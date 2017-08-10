«Будешь нашим королем…» Капризов остался на три года в России, и это хорошо

Кирилл Капризов задержался в КХЛ еще на три года, и в этом есть свои плюсы. Какие? Объясняет обозреватель «Советского спорта».

Не могу назвать себя абсолютно счастливым из-за того, что Кирилл Капризов остался еще на три года в ЦСКА. Хотелось уже в следующем сезоне посмотреть на капитана молодежной сборной России в форме «Миннесоты». Но есть много плюсов в том, что Капризов решил задержаться дома.

Для начала, это деньги. В первые три года Капризов по двустороннему контракту новичка, если перевести в рубли, получал бы в районе 20 млн за год после вычета всех налогов. Уверен, что Кирилл будет зарабатывать в ЦСКА раза в три больше. За эти три сезона Капризов сможет финансово обеспечить будущее своей семьи. Хоккейная судьба непредсказуема. Тяжелая травма, и ты никому не нужен. А теперь, в 20 лет, ты можешь подписать договор своей жизни. Кстати, вы заметили, что ЦСКА всем лидерам предлагает трехлетние контракты? Похоже, что «Роснефть» дала бюджет на три сезона вперед, и команда формируется именно на этот срок.

Во-вторых, Капризов станет матерым игроком. Минувшей весной он не смог пробиться в состав взрослой сборной России на чемпионате мира. Да, набрал 42 (20+22) очка в 49 матчах, забил три гола в пяти играх плей-офф за «Салават Юлаев». Феноменальная статистика для 19-летнего форварда.

Но посмотрите на состав «Миннесоты», на первые два звена. Зак Паризе – Эрик Стаал – Нино Нидеррайтер, Микаэль Гранлунд – Микко Койву – Джейсон Цукер. И скажите, кого Капризов должен был бы вытеснить? Болтаться в третьем-четвертом звене, получать мало игрового времени, ездить за практикой в АХЛ? Это не здорово.

Пару дней назад в Сочи я брал интервью у Капризова. Он сказал прямым текстом, что ничего еще не подписал (это случилось в среду-четверг). Но оговорился, что следит за новостями «Миннесоты», и заметил, что Нидеррайтер подписал новый пятилетний контракт. А ведь это конкурент за место в основе. Кирилл – парень умный, а его агент Алексей Дементьев – человек опытный. Уверен, они просчитали в голове все варианты.

Капризов сейчас выбрал дорогу Панарина, который уехал в НХЛ в 23 года – и выстрелил так, что взял «Колдер Трофи», став лучшим новичком лиги.

Кирилл тоже поедет в НХЛ в 23 года. И будет главным претендентом на «Колдера». Мог бы он взять этот трофей в будущем сезоне? Сильно сомневаюсь.

В-третьих, нужно поздравить КХЛ, которая получила одну из главных звезд лиги на ближайшие годы. Ветераны Илья Ковальчук и Сергей Мозякин – это хорошо. Но любая лига держится на молодых талантах, как Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз. А у КХЛ теперь будет Кирилл Капризов – улыбчивый общительный парень, за чьей игрой так интересно смотреть.

Есть ли риск, что Капризов зачахнет в КХЛ, остановившись в развитии? Думаю, нет. Он слишком правильный, чтобы разменять свой талант на всякую ерунду. Да и в России ему есть куда расти – играть на Олимпиаде и чемпионатах мира, брать Кубки Гагарина с ЦСКА.

«Ты остался, мальчик, с нами. Будешь нашим королем».

Игорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитник