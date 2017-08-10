Первая осечка «Зенита» – в матче с самым удобным соперником. Факты 5-го тура

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в пятом туре РФПЛ.

Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ!

«СКА-Хабаровск» – «Анжи» – 2:0

Хабаровчане, которые в прошлом туре уже установили «рекорд» чемпионатов России (никто не дебютировал в элитном дивизионе с четырех поражений), добавили себе в пассив еще одно «высшее достижение»: чтобы забить первый гол, им потребовалось 7 часов 8 минут. А вот повторения еще одного антирекорда российских первенств «СКА-Хабаровск» избежал: «Уралан»-1999 стартовал с 5 безголевых поражений.

Заодно дальневосточники прервали безвыигрышную серию в играх с «Анжи»: в ФНЛ они не выигрывали у этого клуба 4 матча кряду (2 ничьи и 2 поражения). Предыдущий успех был зафиксирован 6 ноября 2008 года, когда «СКА-Хабаровск» выиграл на своем поле в последнем туре сезона со счетом 1:0. Что же касается махачкалинцев, то с учетом прошлого чемпионата они потерпели четвертое гостевое поражение подряд (мячи 1-9).

«Амкар» – «Уфа» – 0:0

Пермяки тоже стали рекордсменами РФПЛ: впервые с 2001 года какой-либо из клубов не забил на протяжении 5 стартовых матчей. Причем они же были и среди соавторов предыдущего «достижения»: в чемпионате-2009 «Амкар» не мог распечатать ворота соперников в 4 первых турах. Тем не менее, ему еще далеко до абсолютного «рекорда» чемпионатов России. Он принадлежит «Локомотиву»: в сезоне-1996 железнодорожники впервые забили только в 8-й игре.

С учетом прошлого сезона «Амкар» не может добиться победы уже в 16 (!) матчах подряд (6 ничьих и 10 поражений). Любопытно, что последним клубом, который обыграли пермяки, был «Зенит»: 12 марта они взяли верх дома благодаря мячу Роланда Гиголаева. Что до «Уфы», то она, наоборот, никому не проигрывает 8 встреч кряду (4 победы и 4 ничьи) – с тех пор, как 7 мая уступила в Казани «Рубину» (1:2).

«Урал» – «Зенит» – 1:1

Результат этого матча иначе как сенсацией и не назовешь. Дело в том, что в чемпионатах России «Урал» никогда не обыгрывал «Зенит». А не проиграл до этого только в самой первой встрече почти 25 (!) лет назад: 27 сентября 1992 года тогда еще «Уралмаш» добился на своем поле ничьей с тем же счетом 1:1. Между двумя этими мирными исходами питерцы одержали 11 побед подряд (мячи 25-5). А 5 предыдущих очных встреч «Зенит» выиграл с общим счетом 14:1!

Открывший счет Эрик Бикфалви словно отомстил за прошлый матч в Санкт-Петербурге. 22 апреля этого года он был удален на 60-й минуте после весьма спорного эпизода. Хозяева же тогда смогли забить лишь в заключительной 5-минутке – когда уральцы остались вдевятером (2:0).

Спасший «Зенит» от поражения Александр Кокорин не перестает удивлять. Впервые за свою карьеру он в 7 первых матчах клубного сезона забил 5 голов. А в РФПЛ-2017/18 с 4 мячами является лучшим бомбардиром (столько же забил спартаковец Квинси Промес, но он дважды отличился с пенальти). Гол Кокорина в ворота «Урала» оказался для него 80-м за российские команды (52 – в премьер-лиге, 12 – за сборную, 10 – в Лиге Европы, 5 – в Кубке России, 1 – в Лиге чемпионов). Форвард «Зенита» стал лишь 23-м бомбардиром, достигшим этого рубежа.

«Спартак» – «Арсенал» – 2:0

А ведь, обыграв «Арсенал», спартаковцы установили рекорд премьер-лиги: они одержали 12-ю домашнюю победу подряд. И превзошли результат ЦСКА, который в чемпионатах-2013/14 и 2014/15 на своем поле выдал серию из 11 выигрышей. Прервал же ее тогда… «Спартак»: 17 августа 2014 года он взял верх со счетом 1:0. Абсолютный рекорд России принадлежит самим красно-белым – 15 побед кряду в сезонах-1995 и 1996.

