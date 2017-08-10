Куда пропал Усман Дембеле? Нападающий «Боруссии» не пришел на тренировку клуба

В последние дни фамилия Дембеле мелькает в прессе чаще, чем название его нынешнего клуба. Неудивительно, ведь им интересуется «Барселона», а «Боруссия» просит всего-то 150 млн евро. Сегодня Дембеле исчез.

Сегодня днем 20-летний форвард не появился на тренировке «Боруссии», а тренер Петер Бос сообщил, что «дозвониться до Усмана мы не смогли, надеемся, что ничего плохого с ним не случилось».

🗯 #Bosz: "@dembouz war heute nicht beim Training. Wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist." — Borussia Dortmund (@BVB) 10 августа 2017 г.

Болельщики клуба стали иронизировать – мол, француз уже отправился в Барселону, и подбирает себе жилье. Чуть позже немецкий канал Skyсообщил, что Усман действительно самовольно полетел в Испанию, и сейчас находится в самолете, однако позже это сообщение было опровергнуто менеджером «Боруссии» Михаэлем Цорком.

«Вопреки гуляющей информации, Дембеле находится в Дортмунде. Его решение проигнорировать тренировку огорчает нас, оно непрофессионально. Он отстранен от кубкового матча против «Рилазинген-Арлен», а так же всех тренировок команды до воскресенья».

Шутки продолжились – мол, Дембеле неудачно сходил в Нордштадт (район Дортмунда, где располагается турецкий квартал). Но, судя по всему, история намного проще – видимо, суммы витающие вокруг его фамилии, настолько вскружили голову юного футболиста, что он потерял чувство реальности.

К слову, сегодня «Боруссия» официально отклонила запрос «Барселоны» о трансфере, ранее СМИ сообщали, что ее не устраивают предлагаемые 120 млн евро.

Усман Дембеле пришел в «Боруссию» из «Ренна» перед началом прошлого сезона. Немецкий клуб заплатил за него 15 млн евро (и, по условиям контракта, должен будет перечислить французам 20% от суммы следующего трансфера). За «Боруссию» Дембеле сыграл 49 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую передачу. Сейчас сайт transfermarkt.de оценивает его в 33 млн евро.

О реакции «Барселоны» на происшествие ничего не сообщается. Но вряд ли каталонцы одобрят такое поведение игрока, способное сорвать сделку. Устроив «забастовку», Дембеле испортит себе и жизнь в «Боруссии». Дортмунд – город простых нравов и голливудское поведение там не приветствуется