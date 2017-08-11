Болт поспешил, когда назвал Ван Никерка своим преемником

На чемпионате мира в Лондоне – очередная сенсация: золото в беге на 200 метров выиграл азербайджанец Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию. Он на две сотые секунды опередил фаворита - южноафриканца Уэйда Ван Никерка.

Организаторы ЧМ-2017 экспериментируют с календарем. Чтобы добиться максимальной посещаемости, они отменили привычные утренние сессии соревнований во все дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. В результате народу на трибунах действительно полно, зато экспериментаторам прилетел «бумеранг» с другой стороны – от капризной лондонской погоды. Начало этого августа в британской столице жарой не балует, и к десяти вечера по местному времени (то есть, к полуночи по московскому), когда заканчиваются последние старты (иначе их просто не впихнуть в такое, преимущественно вечернее расписание), температура падает чуть ли не до десяти градусов. А в среду вдобавок зарядил фирменно-английский проливной дождь. Подумалось: если так продолжится и на следующий день - трудно придется нашей главной надежде этого чемпионата.

ЛАСИЦКЕНЕ: ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК В ФИНАЛ

Надежду зовут Марией Ласицкене, и занимается она прыжками в высоту. Действующая чемпионка планеты и бесспорный мировой лидер в своем виде не проигрывает никому уже больше года. Правда, количество соревнований могло бы быть и побольше: из-за козней ИААФ наша прыгунья вынуждена была пропустить и Олимпиаду в Рио-2016, и зимний сезон-2017, а здесь, как и остальные россияне, выступает под нейтральным флагом. Но в этом году у Ласицкене уже есть прыжок на 2,06 (никто из конкуренток не брал даже два метра) и она дважды атаковала бородатый мировой рекорд Стефки Костадиновой (2,09), который в конце августа может справить 30-летний юбилей.

А, впрочем, может и не справить. Точно узнаем в субботу, когда Ласицкене будет выступать в финале. Для того, чтобы туда попасть, ей сегодня потребовалось три прыжка: на 1,85, 1,89 и 1,92. Планка не шелохнулась ни разу, Мария - по большому счету тоже. Только зыркнула трижды глазами на непроницаемом лице в сторону тренера на трибуне. Стартовые 1,80 Мария пропустила, а 1,94, соответствовавшие квалификационному нормативу, брать не потребовалось.

Вторая наша прыгунья Ирина Гордеева 1,92 не взяла, только 1,89, и в дюжину финалисток, увы, не попала: 16-е место. Она 10-й из 19 членов усеченной команды «российских нейтралов» завершила выступления на этом чемпионате. В пятницу ждем финалов с участием Валерия Пронкина, Алексея Сокирского (оба – метание молота) и Дарьи Клишиной (прыжки в длину), а также начала десятиборья с Ильей Шкуреневым. Пока у нас одна медаль: серебро Сергея Шубенкова в барьерном спринте.

ПРИНЦ ВАН НИКЕРК И ЖЕЛУДОЧНИК МАКВАЛА

Медалей в Лондоне недосчитались уже многие. Проиграли Усэйн Болт и Рено Лавиллени, две эфиопские сестры Дибаба и вся куча кенийцев на 800 м. Зато есть золото у Норвегии и Бахрейна, Венесуэлы и Новой Зеландии, Бельгии и Литвы. И при этом - пока ни одного даже двукратного чемпиона.

Первым двукратным сегодня мог стать Уэйд Ван Никерк. 25-летнего южноафриканца, который прошлым летом в Рио поразил весь мир, пробежав 400 метров за 43,03 и побив «вечный» мировой рекорд Майкла Джонсона, державшийся с 1999 года, в новые короли спринта прочит не кто-нибудь, а сам Болт, завершающий после ЧМ-2017 свою блестящую карьеру.

Бег на один круг Ван Никерк легко выиграл и в Лондоне, но с результатом совсем другого калибра - 43,98. Хотя могло бы быть намного лучше, чуть ли не как в Рио, не сбрось он резко скорость на финише. Зачем? Тогда казалось, что Ван Никерк экономит силы для дистанции 200 м. Однако там он на следующий день еле-еле прошел в финал: добрался лишь с третьего места по времени. Неужели теряет форму? Или тоже подхватил желудочный вирус, эпидемия которого свирепствует на чемпионате?

Ответить на эти вопросы мог только финал, в котором Ван Никерка поджидал не Болт (ямаец после поражения на «сотне» будет выступать только в эстафете 4х100 м), а злющий Айзек Маквала из Ботсваны, уже вдоволь настрадавшийся и от лондонской инфекции, и от лондонской же погоды. В понедельник его вывернуло наизнанку от рвоты после полуфинала на 400 м, и врачи отправили африканца в двухсуточный карантин, сняв его с финального забега.

ТРИУМФ ГУЛИЕВА И ОШИБКА БОЛТА

По идее Маквала должен был пропускать и предварительный раунд на «двести», где он имеет лучший результат сезона в мире – 19,77 против 19,84 у Ван Никерка. Но тут организаторы сжалились и в среду, перед началом плановых видов программы (карантин как раз истек), устроили Маквале персональный отборочный забег - в полном одиночестве.

Времени 20,20 для выхода в следующий раунд ему хватило с лихвой. А всего через два часа Маквала снова вышел на старт под проливным дождем – и показал второе время среди всех полуфиналистов: 20,14, на 0,14 быстрее, чем у Ван Никерка! Немудрено, что после столь лихой завязки сюжета, сегодня все ждали от них настоящей битвы и…

И типично-послеолимпийский чемпионат-загадка опять оставил нас с носом. Оказалось, что Маквала - уж не знаю, от вируса или нет – полностью исчерпал свои злостно-скоростные резервы еще накануне. В финале он плохо начал, плохо продолжил и тихо пришел шестым.

Ван Никерк, напротив, смотрелся бодрячком. В начале финишной прямой он лидировал. Но на последний рывок сил у южноафриканца уже не осталось, и потенциальный двукратный чемпион мира-2017 так и остался однократным. Сначала Ван Никерка обошел выступающий под турецким флагом азербайджанец Рамиль Гулиев, а затем то же самое едва не сделал и Джерим Ричардс из Тринидада – ему не хватило всего-то одной тысячной!

Так что не спешите подбирать себе наследника, уважаемый Усэйн Болт. Когда новый король спринта действительно появится, уверяю, мы его и сами заметим. А Ван Никерк до трона еще не дорос. Если не верите – просто сравните его сегодняшние 20,11 и гулиевские 20,09 со своим мировым рекордом. Помните, за сколько сами двести метров бежали? Вот именно, за 19,19. Быстрее почти на целую секунду.

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Лондон

200 м. Мужчины

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,09

2. Уэйд Ван Никерк (ЮАР) – 20,11

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11

6. Айзек Маквала (Ботсвана) – 20,44