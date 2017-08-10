Старт-АПЛ. Самое главное о начале английского сезона

Фанатам «Челси» вряд ли придется зевать, глядя на игру команды Антонио Конте. Фото: Gettyimages.ru

Сезон английской премьер-лиги стартует 11 августа. Главные действующие лица те же – «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «ССФ» размышляет о том, что изменилось в этих клубах летом.

«ЧЕЛСИ» СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

Тренерские пути давних знакомых Антонио Конте и Массимо Карреры похожи. «Челси», как и «Спартаку», в этом году будет тяжелее, чем в прошлом. Во-первых, защитить титул психологически сложнее, чем выиграть, пусть даже после долгого перерыва. Во-вторых, из-за Лиги чемпионов в календаре стало гораздо меньше дней для восстановления. В-третьих, конкуренты усилились.

Лондонцы и сами солидно укрепились. Из «Ромы» прибыл новоиспеченный обладатель Кубка конфедераций защитник Рюдигер. На смену Матичу из самой яркой команды прошлого сезона – «Монако» – был куплен хавбек Бакайоко, а многообещающий форвард мадридского «Реала» Мората достался «синим» за увесистые 70 миллионов евро. Помимо Матича команду покинули вингер Куадрадо, ветеран обороны Терри, защитник Аке и голкипер Бегович.

Главный вопрос – сможет ли Конте перебороть себя? За все годы, что мы следим за работой итальянца, он ни разу не использовал большой ротации для того, чтобы дать отдохнуть лидерам, которые играли почти во всех матчах. Если Антонио в замешательстве, может изучить опыт Зидана – мастера по тасованию состава перед важными играми.

НЕ УПАСТЬ БЫ «ТОТТЕНХЭМУ»!

За три года тренер Маурисио Почеттино сколотил отличную команду. Прошлый сезон стал для «шпор» лучшим за 20 с лишним лет: второе место до сей поры только снилось, да и «Арсенал», главный противник, финишировал тремя строчками ниже.

Президент клуба Даниэль Леви знаменит странными трансферными решениями, и этим летом он не изменил себе. Команду покинули защитник Уокер (причем усилил конкурента – «Манчестер Сити») и хавбек Бенталеб (ушел в «Шальке»). Часики тикают, а покупок нет. Особенно это актуально на фоне активности конкурентов. По факту, из топовой британской шестерки (а ведь когда-то была «big four», и «Шпоры» туда не входили) самым пассивным выглядит именно «Тоттенхэм».

Запас прочности у лондонцев весьма относительный – в команде с небольшим количеством звезд разрушить химию проще всего. Продай одного-двух лидеров, и все пропало. А тут еще и стадион новый строится, нужно экономить, и придется год играть на нефартовом «Уэмбли». Очевидно, что этот «Тоттенхэм» прыгнул выше головы и задача на сезон – не слишком сильно упасть.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПЕПА

Впервые в тренерской карьере Хосепу Гвардиоле сезон не удался. Испанский футбол в Британии не приживается, а проводники его идей, как правило, плохо заканчивают. Получив опыт, Пеп заходит на второй круг: отныне тактическая гибкость для него вновь актуальна, победы на классе перестали быть единственно верным решением.

Работу над ошибками провели и в руководстве. К трансферам отнеслись серьезнее, упор сделали на разноплановых игроков. Силва призван заменить Туре, Менди подходит для Англии как нельзя лучше, Уокеру вообще не требуется адаптация в АПЛ, Данило должен образовать надежную связку с Отаменди, а Эдерсон позволит забыть о проблемах во вратарской линии.

Вне сомнений, «Манчестер Сити» – один из главных фаворитов, у него есть все, чтобы стать лучшим. Главное, чтобы тренер слепил из топ-игроков боеспособный коллектив, объединенный одной целью. Иначе мы опять увидим сборище звезд, проигрывающее всем прямым конкурентам.

Прошлый чемпионат Англии вышел провальным для «Арсенала» и «Лестера». Этим командам выпало дать старт новому сезону АПЛ. Фото: Gettyimages.ru

КАК ВАС ПОНИМАТЬ, «ЛИВЕРПУЛЬ»?

Если кому-то понятны планы «Ливерпуля», я вам завидую. Складывается ощущение, что в команде Юргена Клоппа ничего не меняется. Два сезона подряд при немце команда показывала самый ртутный и энергозатратный футбол в лиге, что сказывалось на результатах: могли в щепки разнести конкурента и с треском провалиться в гостях у аутсайдера.

Главные качества современного «Ливерпуля» – бескрайний задор и нежелание прогибаться под изменчивый мир. Лидеры атаки по-прежнему молоды, у ворот – все того же сомнительного качества оборонцы. И лишь одна серьезная покупка – идеально вписывающийся в клопповскую философию экс-вингер «Ромы» Салах.

Не покидает ощущение, что все топ-клубы, кроме «Ливерпуля», сделали выводы из прошлого сезона. Кто-то, возможно, совершил ошибку, продав лучшего защитника («Тоттенхэм»), кто-то серьезно поработал на трансферном рынке («Манчестер Сити»). А кто-то, и это «Ливерпуль», топчется на месте. В АПЛ стагнация положительно сказывалась только на «МЮ» Фергюсона. Но Клопп не сэр Алекс, и времена уже не те.

ОБНОВЛЕНИЯ «АРСЕНАЛА»

«Канониры» начали меняться еще по ходу прошлого сезона, когда Арсен Венгер во втором круге серьезно пересмотрел игровые принципы. «Арсенал» впервые за 20 лет не ситуативно, а вдолгую перестроился на более строгую модель с тремя защитниками, после чего выдал 9 побед в 10 заключительных встречах сезона, выиграв в том числе у «Сити» и «Челси».

В группу атаки купили забивного форварда Ляказетта, на правый фланг из «Шальке» бесплатно пришел работяга-латераль Колашинац. Вроде бы и Алексиса с Озилом уговорили остаться. И это при том, что впервые при Венгере «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов!

У команды сложная, но интересная задача: почему бы не попробовать благодаря новому игровому вектору успешно выступить не только в чемпионате, но и в Лиге Европы? Турнир комфортный, а лондонцы там в числе фаворитов.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ГОТОВ УДИВИТЬ

Жозе Моуринью с трудом вытащил «МЮ» из пропасти, в которую его столкнул Луи ван Гал. Только шестое место в таблице, низкая результативность (даже «Борнмут» забил больше), больше всех в лиге ничьих (15), но какой прекрасный результат по весне: победа в Лиге Европы и путевка в Лигу чемпионов!

Топ-приобретения – Матич (45 миллионов евро), Лукаку (100 млн, включая бонусы), Линделеф (35 млн) – говорят о готовности удивить. Португальский тренер-эксцентрик собрал переполненных амбициями футболистов.

Велика вероятность, что этот сезон станет для «МЮ» знаковым. Погба, Мхитарян и Байи прошли адаптационный период, а Лукаку и Матич давно в Англии. Манкунианцы, в отличие от остальных пяти клубов, подходят к сезону на пике – физических возможностей, внутренних ожиданий и тактической магии. В этом их главное преимущество.