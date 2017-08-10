Всех снова покорил дебютант! «Краснодар» невероятным образом обыграл «Ахмат»

«Краснодар» на выезде благодаря голу дебютанта Ивана Игнатьева добился победы в матче 5-го тура РФПЛ. О жарком противостоянии клубов в зеленых цветах – в репортаже «Советского спорта».

ВИДЕО ГОЛОВ

КОНОНОВ ПРОТИВ СВОИХ

«Краснодар», который мы привыкли видеть в последние годы, взрастил Олег Кононов. По ходу прошлого сезона он покинул пост главного тренера быков, его место занял помощник, будто бы взятый в команду специально на подмену, Игорь Шалимов. С тех пор изменилось немногое. «Краснодар» по-прежнему играет горизонтально, на его стадионе то и дело собираются тысячи болельщиков, а Кононов тем временем взял да и неожиданно для многих возглавил в это межсезонье грозненский «Терек». То есть, «Ахмат».

Команда из Чечни бурно начала сезон, в числе лидеров. И до прошлого тура грозненцы были единственным коллективом, который за четыре тура не пропустил. Правда, потом последовали три гола за 8 минут от «Уфы» и о феномене «Ахмата» все быстро позабыли.

А что «Краснодар»? Клуб раньше других стартовал в еврокубковой квалификации, не без проблем просочился в четвертый раунд через чуть ли не полупрофессиональный «Лунгбю» и стал стремительно терять очки в последних двух турах. «Быки» близки к внутриигровому кризису, и в матчах с серьезными соперниками с каждой неделей этой становится все очевиднее.

ТРАНЖИРА ЖАБА И КРОВЬ ГАЗИНСКОГО

Лидер атаки «Ахмата» форвард молодежной сборной Бразилии Жаба впервые 15 минут катализировал одну из главных проблему «Краснодара» на данный момент – откатываться в оборону за пару секунд «быки» разучились. Лео в течение первой трети тайма получил три возможности отличиться в одинаковых ситуациях. Потеря мяча «Краснодаром» в центре поля каждый раз оборачивалась валидольным моментом у ворот Синицына: то с фланга, то по центру Жаба выскакивал на рандеву с вратарем, но в силу неопытности из раза в раз медлил и забить не смог.

Все это выливалось в жесткие единоборства. Например Швец и Газинский сначала зацепились языками на бровке, а после дободались до крови. Юрий, к слову, даже покинул после из-за сильного рассечения ноги. Антон же перетерпел болевые ощущения и продолжил играть. И все бы хорошо, но буквально в следующем эпизоде Жаба, видимо, чтобы в очередной раз к воротам не выскочил, получил локтем в глаз от Мартыновича. Вот так, за пару минут из-за неспортивной грязи футбол в первом тайме раскололся пополам: до этих моментов на яркий и приятный, а после – на унылый и кустарный.

Лучше бы футболисты свои эмоции направили на созидание и перестали собачиться. Все-таки, встретились две симпатичные играющие команды, а складывалось ощущение, что наблюдаешь за борьбой команд, ничего не умеющих кроме того, как лупить друг друга по ногам. Цифры тому подтверждение – уже четыре желтые карточки показал Сергей Иванов до перерыва.

И как же хорошо, что под конец первой половины «Краснодар» оживился и едва не забил. Городов на секунду превратился в Буффона и спас «Ахмат» от огорчения. Воодушевившись действиями вратаря, хозяева организовали пару набегов, но тщетно.

БЕЗ МИКРОФОНА НЕ ОБОШЛОСЬ

Уж не знаю, кто там спустя пару минут после пропущенного «Ахматом» гола взял в руки микрофон, но это сработало. Публика оживилась не сразу, но на команду воодушевленные речи подействовали моментально: Иванов едва не уложил мяч в девятку. Но теперь роль Буффона на себя примерил Синицын. Магия Джиджи в действии.

Гол «быков», к слову, из логики игры никак не вытекал. Да и забили его со стандарта, не в привычной публике кружевной атаке в касание. Это, правда, вторично, но все же. А вот «Ахмат» пыхтел-пыхтел, да вот не получалось. То Синицын в очередной раз выступит в роли спасителя, то махнет мимо мяча Уциев, то еще кому не повезет. По моментам «Ахмат» на голову выше «Краснодара», по реализации – ниже на две.

С игры забить «Ахмат» не мог, и тут на помощь пришли стандарты. На впервые в чемпионате появился новичок Исмаэл, и тут же прямым ударом отправил мяч в ворота гостей. Эффект Буффона из Синицына испарился.

И будто по иронии судьбы, с заменой угадал не только Кононов. Шалимов выпустил на поле сдавшего по сравнению с прошлым сезоном Классона, и Виктор спустя минуту вновь вывел «быков» вперед. Помните про кучу фолов карточек в первом тайме? Я лично уже нет, такой огнедышащий футбол заставил забыть все.

ГАЛИЦКИЙ НАШЕ ВСЕ

Стоит отметить, что дебютировал за «Краснодар» (в РФПЛ, в Лиге Европы он уже играл) в этом матче еще один воспитанник академии - 18-летний нападающий Игнатьев. Поначалу он запомнился лишь большим желанием и самоотдачей, а также породистой клубной пяткой в одном из эпизодов. Но много ли в РФПЛ вы знаете 90-минутных дебютов против серьезного соперника? Мне припомнить сложно. И много ли вы помните тех, кто в итоге перевернет все с ног на голову?

Концовка матча получилась огненной. А когда в Грозном было иначе? На 90-й минуте интригу игре вернул Швец, сравнявший счет. А потом, спустя минуту, Игнатьев, тот самый дебютант, забил еще! Ну какая же красота! Ну как же у «Краснодара» выстреливают воспитанники: уже отличился Сулейманов (с «Лунгбю»), а теперь еще и Игнатьев! А ведь прав был Сергей Галицкий, говоря о перспективах ребят из клубной академии.

Пожалуй, в Игнатьева в моменте с голом вселился дель Пьеро. Парень 1999 года рождения хладнокровно исполнил выход один на один на углу вратарской. Не все сформировавшиеся футболисты так умеют, а здесь подобный фортель исполнил совсем юнец. Быть может, не все еще в российском футболе упало ниже плинтуса? Быть может, есть еще надежда?

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