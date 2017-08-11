Вопрос дня: правда ли, что России придется заплатить чудовищный штраф за допинг?

Согласно данным Ассоциации спортивной прессы, санкции в отношении нашей страны со стороны МОК будут носить финансовый характер.

Вот что стало известно представителям Ассоциации спортивной прессы, которые ссылаются на высокопоставленного сотрудника ВАДА.

Итак: Международный олимпийский комитет принял решение наказать Россию за нарушения антидопингового кодекса гигантским штрафом. В качестве примера приводится шпионский скандал 2007 года в «Формуле-1», когда «Макларен» был оштрафован на 100 миллионов долларов.

Основными фигурантами того дела стали главный конструктор британской команды Майк Кофлэн и бывший главный механик «Феррари» Найджел Степни. У Кофлэна была обнаружена секретная техническая документация итальянской «конюшни», которую ему передал Степни. «Макларен» лишили всех очков в Кубке конструкторов и оштрафовали на самую крупную в истории «Формулы-1» сумму: до этого наибольшим штрафом, наложенным на команду, было два миллиона долларов!

По данным сотрудника ВАДА, Россия и МОК уже обо всем договорились, решение будет обнародовано в ближайшее время. Взамен российских спортсменов допустят в полном составе до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Похоже ли это на правду? Вполне. То, что санкции неизбежны, стало понятно после июньских заявлений Томаса Баха, сделанных во время визита в США:

– У нас сложилось впечатление, что некоторые в России, занимаясь проблемами будущего, полагают, что прошлое уже забыто, – заявил президент МОК. – Это не так. Мы не можем забыть того, что случилось в Сочи. <…> Мы дали четко понять, что за то, что произошло на Играх-2014, будут введены санкции.

Проблемы нарушения антидопинговых правил в России изучают две комиссии МОК, которые используют результаты работы и выводы Ричарда Макларена (интересное совпадение фамилии главного разоблачителя допинга в российском спорте с названием команды «Формулы-1»). Первая комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия. Вторая, которую возглавляет экс-президента Швейцарии Самуэль Шмид, выясняет, имело ли место государственное участие в допинговой системе в России.

Результаты работы комиссий должны быть представлены в сентябре. Также до октября будет поведена экспертиза царапин на пробирках с сочинскими допинг-пробами российских олимпийцев. Согласно заявлению Баха, ученые судебно-медицинского института в Лозанне нашли метод, который позволит провести юридически обоснованный анализ повреждений на пробирках.

Между тем, Международный олимпийский комитет уже успел заявить, что все выводы на данный момент являются спекуляцией.

– Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было, – приводит «Р-Спорт» слова представителя МОК.

Однако опровергать версию со штрафом сотрудник Международного олимпийского комитета не стал. А дыма без огня не бывает.

В общем, пока руководство российского спорта хранит гордое молчание, тучи сгущаются. А пропасть (ударение на второй слог) может не только их скорбный труд, но и труд сотен спортсменов. Поэтому, хоть вариант с гигантским штрафом и смахивает на продажу индульгенций и очень сомнителен с этической точки зрения, под давлением всех вышеприведенных обстоятельств выглядит одним из самых лучших для нас сценариев развития событий.

Ждем сентября.