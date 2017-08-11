Мануэл Фернандеш: Советую сборной Португалии учить русский!

Мануэл Фернандеш Фото: ТАСС

Один из лучших игроков «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, зачем дрался в финале Кубка России, почему занимается боксом, как команде играть без Ари, и поделился мнением о шансах сборной России на ЧМ-2018.

Мануэл Энрике Тавареш ФЕРНАНДЕШ Полузащитник. Родился 5 февраля 1986 года в Лиссабоне.

Карьера: выступал за «Бенфику» (2004–2007), «Портсмут» (2006), «Эвертон» (2007, 2008), «Валенсию» (2007–2011), «Бешикташ» (2011–2014). С июня 2014 года – в «Локомотиве». В чемпионатах России провел 58 матчей, забил 15 мячей. Достижения: чемпион Португалии (2004/05), обладатель Кубка Португалии (2003/04), обладатель Суперкубка Португалии (2005), Кубка Испании (2007/08), Кубка Турции (2010/11), двукратный обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17). За сборную Португалии провел 9 матчей, забил 2 мяча.

«ДРАКА С ИГРОКАМИ «УРАЛА» БЫЛА БЕССМЫСЛЕННОЙ»

– В прошлом сезоне «Локомотив» взял Кубок России, но финишировал на восьмом месте в чемпионате. Разочарованы?

– Сезон разочаровал, несмотря на кубок. «Локомотив» должен был добиваться куда больших целей, занять место в первой пятерке. Учитывая, какие игроки собраны в команде, мы были обязаны выступить лучше.

– В этом сезоне цель такая же – первая пятерка?

– Если хотим играть в еврокубках, конечно! И у нас есть все, чтобы решить эту задачу.

– В финале Кубка России произошла драка между игроками. Что это было?

– Да она не имела никакого смысла. После нескольких грубых слов неправильно сразу переходить на кулаки. Игроки иногда оскорбляют друг друга во время матчей, ругаются, но никто же не бежит после этого драться. Тот случай показал, что соперник просто не умеет достойно проигрывать. Мы ведь были сильнее и справедливо победили. А эпизод, конечно, некрасивый. Думаю, такого больше не повторится.

– Потом был еще один матч с «Уралом», на выезде. У вас возникли проблемы с игроками?

– Никаких. Просто в финале кубка были совсем другие эмоции. А когда приехали к «Уралу» на матч чемпионата, все прошло обыденно. «Локомотив» победил и еще раз доказал, что сильнее соперника.

2 мая 2017 года. Сочи. В финале Кубка России с «Уралом» (2:0) Фернандеш отметился голевым пасом, а в концовке матча принял участие в потасовке. Фото: «Советский спорт»

«БОКС – ПРОСТО ХОББИ»

– Как провели отпуск?

– Почти все время находился в Португалии с родными.

– За это время выложили в Инстаграм много видео с вашими тренировками по боксу. Это как-то помогает на поле?

– Нет, просто хобби. Мне нравится этот вид спорта. Бокс также помогает поддерживать форму, это один из видов тренировки. Но для меня он ничем не отличается, например, от плавания. Плавать тоже люблю. Так же, как и пилатес. Можно сказать, хобби помогает оставаться в хорошей форме.

💨💨💨 Публикация от Manuel Fernandes (@mfernandes1818) Июл 17 2017 в 7:24 PDT

– Часто смотрите бокс, ММА?

– Я не очень большой фанат ММА, а хорошие боксерские бои посмотреть люблю. Но не слишком увлекаюсь.

– Вы еще и читать любите. Какая книга больше всего впечатлила за последнее время?

– Биография инженера Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX. Не знал, что это за человек, многие факты из книги меня удивили.

«АРИ СТАЛ ЛИДЕРОМ АТАКИ»

– «Локомотив» хоть немного изменился по сравнению с прошлым сезоном?

– Состав тот же самый. Остались арендованные в прошлом сезоне Ари и Кверквелия. Так что мы примерно та же команда.

– Как играть без Ари, надолго выбывшего из-за травмы?

– Придется сложно. Он за короткое время стал лидером атаки. Теперь нужно по-другому выстраивать игру.

– При Юрии Семине вы стали ключевым футболистом «Локо».

– Не стал бы использовать слово «ключевой», просто теперь у меня больше возможности влиять на игру. Мне дали шанс, и я оправдал ожидания.

– Болельщики признали вас лучшим игроком прошлого сезона. Это важно, или просто приятный бонус?

– Приятно, это признание моей работы. Но больше доволен тем, как сложился сезон. Ведь я начинал его в дубле, провел там два месяца, а в конце уже был номинирован на звание лучшего игрока команды. Эта работа в течение года не может не удовлетворять.

– Вы здорово исполняете штрафные и угловые. Специально тренируете?

– Просто тренируюсь в течение недели – никаких секретов. Конечно, хорошо подавать тоже нужно уметь, но важнее, чтобы нашлись игроки, которые завершат эти подачи. У нас есть футболисты, здорово играющие головой. Поэтому здесь заслуга 50 на 50. Благодарю игроков за забитый мяч, а они меня – за передачу.

