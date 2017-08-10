«Брызгалов, у меня нет для тебя работы!» Как канадцы шутили в Сочи (видео)

После турнира Sochi Hockey Open обозреватель «Советского спорта» пошел к раздевалке сборной Канады.

ВОТ КАК НАДО РАБОТАТЬ!

Самой открытой для журналистов командой на турнире в Сочи стала олимпийская сборная России. Очень грамотно работал пресс-атташе Петер Терещенков. Он сделал то, чего в нашем хоккее почти не бывает. Сказал всем представителям СМИ: «Приходите в 14:30 в отель сборной. Сообщите, кому какие игроки нужны. Я все организую, и вы с ними пообщаетесь».

Я выбрал Станислава Галиева, Никиту Нестерова, Кирилла Капризова. В итоге сделал три полосных материала в «Советский спорт». Все коллеги тоже хорошо поработали. Олимпийская сборная России звенела в прессе всю неделю. Да еще и выиграла турнир!

Роман Любимов перед матчем с Канадой (3:2) выходил в прямой эфир федерального канала прямо во время раскатки. Телевизионщики говорили, что раньше такого не бывало. А кто забил победный гол в той игре? Правильно, Любимов!

Главное, никто из хоккеистов не против общаться с журналистами. Даже уговаривать никого не надо. И результат налицо. Суеверия, что разговоры с прессой сбивают спортсменов с настроя – в топку! Давайте уже быть современными людьми. Знаю, что такие инициативы со стороны пресс-атташе проходят с большим трудом. Но в Сочи все получилось великолепно, и теперь я говорю – берите пример с олимпийской сборной России!

ЛУЧШИЙ ХАЧАПУРИ В ГОРОДЕ

Открыто вели себя и канадцы.

- Было забавно, когда сочинские болельщики нас освистывали, - с улыбкой сказал игрок сборной Канады Эрик О’Делл, выступающий за ХК «Сочи». – Кричали нам разные вещи. Но мне это понравилось.

Я спросил, насколько здорово Эрик знает местность, и где тут самый хороший шашлык.

- Не только шашлык, но и хачапури, - заявил О’Делл. – Есть тут рядом один ресторанчик, советую заглянуть.

И сказал адрес. Я даже подумал отправиться туда. Спросил напоследок, можно ли назвать Сочи русским Майами. Эрик ответил, что несомненно.

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк в начале турнира мне заявил, что по дороге в Сочи потерялся его багаж, и он тут вынужден ходить в одних штанах как бродяга из Бухары. Но теперь, судя по внешнему виду, чемодан Бурка долетел. Он был доволен и этим, и тем, что его сборная на сильном турнире хорошо провела восемь из девяти периодов. Только в одном кое-что не получилось. Подозреваю, это первый период (0:2) против олимпийской сборной России.

Бурк рассказал, что уверен в своих ребятах, и у него будет тяжелый выбор, кого брать на Олимпиаду. И это хорошо, всегда была бы такая головная боль. На пресс-конференции главный тренер Уилли Дежарден добавил, что из этого состава несколько человек точно попадут в Пхенчхан. Подозреваю, что Мэйсон Рэймонд, забивший шикарный гол в ворота Кошечкина, это место уже заслужил.

Еще Шону предложили Бена Скривенса из «Салавата Юлаева», чтобы он стал первым номером сборной Канады. Бывший вратарь Бурк сказал, что за ним следят и попробуют на каком-нибудь турнире. Но основного голкипера они определят только в феврале, когда увидят, кто в наилучшей форме.

Я задал Бурку вопрос ребром: мог бы Илья Брызгалов в какой-то роли усилить штаб сборной Канады, потому что в России он пока не востребован?

«Я люблю Брызи, и выступал с ним в «Аризоне», - засмеялся Шон. – Ответственно заявляю, что у меня нет для него работы. Но мы можем где-нибудь зависнуть, сходить на ужин. Илья, с этим нет проблем!»

МОЙ ДРУГ РОНАЛДУ

Следующим на допрос попал Джастин Азеведо – маленький канадец португальского происхождения из казанского «Ак Барса». Само по себе это уже адская смесь.

После стандартных фраз о том, что для Азеведо это большая честь – играть за сборную Канады, и он ожидал вызов в национальную команду («Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»), я разбавил тоску вечера и влепил вопрос:

- Джастин, вы знакомы с Криштиану Роналду?

- Да, мы иногда общаемся в вотсапе. Хороший парень, - не растерялся Азеведо.

- «Реал» играл с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА. Роналду вышел на замену только в конце матча. Что вы об этом думаете?

- Вообще я не очень люблю смотреть футбол, - признался Джастин. – Пробовал пару раз, но не выдерживал до конца. Это как-то скучно.

…Вот молодец, Азеведо – сказал всю правду. Какой может быть футбол, когда есть хоккей: лучшая игра в мире с клюшками и на льду?