Они уже умеют бить канадцев! Знакомимся с юными лидерами сборной России

На Мемориале Глинки закончен групповой этап. Наша команда победила во всех трех матчах и вышла в полуфинал. Представляем ее главных героев.

Итак, первый этап престижного турнира в Братиславе, на который ежегодно съезжаются сильнейшие юниорские сборные (игроки до 18 лет) со всего мира позади.

Сборная России выступила на нем весьма успешно, обыграв канадцев (4:3 бул.), словаков (9:3) и финнов (3:1). Соответственно, наши заняли первое место в своем дивизионе и теперь сыграют в полуфинале с чехами – прошлогодними победителями этого турнира. В другой плей-оффной паре встретятся шведы и канадцы.

Слабо выступили на соревнованиях финны и американцы, уступившие вчера в решающем матче чехам – 3:7, которые теперь разыграют между собой 5-6 места. А в поединке за предпоследнее место встретятся швейцарцы и словаки.

Ну а российские тренеры своими подопечными были довольны и не шибко это скрывали.

- Заканчивая групповой этапа мы провели отличный матч против финнов, - подвел итог предварительному раунду главный тренер сборной России Александр Зыбин на официальном сайте ФХР. - Наша команда здорово сыграла в средней зоне: финны четырьмя шли, мы брали двух последних игроков. В трудных моментах выручал наш голкипер Амир Мифтахов. Он сильно помог команде.

Тройка Завгородний - Гуськов - Ротенберг в трех прошедших встречах показала хорошую игру. В матче с финнами на их счету все три шайбы. Здорово была заброшена вторая. Вот что значит оборона на возврате: Завгородний до конца доработал, поднял клюшку сопернику, украл шайбу и забил. Это как раз то, что нужно от нападающих.

…О лидерах нашей команды хочется сказать особо. Потому что тот же Дмитрий Завгородний отличился не только в матче с финнами. С моей точки зрения куда более ценны два его гола в ворота сборной Канады.

- Отличное вышло начало турнира, - скажет Завгородний после победы над Канадой. – Что скажу о своем дубле? В моменте с первой шайбой там ребята упали на синей линии, получилась контратака, я убежал, бросил и забил. В эпизоде со вторым голом поехал на пятак, где была небольшая заварушка. Сумел там выцарапать шайбу. Фортуна была на моей стороне. Но главное, что мы все здорово собрались, на льду и на лавке были единым дружным целым. Победы в таких напряженных и принципиальных встречах всегда окрыляют.

…Как Дмитрий сказал, так и вышло. В следующих матчах Завгородний продолжил активно набирать очки. После трех встреч на его счету уже 8 (4+4) результативных баллов. Феноменальная статистика!

Ненамного отстал от своего партнера по звену и Павел Ротенберг. На счету 17-летнего форварда, выступающего за «Динамо» из Санкт-Петербурга, сейчас 6 (3+3) очка. В том числе дубль в ворота словаков.

Если кто не в курсе, то Павел представляет в нашем юниорском хоккее известный клан Ротенбергов и находится в прямой родственной связи с руководителями ФХР.

Но я бы отметил, что по крайней мере на льду Ротенберг-младший отнюдь не пижон. Он всегда заметен на площадке и реально там пашет на партнеров.

Показателен гол, которым россияне открыли счет в матче с финнами. Бросок по воротам наносил Завгородний. А Ротенберг в это время боролся с защитников сборной Суоми на пятачке и подправил, пущенную партнером шайбу. Крепкий форвард с бойцовским характером, который и сам при этом может забить.

- В матче со словаками думали, что сразу начнем забрасывать, но соперники дали хороший отпор, открыли счёт. Все осознали, что необходимо идти в бой по полной, ни о каком проходном матче не может быть и речи, - рассказывает Ротенберг о поединке, в котором сделал дубль. - Мне удалось забросить две шайбы. В моменте с первой вылез на ближнюю штангу, Дима Завгородний там помог, поборолся, отдал мне. Во втором эпизоде тренер сказал занять место на пятаке, был бросок, после которого удалось подправить шайбу в ворота. У нас был целый месяц сборов, поэтому все хорошо готовы физически.

…Ну и, конечно, порадовал самый юный игрок нашей команды, 16-летний Матвей Гуськов. Сын известного защитника, а ныне хоккейного эксперта Александра Гуськова. А, значит, продолжатель славной хоккейной династии.

Матвей доказал, что получил вызов в команду более старших ребят вовсе не за известную в КХЛ фамилию! Он уже отметился голами в ворота словаков и финнов, которым забросил особенно важную шайбу в третьем периоде.

- Моя шайба была третьей в этом матче, удалось вновь увеличить разрыв в счёте до двух шайб, поэтому она чуть разрядила обстановку, - говорит Гуськов о своем голе. - Повезло в том моменте: бросили, «закопали» и в итоге добили. Здесь, конечно же, заслуга всего звена: ребята закрыли вратаря, подправили, а я добил.

Наше звено показывало неплохой результат в прошедших встречах. Но в этом заслуга всей команды, нельзя выделять лидеров и тех, кто не забивает. Мы - единое целое, все ребята бьются для общего результата.

Тем более, что на третий поединок выходили на морально волевых, сил уже было не так много. Но все старались, бились, молодцы, вратарь нас очень подтащил. Поэтому и удалось добиться положительного результата.

Голкиперу, как водится, надо сказать отдельное спасибо. В двух наиболее ответственных поединках ворота россиян защищал Амир Мифтахов. И, действительно, не сплоховал! Более того, был признан лучшим в поединке с финнами.

- Конечно, очень приятно признаваться лучшим игроком в таком матче, - признался после сирены Амир. - Ведь это была игра за выход в полуфинал. Все большие молодцы - боролись, отдавали все силы, чтобы победить. Пожары и у наших ворот, конечно, случаются. Но парни ловили на себя шайбы и очень мне помогали.

Здорово, что в четверг выходной, есть небольшая пауза, чтобы хорошенько восстановиться перед полуфиналом.