди своего шанса. И обязательно его получишь».

Может ли Яромир Ягр приехать в КХЛ? С нашей точки зрения, да – если он не получит серьезное предложение в НХЛ, а в нашей лиге его позовут на хорошие деньги. Что лукавить, контракт на один миллион долларов Яромир может подписать в Америке прямо сейчас. Но это несерьезно.

«Советский спорт» уже писал, что лучший вариант для Ягра – «Куньлунь».