Фундамент еще не возведен. Почему «Рубин» не удержал победу в игре с «Локо»

Только что Соломон Кверквелия сравнял счет в матче. Фото: «Советский спорт»

В центральном матче тура команду Курбана Бердыева подвело положение дел в обороне.

ДО УДАЛЕНИЯ ЖОНАТАСА И ПОСЛЕ

Игра разделилась на два отрезка - до удаления Жонатаса и после. Случилось оно достаточно рано - уже на 52-й минуте матча. Поэтому можно говорить о двух разных таймах.

До перерыва «Рубин» владел территориальным преимуществом, а «Локо» рассчитывал на контратаки. По владению мячом за тайм хозяева превзошли гостей сразу на шесть минут - 19 против 13. Можно было подумать, что в футболках «Рубина» на поле появилась «Барселона». Однако ни одни, ни другие в такой игре не преуспели - острота была в основном после дальних ударов.

Что «Рубин» не преуспел не должно удивлять - команды Бердыева обычно сильны другими моментами, а не взломом эшелонированных оборон. Что уж хотеть от строящейся команды.

У пассивности «Локо» две причины. Первая - классная игра хозяев после потери мяча - они сразу же душили соперника на его половине поля. Особенно преуспел в этом деле Магомед Оздоев - на его счету семь подборов и перехватов. Вторая - отсутствие Ари. Когда он был здоров, то «Локо» через него строил выход из обороны в атаку - следовала длинная передача на Ари, после чего бразилец скидывал мяч партнерам и сам мчался открываться. В игре с «Рубином» Ари заменил Антон Миранчук. Его мячами так не нагружали, как делали это с основным форвардом. К примеру, в матче с ЦСКА партнеры сделали Ари 14 передач верхом. Миранчуку таких пасов в игре с «Рубином» было сделано всего два. Чаще «Локо» выходил из обороны передачами низом. Команде, привыкшей к быстрому выходу из обороны путем передач на центрфорварда, его потерю еще предстоит переосмыслить. Тогда она оживет в контратаках.

Не заработай Жонатас вторую желтую карточку, голов в матче можно было не дождаться. После его удаления «Рубин» был вынужден откатиться назад, а «Локо» попытать счастья в позиционных атаках. Во втором тайме казанцы во владении мячом москвичам уже проиграли - 16 минут против 19.

НЕДОСТРОЕННЫЙ «РУБИН»

После перерыва «Рубин» показал, что с ним лучше вообще не раскрываться. Прошло всего десять минут с момента удаления Жонатаса, как казанцы провели быструю атаку, в которой штрафной заработал Бауэр. После его розыгрыша казанцы выиграли подбор, в результате чего Бауэр заработал второй штрафной. Он привел к пенальти. Да это же стихия команд Бердыева - не сдаваться под натиском соперника, периодически разжимая пружину! В Европе жертвами подобных фокусов становились «Бавария» и «Барселона».

Не подведи в конце матча точность Азмуна и Граната - и «Рубин» одержал бы победу, каких добился под руководством Бердыева уже миллион, пусть и несколько лет назад. Но проиграл «Рубин» не из-за них. Идеально выстроенной команде Бердыева обычно хватает и одного гола. А тут не хватило.

«Рубин» погубили действия в обороне - в нескольких моментах игрокам банально не хватало концентрации. Пропущенный гол вышел совсем нелепым - Миранчук забросил мяч в штрафную, М’Вила махнул мимо него на линии штрафной, а Кудряшов не уследил за Кверквелией. Интересно, что в концовке матча с «Зенитом» Кудряшов упустил Дриусси - он тоже забил. Странно, если учесть, что Кудряшов пришел из «Ростова» вместе с Бердевым - этот тренер серьезно относится к внимательности игроков. Неужели казанцы собираются к осени выйти на пик формы, а сейчас еще не сделали этого? В целом в обороне Кудряшов слабо не выглядело - из десяти единоборств пять он выиграл и три свел к нейтральным.

Есть вопросы к «Рубину» и по организации игры в обороне. Один из самых опасных моментов «Локо» создал на 73-й минуте - Миранчук ворвался в штрафную и прострелил. Зрителями эпизода были сразу два игрока - Камболов не побежал за Миранчуком от своей штрафной, а у М’Вила, до которого Камболов пытался докричаться, Алексей оказался за спиной. Когда «Рубин» будет выстроен окончательно, таких эпизодов в принципе не должно быть. После этого момента в матче с «Локо» Бердыев был в ярости - он обратился к одному из своих футболистов и побежал на месте, намекая игроку на то, что бежать должен был он. Вероятно, им был М’Вила. В борьбе он не преуспел - ноль удачных единоборств в обороне из пяти.

Скриншот: «Матч ТВ».

Бесспорно, ошибки в организации игры футболистам обороны «Рубина» пойдут на пользу - Бердыев умеет их ликвидировать и скажет своим подопечным, кто был не прав. А болельщикам «Рубина» можно лишь пожалеть, что Навас пока так и не приехал - лидер в оборонительной линии в стадии строительства команды крайне важен. Он мог бы грамотным подсказом спасти от многих неприятностей.

ЗАПАСЛИВЫЙ «ЛОКО»

Когда «Краснодар» в первом туре переиграл «Рубин» (2:1), главный тренер «быков» Игорь Шалимов отметил фактор удачи: «Нам повезло, что сыграли с «Рубином» сейчас. У команды сменился тренер, поменялась схема - в такой ситуации нужно время». При желании Юрий Семин мог бы повторить слова коллеги - «Рубин» до сих пор не идеален. Но этим еще нужно было воспользоваться. Семин смог.

По ходу второго тайма Юрий Павлович перестроил схему команды - с 5-4-1 на 4-3-3. Первыми помощниками Антона Миранчука стали Галаджан и Корян, из глубины стали атаковать Фернандеш и Алексей Миранчук. «Локо» стал расшатывать оборону соперника движением, которое давала молодежь. Непонимание Камболова и М’Вила - из этой серии. Когда движения было мало, в атаку был брошен защитник Кверквелия, на место в обороне которого опустился Денисов. И именно Кверквелия забил спасительный гол.

Скриншот: «Матч ТВ».

Интересно, что схему 4-3-3 Юрий Семин вынул по ходу игры уже по второй раз - первый был в матче с «Анжи». Тогда «Локо» выиграл 1:0. Теперь команда спаслась. Потенциал для успешной игры в позиционном нападении у нее есть.

Несмотря на спасенный матч, легкой жизни у «Локо» в ближайшем будущем не будет - проблема с центрфорвардом остается. За всю игру Антон Миранчук ни разу не пробил по воротам! Опасную передачу сделал лишь одну. Похвастаться он может лишь дриблингом - четыре удачных обводки из пяти. Но дриблинг центрфорварду в современном футболе нужен далеко не в первую очередь - на фланге он уместнее.

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