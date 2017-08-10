США прижали экс-игрока «Барсы» и рекордсмена ЧМ за наркоторговлю. Как так?

У легендарного Рафаэля Маркеса большие проблемы: он теперь в санкционном списке США. Его обвиняют в связях с наркомафией.

Что именно произошло?

Министерство финансов США опубликовало результаты продолжительного и основательного расследования об отмывании денег. Мексиканский футболист Рафаэль Маркес – один из его фигурантов. Маркес, если верить выводам расследования, помогал крупному наркобарону Раулю Флоресу Эрнандесу: утверждается, что футболист отмывал для торговца наркотиками деньги через свои футбольную школу, благотворительный фонд и другие свои организации.

По результатам расследования, Маркеса считают официальным владельцем активов, которые на самом деле принадлежат Эрнандесу. Кроме Маркеса, в этом списке еще 21 человек и в сумме 42 организации.





И что теперь, Маркеса арестуют?

Нет, пока это не уголовное преследование, а только включение в санкционный список США: то есть заморозка счетов и строгая рекомендация для американских граждан прекратить все сотрудничество с человеком и всеми его организациями. Насколько активно компании Маркеса действовали на территории Америки и часто ли контактировали с американскими организациями, пока не сообщается.

Маркес - что-то знакомое. Кто он такой и почему он легендарный?

Рафаэлю Маркесу сейчас 38, он все еще играет в чемпионате Мексики за родной клуб «Атлас». Этим летом он приезжал в составе сборной России на Кубок конфедераций. В решающем матче группы против россиян он остался в запасе, но в трех матчах участие принял: выходил на замену в середине второго тайма во встречах с Новой Зеландией и Германией в полуфинале, а в игре за третье место провел на поле 106 минут.

С 2003-го по 2010-й Маркес был центральным защитником «Барселоны». Он провел за это время больше полутора сотен матчей за испанский суперклуб, выиграл в том числе четыре титула чемпиона Испании, две Лиги чемпионов (2004/05, 2008/09).

На чемпионате мира-2014 Маркес установил рекорд турниров: он был капитаном национальной команды на четырех чемпионатах мира подряд. Учитывая то, что на Кубке конфедераций Маркес выходил не на символические отрезки, велика вероятность его выступления и на ЧМ-2018 в России.

Что это за наркобарон, с которым связался Маркес?

Через Рауля Флореса Эрнандеса и две организации, которые с ним связывают, проходит порядка 25% наркотрафика через границу между Мексикой и США. Именно поэтому вопросом занимается американское Министерство финансов. Самого Эрнандеса арестовали в США в июле, он ожидает экстрадиции. До Маркеса и других персон, фигурирующих в преступной схеме, расследование добралось следом.

Что говорит Маркес?

Конечно же, все отрицает. Сам Рафаэль собрал пресс-конференцию, чтобы высказаться и постараться обелить свое имя.

– Я отрицаю любую связь с преступными организациями. Я сразу же начал сотрудничать со своими адвокатами, чтобы как можно скорее разобраться с вопросом. К тому же я готов помогать в расследованиях. Я понимаю ситуацию, в которой оказался, ее сложность. Но я буду бороться за то, чтобы снова стать тем Рафаэлем Маркесом, которого все знают.

Как относиться к этой ситуации?

Однозначного ответа нет. Как и полноценного понимания, как именно Маркес оказался в преступной схеме такого масштаба. Из опубликованной информации следует, что Рафаэль участвовал в незаконных процессах на протяжении 20 лет, это подтвердил анонимный источник The New York Times, – то есть начал еще в юности, когда играл в Мексике или только переехал во французский «Монако». И продолжал это делать во время выступления за «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

На пресс-конференции Маркес пообещал доказать, что в этом деле допущена ошибка.