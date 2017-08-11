Максим Власов: Кудряшов не заслужил права драться в Суперсерии

Российский боксер Максим Власов, выступающий в первом тяжелом весе, поделился мнением о турнире World Boxing Super Series, в котором примут участия россияне Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что в четверг стало известно, что Кудряшов проведет четвертьфинальный поединок турнира WBSS против обладателя титула WBA (Regular) в первом тяжелом весе, кубинца Юниера Дортикоса 23 сентября в США, штат Техас.

– Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) точно пройдет без вас? Вы даже не запасной?

– Да. Но бывают травмы или другие причины, по которым принять участие в турнире не получится, поэтому остается один шанс из ста.

– У вас есть представление или понимание, когда вам предстоит ближайший поединок?

– С кем – нет. Но есть четкий план найти промоутера. До сих пор я работал с одним менеджером и без промоутера. Видимо, невозможно чего-либо добиться без человека, который будет тебя вести, и вкладывать деньги в бои. Тем более такому боксеру как я. Все-таки я – сильный боксер.

– Шансы проиграть вам высокие, а вот заработать на вас не получится…

– Да.

– Кем турнир «крузеров» WBSS можно было бы усилить?

– Считаю, что несколько участников серии не должны быть в составе. Я не понимаю, почему в этой серии находится Майк Перес и Марко Хук. Хотя участие Хука объяснимо. У него много фанатов и он – раскрученный боксер. Один из организаторов серии – Калле Зауэрланд. Он долгое время работал с Хуком. Это их боксер. А так, конечно, в этой серии не хватает меня.

– Было бы интереснее.

– Это бизнес и промоутеры делают так, как им выгодно.

– Кшиштоф Гловацки, Стив Каннингем, Илунга Макабу, Юри Каленга. Кто-нибудь из них серию усилил бы?

– Мне кажется, что Перес и Хук там находиться не должны.

– А Кшиштоф Влодарчик?

– Нет. Влодарчик – сильный боксер. Он там, где должен быть. У него есть шансы на победу. Даже в бою с Муратом Гассиевым у него хорошие шансы. У Влодарчика огромный опыт. Гассиеву будет нелегко.

– Фаворит – Александр Усик?

– Да. Три кандидатуры: Усик, Юниер Дортикос и Майрис Бриедис.

– Даже так. Без Гассиева?

– Думаю, он не выиграет турнир.

– Из-за обороны?

– По многим причинам. Не только оборона. У него совершенно нет технического арсенала. На самом деле, кроме тяжелого удара, у него вообще мало что есть. Поэтому не оцениваю его шансы высоко.

– Эти слова в большей степени соответствуют Дмитрию Кудряшову.

– Совсем забыл про него. Кудряшов совершенно точно не должен находиться там. Он не заслужил этого ни по каким параметрам. Бои, который он проводил, не стоят ничего. Даже последний поединок с Оланреваджу Дуродолой, который он с трудом выиграл. Это уже был не тот Дуродола, который побеждал его ранее.

– Прямо наживаете врагов.

– А что мне скрывать? Почему я должен говорить то, чего нет? Я говорю правду. И не боюсь этого. Если вам есть чем мне возразить, давайте. Я могу объяснить свою позицию.

– Дортикоса вы причислили к скрытым фаворитам. По каким причинам?

– Он хорошо обучен. Чувствуется кубинская школа. Немного медленный и затянутый, но хорошие данные и высокий рост. Боксер высокого уровня.