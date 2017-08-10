«Спартак» отомстил «Зениту» за разгром. Как смог – в матче вторых команд

«Спартак-2» переиграл вторую команду «Зенита» в матче седьмого тура ФНЛ. Корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян побывал на матче.

Спустя пять дней после разгрома, который питерский «Зенит» учинил «Спартаку» на стадионе на Крестовском острове, красно-белые отомстили сине-бело-голубым. Отомстили как смогли – в матче вторых составов.

ФНЛ вместо РФПЛ

Так уж получилось, что между играми этих двух соперников в РФПЛ и ФНЛ прошло меньше недели. На этот раз были совсем другие условия. Вместо ливня с градом – палящее солнце и +37 на термометре. Вместо Санкт-Петербурга – Москва. Вместо Крестовского острова – Сокольники и поле №4 футбольной академии имени Черенкова. Вместо почти пятидесяти тысяч человек – несколько сотен. Питерских – не больше двух десятков.

Хотя кое-что у этих встреч общее было. В составах команд появилось по игроку, которые совсем недавно выходили на поле за основу. В «Спартаке-2» этим футболистом стал «русский Месси» – Денис Давыдов. У «Зенита-2» во второй игре в этом сезоне за команду сыграл французский полузащитник Йоан Молло. В последний раз, когда он играл в дубле, все закончилось не очень хорошо – игрок показал неприличный жест своим болельщикам в ответ на оскорбления. На этот раз все вроде закончилось спокойно.

Молло не выделялся даже на фоне зенитовских резервистов. Хотя сине-бело-голубые, идущие в ФНЛ в традиционной для них зоне вылета, выступают пока не лучшим образом.

Почти разгром

Вот и матч со «Спартаком-2» сине-бело-голубые начали из рук вон плохо. На ворота Егора Бабурина одна за другой накатывались опасные атаки второй команды «Спартака». Но голкипер, еще недавно считавшийся будущим клуба с берегов Невы, в первом тайме поймал кураж и тащил все, что летело в его ворота. «Зенит» старался действовать на контратаках, но не очень удачно.

На 30-й минуте не смог бы спасти и Бабурин – великолепно из-за пределов штрафной пробил замбиец Фэшн Сакала – мяч угодил точно в крестовину ворот. Так, без голов, первый тайм и завершился.

Во второй половине «Спартак» окончательно завладел преимуществом и практически все время проводил на чужой половине поля. Рано или поздно давление должно было сказаться. Произошло это на 59-й минуте, когда за игру рукой в своей штрафной площади «Зенит-2» получил пенальти. 11-метровый удар уверенно реализовал капитан красно-белых Артем Самсонов.

Второй гол спартаковцы провели всего через девять минут после первого. Денис Давыдов отлично открылся в штрафной соперника, получил пас и пробил мимо выскочившего на перехват голкипера – 2:0.

Разгром, казалось, довершил единственный легионер в составе «Спартака-2» – Фэшн Сакала. На этот раз он выиграл верховую борьбу за подачу в район вратарской площади и неотразимо пробил по воротам – Бабурин был бессилен: 3:0. Но в концовке «Зенит-2» сумел отквитать один матч – второй состав «Спартака», грубо говоря, встал. Никита Каккоев получил мяч на линии штрафной и свободно пробил в угол ворот – 3:1.

Вряд ли большому «Спартаку» от этого станет легче, да и очков в турнирной таблице РФПЛ не прибавится, но дубль отомстил непримиримому сопернику, как смог. Главное – все это происходило на глазах у главного тренера основной команды Массимо Карреры, наблюдавшего за происходящим с трибуны.