ЦИФРА 5 РАЗ ФЕРНАНДЕШ ВЫИГРЫВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУБОК В РАЗНЫХ СТРАНАХ. С «БЕНФИКОЙ» (ПОРТУГАЛИЯ) – В 2004 ГОДУ, С «ВАЛЕНСИЕЙ» (ИСПАНИЯ) В 2008-м, С «БЕШИКТАШЕМ» (ТУРЦИЯ) В 2010-м, С «ЛОКОМОТИВОМ» – В 2015-м И 2017-м.

«СЫГРАЛИ СИЛЬНЕЕ ЦСКА»

– В недавнем матче с ЦСКА (3:1) «Локомотив» отомстил сопернику за разгром (0:4) в прошлом сезоне?

– Я не рассматривал матч с такой точки зрения. Перед игрой с ЦСКА мы были разочарованы поражением в суперкубке, затем была не совсем уверенная победа в чемпионате над «Арсеналом». С ЦСКА сработали командно, смогли свести на нет почти все моменты, созданные противником. Это очень важная победа и, самое главное, заслуженная. Мы были сильнее, точно так же надо продолжать играть со всеми.

– После матча все хвалили юного нападающего Михаила Лысова. У него большое будущее?

– Думаю, пока рано говорить о том, как сложится карьера Лысова. Это была лишь одна встреча. Он проделал хорошую работу, вписался в компактную игру команды. Миша – серьезный парень, уже взрослый. Дальше все будет зависеть от его работы на тренировках и во время матчей.

– После матча за суперкубок вы сказали, что «Спартак», пожалуй, лучшая команда России на данный момент. А как же «Зенит»?

– Говорил немного иначе: «Спартак» – одна из лучших команд вместе с ЦСКА и «Зенитом». Вот это тройка будет сражаться за титул. Хотя в матче за суперкубок «Спартак» был не в оптимальной форме. Но он хорошо организован и поборется за первое место, несмотря на две стартовых ничьи.

«У ЭМЕРИ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С НЕЙМАРОМ»

– Осенью «Локомотив» сыграет на групповом этапе Лиги Европы. С какими клубами хотели бы встретиться?

– С португальскими – возвращаться домой всегда здорово. Хорошо бы еще сыграть против английских или испанских команд. Могли бы проверить свой уровень на фоне сильных соперников.

– Например, лондонского «Арсенала»?

– Да, как вариант. Против «Арсенала» было бы интересно сыграть.

– Вы неплохо знакомы с тренером «ПСЖ» Унаи Эмери. К нему в команду перешел Неймар. Как думаете, испанский специалист сумеет сработаться с такой звездой?

– Думаю, у Эмери возникнут сложности. По-моему, ему никогда не удавалось с легкостью работать со звездами. Могу ошибаться, но мой прогноз таков: если «ПСЖ» в этом году приобретет много знаменитостей, у Эмери будут большие проблемы в общении и работе с ними.

За сборную Португалии Фернандеш провел лишь девять матчей, последний – в 2012 году. Фото: Russian Look/Imago

«ПОРТУГАЛИИ ЛУЧШЕ БЫТЬ АУТСАЙДЕРОМ»

– Третье место Португалии на Кубке конфедераций – удачный результат?

– Думаю, да. Так как Португалия чемпион Европы, теперь должна соответствовать статусу. Хотя «фаворит» – не совсем правильное отражение уровня нашей сборной. Португалия – хорошая команда, но в Европе и во всем мире есть сборные куда сильнее. Если бы Португалия продолжила считаться аутсайдером, темной лошадкой, какой все ее видели до Евро, было бы больше шансов на титул. Теперь же все публично заявляют, что мы – кандидаты на победу в Кубке конфедераций, на чемпионате мира-2018. Но через год в России будут такие соперники, как Германия, Испания, Бразилия, Аргентина, Франция.

– Германия выиграла титул второй командой. Она главный фаворит ЧМ-2018?

– Возможно. Германия в этом году победила еще и на молодежном Евро. Сильная команда. Но я бы поставил на Бразилию. Почему? Это не менее сильная сборная, где выступают игроки очень высокого уровня. Если все ключевые футболисты подойдут к чемпионату мира в отличной форме, именно эта команда завоюет титул.

– А у России есть шансы выйти из группы?

– Все зависит от самой группы. Мне кажется, вы пока не готовы соперничать с лучшими сборными. У вас хватает хороших футболистов, а вот сделать из них единую команду куда сложнее. Но, думаю, у России есть потенциал. И есть год, чтобы наладить игру, подготовиться к турниру.

– Года хватит для позитивных изменений?

– Этого достаточно, чтобы наиграть костяк команды и улучшить отдельные аспекты действий.

– Тренерский штаб сборной Бразилии начал изучать культуру России и русский язык. Вы бы порекомендовали сборной Португалии поступить так же?

– Почему нет? Это одна из возможностей показать уважение к стране. Вдобавок легче будет общаться без переводчиков. Хуже точно никому не станет. Если люди выучат язык, только выиграют от этого. Считаю, бразильцы поступают очень мудро.

– Когда бразильцев, играющих в России, спрашивают о ходе подготовки к ЧМ-2018, они отвечают: все супер! Что скажете вы?

– По-моему, все остается на одном уровне с того момента, как я приехал в Россию. Видел, что Кубок конфедераций вызвал ажиотаж, люди шли на стадионы с удовольствием. Но сохранился ли у россиян этот энтузиазм, сказать не берусь. В повседневной городской жизни футбольной атмосферы не ощущается.