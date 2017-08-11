«Зенит» уводит у «Спартака» игрока, пока «Краснодар» растит своих (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
«Зенит» переманивает Гарая?
Помните, как сразу после сообщений об интересе «Спартака» к
полузащитнику «Атлетико» Краневиттеру, стало известно о переговорах «Зенита» с
футболистом? Тогда чемпиону пришлось подвинуться – тягаться финансами с
сине-бело-голубыми пока никому не под силу, да и не нужно.
Ситуация может повториться. Теперь «Зенит» пытается
переманить к себе другого аргентинца из Испании. Сине-бело-голубые якобы
уговаривают вернуться в команду своего бывшего футболиста Эсекиэля Гарая,
который год назад переехал в «Валенсию». Супруге игрока в Испании не
понравилось, и она заставляет его возвращаться в Россию. Когда казалось уже «Спартак» согласовал трансфер игрока и предложил ему
зарплату в 5 млн евро, на горизонте появился «Зенит», предлагающий «Валенсии» отдать за Гарая Хави
Гарсию и нехилую денежную компенсацию. Ну, хоть на Луана не претендуют…
«Валенсия» готова обменять Гарая в «Зенит» на Хави Гарсию с доплатой в 23 млн евро
Кстати, о Луане
Похоже, сага с переходом главной звезды чемпионата Бразилии
в стан российского чемпиона затягивается. Это на руку бразильским СМИ, которые
продолжают спекулировать на этой теме.
То Луана якобы отговаривает от поездки в Россию самый дорогой
футболист планеты Неймар. То СМИ пытаются выяснить мнение главного тренера сборной Бразилии Тите,
который якобы должен вызвать футболиста в национальную команду, но еще не
сделал этого. То пишут, что сделку уже можно считать состоявшейся. Вот только мнения самого футболиста пока никто не спрашивал. И это уже не о
журналистах – о руководстве клуба. Может Луан и вовсе не хочет переезжать в «Спартак»?
Луан не торопится переходить в «Спартак»
Трансферы
Похоже болельщикам красно-белых пока придется постигать
футбольный дзен и надеяться, что все сложится лучшим для клуба образом.
«Спартак» же продолжает работать не только по бразильскому
фронту. Народная команда может пополниться российским немцем из чемпионата
Турции. Естественно, речь о Романе Нойштедтере. Накануне появилась информация о
том, что красно-белые улучшили свое предложение и готовы расстаться с 8 млн
евро за футболиста сборной страны. Вот только в «Фенербахче» Роман играл далеко не первую роль. В лучшем случае
универсальным игроком обороны и полузащиты затыкали дыры. В худшем – он и вовсе
оставался на скамейке запасных.
Игрок, которым в Турции затыкают дыры. Как живется Нойштедтеру в «Фенербахче»
Пока нет трансферов, в стане чемпионов может назреть еще
один конфликт. Скрытый диалог в открытом доступе начали вести один из членов
совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов и главный тренер красно-белых Массимо
Каррера. Чем это может кончиться для клуба, напомнил наш звездный обозреватель
Евгений Ловчев.
Евгений Ловчев: Публичные разборки руководства «Спартака» очков не принесут
И еще немного о переходах… «Зенит» продолжает массовые
закупки. Что ни день – то новый трансфер. Накануне стало известно, что в
Петербург переезжает нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков – очередной удар по
позициям Артема Дзюбы в клубе. Просится в чемпионат России и недавний кумир армии поклонников «Спартака» -
Веллитон. Игрок неплохо провел предыдущий сезон, забив 12 голов в 28-ми матчах.
Говорит, что у него есть предложения из России. Не на «Локомотив» ли намекает?
«Краснодар» опирается на своих
Наконец мы от чего-то околофутбольного пришли к самой игре.
Накануне был сыгран последний матч пятого тура чемпионата России. «Краснодар»
играл на выезде с «Ахматом». Матч в Грозном получился на загляденье. Судьба
встречи решилась на последней минуте. А решающий гол за «Краснодар» провел Иван
Игнатьев. Все-таки мы дождались того момента, когда плоды академии «Краснодара»,
по многим оценкам лучшей в стране, дозрели и начали появляться в составе
взрослой команды.
Всех снова покорил дебютант! «Краснодар» невероятным образом обыграл «Ахмат»
Да и гол получился на загляденье. Судите сами. Даже Василий
Уткин, которого уже сложно чем-то удивить в футболе – в полном восторге.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 2:3 90+2' Иван Игнатьев pic.twitter.com/DbdB37AvM8— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 10, 2017
Не обошлось, правда, и без конфликтов. По неофициальной
информации в подтрибунном помещении подрались бразильский защитник «Ахмата»
Родолфо и скандальный полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Якобы последний
назвал бразильца «обезьяной».
Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал «обезьяна» в подтрибунке из за этого началась стычка!— Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) August 10, 2017
Правда, в пресс-службе грозненского клуба факт драки
опровергли, но сообщили, что Мамаев принес извинения за то, что «на высоких
тонах продолжил выяснять отношения» из-за ситуации, которую на поле сам же и провоцировал.
Страсти кипели и за день до этого – в игре «Рубина» и
московского «Локомотива». На поле вспыхнула массовая потасовка, главными
действующими лицами которой стали Дмитрий Тарасов и Федор Кудряшов. Уже после
игры Тарасов у себя в социальных сетях предложил Федору «разобраться как мужики»
- в любом из московских ресторанов. Не футбол, а «Дом-2» какой-то.
Пролетарии всех стран маршируют в ресторан!
Зато в ФНЛ все мысли только о футболе. Почему мы вспомнили
об этой лиге? Просто в рамках седьмого тура состоялся замечательный матч – «Спартак-2»
на своем поле принимал «Зенит-2» - всего через пять дней после разгрома
основного состава красно-белых в Санкт-Петербурге. Молодежь «Спартака» как
смогла отомстила питерцам – 3:1.