Примечательно, что соперники не стали нарушать традицию: во всех 5 матчах между «Спартаком» и «Арсеналом» в премьер-лиге хозяева побеждали с «сухим» счетом. Свой «обязательный» гол забил Промес: он отличался во всех трех домашних играх с туляками (4 мяча). А его партнер Зе Луиш, наконец, прервал свое «молчание». Он не забивал за «Спартак» более 9 месяцев – с тех пор, как 29 октября прошлого года оформил дубль в поединке с ЦСКА (3:1).

«Рубин» – «Локомотив» – 1:1

Как и «Зенит», потерял первые очки в чемпионате и «Локомотив». Причем железнодорожники спаслись лишь в компенсированное время: на 91-й минуте отличился грузинский защитник Соломон Кверквелия, забивший своему бывшему клубу – за 5 сезонов он провел в составе «Рубина» 87 матчей в РФПЛ.

С другой стороны, счет у казанцев открыл… бывший форвард «Локо» Рифат Жемалетдинов, реализовавший пенальти. Он дебютировал в чемпионатах России в составе железнодорожников в 19 лет в чемпионате-2015/16. И тогда в 5 матчах забил 2 гола.

«Тосно» – ЦСКА – 1:2

Без травмированного Игоря Акинфеева матч ЦСКА вновь завершился со счетом 2:1. Но, в отличие от домашней игры с «Рубином», на этот раз армейцы добились победы. Между прочим, красно-синие выиграли уже пятый подряд гостевой матч в РФПЛ. Эта серия стартовала после того, как 9 апреля была добыта лишь ничья в Краснодаре (1:1).

Открывший счет нигериец Аарон Оланаре не забивал за ЦСКА более года: с тех пор, как 2 мая 2016-го отличился в финале Кубка России-2015/16 против «Зенита». Впрочем, тот мяч не спас красно-синих от крупного поражения (1:4). А в премьер-лиге это был лишь его третий гол. Причем Оланаре по-прежнему забивает исключительно в гостевых встречах.

«Ростов» – «Динамо» – 1:0

Похоже, динамовцы совсем разучились играть на полях соперников. В элитном дивизионе они не могут забить в гостях 5 матчей подряд. А их выездная проигрышная серия насчитывает 6 встреч. В последний раз бело-голубые обыграли на чужом поле «Уфу» - 19 марта 2016 года (1:0).

«Ростов» же уникален по-своему. Он выиграл третий матч кряду с одинаковым счетом 1:0. И во втором туре подряд забил на 19-й минуте. Но если Владимир Дядюн поразил ворота «Анжи» с игры, то Тимофей Калачев принес победу над «Динамо» с 11-метровой отметки. К слову, этот 36-летний белорусский полузащитник не мог отличиться 3 года: в предыдущий раз он забил 8 августа 2014-го в гостях с «Кубанью» (2:2). А безголевая серия Калачева в составе «Ростова» (он за это время отличался, но за свою сборную) составила 97 игр.

«Ахмат» – «Краснодар» – 2:3

Самая невероятная развязка за все 5 туров! Когда на 90-й минуте хозяева сравняли счет, казалось, что игра завершится вничью. Однако в компенсированное время «Краснодар» все-таки добился победы! Таким образом, продлилась серия грозненцев: в РФПЛ они обходятся без мирных исходов 14 матчей кряду (9 побед и 5 поражений). А в истории этого противостояния за 15 игр была зафиксирована лишь одна ничья – 27 сентября 2015 года в Краснодаре (1:1).

Удивительно, но победу гостям принес 18-летний форвард Иван Игнатьев, проводивший первый матч в премьер-лиге! Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов по достоинству оценил его старт в турнире молодежных команд (8 голов за 4 игры!) и выпустил юного нападающего в стартовом составе. И не прогадал!

У «Ахмата» же и вовсе забивали исключительно новички. Бразильцу Исмаэлу в дебютном матче потребовалось всего 3 минуты на поле, чтобы сравнять счет. А украинский полузащитник Антон Швец, восстановивший равенство во второй раз, проводил вторую встречу в чемпионате России. И стал бы героем, если б не гол Игнатьева.