Айсберги Ломаченко, взгляд под юбки и чувство опасности (видео)

Василий Ломаченко только что в своем фирменном блистательном стиле победил колумбийца Мигеля Марриагу и защитил принадлежащий ему пояс WBO в категории до 59 кг, но что-то в этом поединке слегка насторожило даже самых горячих поклонников украинского боксера, к которым автор «Советского спорта» причисляет и себя. То, что автор сейчас пишет, он скорее всего еще скажет ему лично, так как автор и его герой хорошо знакомы и периодически встречаются. Так что этот текст – попытка Александра Беленького размяться, чтобы в ответственный момент в зобу дыхание не сперло.

Если кто забыл, на восьмой раунд в этом бою вышла только красивая девушка с карточкой. Марриагу не выпустил его угол, а боксерский поединок, как и танго, танцуют вдвоем, так что Ломаченко тоже пришлось не выходить.

Незадолго до этого я выдал прогноз на этот бой для одной букмекерской конторы, и в кои-то веки он оказался абсолютно точным: бой закончится до девятого раунда победой Ломаченко, которого Марриага по ходу поединка совершенно перестанет понимать.

Не надо было быть ни семи пядей во лбу, ни заниматься этим видом спорта много лет, чтобы сделать подобный прогноз. Думаю, процентов семьдесят более-менее серьезных поклонников бокса, включая женщин и детей, предсказали примерно то же самое. Марриаге было нечем не то что давать отпор Ломаченко, ему нечем было его понимать. Для него Ломаченко был как интегральное уравнение для папуаса времен Миклухо-Маклая. Единственное, что он просек, так это то, что надо много двигаться, и это даст шанс… нет, не на победу, а на то, чтобы немного продлить свои мучения. Он их и продлил.

И все же эта победа Ломаченко не вызвала у меня того щенячьего восторга, как его предыдущие бои – с Джейсоном Сосой, Николасом Уолтерсом и Романом Мартинесом.

Во-первых, Василий получил рассечения. Да, Марриага мотал головой из стороны в сторону, как часы с кукушкой своим маятником, и именно своей верхней пятой точкой Марриага и посек Ломаченко, а в ситуации, когда рефери работает против тебя, о чем мы еще поговорим, это может сыграть роковую роль или, по крайней мере, очень сильно осложнить жизнь.

Во-вторых, хоть и крайне редко, Ломаченко пропускал что-то нестрашное, но вовсе необязательное. Разумеется, беспомощный противник расслабляет. Если бы против украинца дрался кто посильнее, вроде того же Уолтерса, он, скорее всего, не допустил бы этой эпизодической беспечности, но такое поведение может войти в привычку.

В-третьих, Ломаченко не то чтобы иногда зарывался, но слишком увлекался моментом игры на публику. На последнем необходимо остановиться подробнее.

Нравится это кому-то или нет, но профессиональный бокс – это в значительной степени шоу. Кто не умеет работать на публику, популярен не бывает. Без этого могут обходиться только природные харизматики, вроде Тайсона, которым, как тайфуну, ничего играть не надо – и так впечатляют без меры.

Василий Ломаченко в жизни разительно отличается от себя в ринге. Он фантастически умеет быть незаметным. Ты можешь находиться с ним в одной комнате и не увидеть его. То, что в ринге он становится магнитом для глаз – это просто здорово. Значит, есть шанс стать звездой не только для профессионалов, но и для широкой публики, а для неамериканца на американском ринге это очень важно.

И все же, все же…

Моментами создавалось такое впечатление, что Ломаченко прочитал слишком много восторженных отзывов о себе и как-то проникся ими. После боя он сказал, что поединок с кубинцем Гильермо Ригондо, если он состоится, будет для него практически таким же, как бой с Марриагой. Между тем, если этот поединок действительно случится, в ринге одновременно окажутся два гения, а не один. Ставить знак равенства между Ригондо и Марриагой, по-моему, не стоит. Такие вещи не стоит говорить, потому что, сказав, ты в какой-то момент неизбежно начинаешь в них верить. Особенно, когда рядом есть кому тебе подпеть. А у Ломаченко в этом недостатка нет.

Возможно, у меня, как и у многих других, не было бы никаких опасений по поводу будущего Ломаченко, если бы в своей карьере он или его команда, даже не важно, кто именно, не сделал уже одну серьезную ошибку. Это, конечно, его бой с Орландо Салидо, который украинец, так сказать, проиграл три года назад.

Это был всего второй профессиональный поединок двукратного олимпийского чемпиона, и он уже дрался за титул. Было заранее ясно, что в боксерской тусовке это вызовет сильнейшее раздражение. Все-таки нельзя так показывать свое ошеломляющее превосходство над простыми смертными, особенно когда оно действительно имеется. Вылилось это в то, что рефери де-факто разрешил Салидо бить ниже пояса. Тот это быстро смекнул и совершил штук сорок заплывов ниже ватерлинии. Двое боковых судей из троих тоже посчитали очки коряво, но и это одно из правил игры, которое нельзя не учитывать, а в сухом и печальном для Василия остатке он получил поражение.

Не знаю, с кем Ломаченко будет драться дальше. Ходят разговоры и о матче-реванше с Салидо, и о бое с Ригондо, и о поединке с Майки Гарсией, который только что победил Эдриена Броунера, пропижонившего свой огромный талант.

Это все очень серьезные соперники даже для лучшего боксера во всех весах, которым, на мой взгляд, сейчас является Василий Ломаченко, и нокаута там может и не получиться. Поэтому, с одной стороны, не стоит дразнить гусей и слишком откровенно демонстрировать, насколько ты лучше всех, а то судьи опять насчитают что-то свое, а рефери будет больше смотреть под юбки девушкам, закинувшим ногу на ногу и сидящим в первых рядах, чем на ринг, а с другой – не нужно и самому слишком высоко подниматься в собственных глазах. Пусть и совершенно заслуженно. Это притупляет чувство опасности, без которого и в самой обычной тихой мирной жизни не избежать неприятностей, а уж тем более в ринге. «Титаник» действительно был самым большим и одним из самых безопасных кораблей своего времени, но его команда не заметила айсберг. Конечно, такой шанс мал, но айсбергу в этой жизни всегда найдется место.

Это самое смешное из всего, что было в бою: