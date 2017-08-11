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«Зенит» уводит у «Спартака» игрока, пока «Краснодар» растит своих (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эсекиэль Гарай
Эсекиэль ГарайФото: Gettyimages.ru

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» переманивает Гарая?

Помните, как сразу после сообщений об интересе «Спартака» к полузащитнику «Атлетико» Краневиттеру, стало известно о переговорах «Зенита» с футболистом? Тогда чемпиону пришлось подвинуться – тягаться финансами с сине-бело-голубыми пока никому не под силу, да и не нужно.

Ситуация может повториться. Теперь «Зенит» пытается переманить к себе другого аргентинца из Испании. Сине-бело-голубые якобы уговаривают вернуться в команду своего бывшего футболиста Эсекиэля Гарая, который год назад переехал в «Валенсию». Супруге игрока в Испании не понравилось, и она заставляет его возвращаться в Россию. Когда казалось уже «Спартак» согласовал трансфер игрока и предложил ему зарплату в 5 млн евро, на горизонте появился «Зенит», предлагающий «Валенсии» отдать за Гарая Хави Гарсию и нехилую денежную компенсацию. Ну, хоть на Луана не претендуют…

«Валенсия» готова обменять Гарая в «Зенит» на Хави Гарсию с доплатой в 23 млн евро

Кстати, о Луане

Похоже, сага с переходом главной звезды чемпионата Бразилии в стан российского чемпиона затягивается. Это на руку бразильским СМИ, которые продолжают спекулировать на этой теме.

То Луана якобы отговаривает от поездки в Россию самый дорогой футболист планеты Неймар. То СМИ пытаются выяснить мнение главного тренера сборной Бразилии Тите, который якобы должен вызвать футболиста в национальную команду, но еще не сделал этого. То пишут, что сделку уже можно считать состоявшейся. Вот только мнения самого футболиста пока никто не спрашивал. И это уже не о журналистах – о руководстве клуба. Может Луан и вовсе не хочет переезжать в «Спартак»?

Луан не торопится переходить в «Спартак»

Трансферы

Похоже болельщикам красно-белых пока придется постигать футбольный дзен и надеяться, что все сложится лучшим для клуба образом.

«Спартак» же продолжает работать не только по бразильскому фронту. Народная команда может пополниться российским немцем из чемпионата Турции. Естественно, речь о Романе Нойштедтере. Накануне появилась информация о том, что красно-белые улучшили свое предложение и готовы расстаться с 8 млн евро за футболиста сборной страны. Вот только в «Фенербахче» Роман играл далеко не первую роль. В лучшем случае универсальным игроком обороны и полузащиты затыкали дыры. В худшем – он и вовсе оставался на скамейке запасных.

Игрок, которым в Турции затыкают дыры. Как живется Нойштедтеру в «Фенербахче»

Пока нет трансферов, в стане чемпионов может назреть еще один конфликт. Скрытый диалог в открытом доступе начали вести один из членов совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов и главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Чем это может кончиться для клуба, напомнил наш звездный обозреватель Евгений Ловчев.

Евгений Ловчев: Публичные разборки руководства «Спартака» очков не принесут

И еще немного о переходах… «Зенит» продолжает массовые закупки. Что ни день – то новый трансфер. Накануне стало известно, что в Петербург переезжает нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков – очередной удар по позициям Артема Дзюбы в клубе. Просится в чемпионат России и недавний кумир армии поклонников «Спартака» - Веллитон. Игрок неплохо провел предыдущий сезон, забив 12 голов в 28-ми матчах. Говорит, что у него есть предложения из России. Не на «Локомотив» ли намекает?

«Краснодар» опирается на своих

Наконец мы от чего-то околофутбольного пришли к самой игре. Накануне был сыгран последний матч пятого тура чемпионата России. «Краснодар» играл на выезде с «Ахматом». Матч в Грозном получился на загляденье. Судьба встречи решилась на последней минуте. А решающий гол за «Краснодар» провел Иван Игнатьев. Все-таки мы дождались того момента, когда плоды академии «Краснодара», по многим оценкам лучшей в стране, дозрели и начали появляться в составе взрослой команды.

Всех снова покорил дебютант! «Краснодар» невероятным образом обыграл «Ахмат»

Да и гол получился на загляденье. Судите сами. Даже Василий Уткин, которого уже сложно чем-то удивить в футболе – в полном восторге.


Не обошлось, правда, и без конфликтов. По неофициальной информации в подтрибунном помещении подрались бразильский защитник «Ахмата» Родолфо и скандальный полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Якобы последний назвал бразильца «обезьяной».


Правда, в пресс-службе грозненского клуба факт драки опровергли, но сообщили, что Мамаев принес извинения за то, что «на высоких тонах продолжил выяснять отношения» из-за ситуации, которую на поле сам же и провоцировал.

Страсти кипели и за день до этого – в игре «Рубина» и московского «Локомотива». На поле вспыхнула массовая потасовка, главными действующими лицами которой стали Дмитрий Тарасов и Федор Кудряшов. Уже после игры Тарасов у себя в социальных сетях предложил Федору «разобраться как мужики» - в любом из московских ресторанов. Не футбол, а «Дом-2» какой-то.

Пролетарии всех стран маршируют в ресторан!

Зато в ФНЛ все мысли только о футболе. Почему мы вспомнили об этой лиге? Просто в рамках седьмого тура состоялся замечательный матч – «Спартак-2» на своем поле принимал «Зенит-2» - всего через пять дней после разгрома основного состава красно-белых в Санкт-Петербурге. Молодежь «Спартака» как смогла отомстила питерцам – 3:1.

«Спартак» отомстил «Зениту» за разгром. Как смог – в матче вторых команд

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