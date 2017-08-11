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Гончаренко и Каррера убили двух зайцев. Три лучших тактических хода тура

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: «Советский спорт»

В пятом туре чемпионата России главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и наставник «Спартака» Массимо Каррера дали понять, что уже думают о дерби.

3. Смена схемы от Юрия Семина.
Матч: «Локомотив» – «Рубин» – 1:1.

По ходу второго тайма, когда «Локомотиву» было нужно отыгрываться, главный тренер команды Юрий Семин сменил игровую схему – перешел с модуля 5-4-1 на 4-3-3. Под центрфорвардом Антоном Миранчуком стали действовать вышедшие на замену Галаджан и Корян, в глубину поля опустились Миранчук и Фернандеш.

Ключевое решение в перестановке Семина – опустить Миранчука и Фернандеша глубже. Этим наставник затруднил «Рубину» возможность использовать прессинг против своих самых креативных игроков – казанцы уже играли в меньшинстве и одного футболиста им не хватало. Так «Локо» сравнял счет – Алексею Миранчуку никто не помешал сделать передачу в штрафную площадь из глубины, а у чужих ворот самым расторопным оказался Кверквелия. Его в конце матча «Локо» осознанно отправил к чужим воротам, оставив в центральном круге Пейчиновича и Денисова.

И Миранчук, и Фернандеш много работали с мячом – первый сделал 42 паса, а второй 51. Оба показали хорошую точность – 84% и 87% соответственно. Алексей при этом несколько раз врывался в штрафную и стал лучшим футболистом «Локо» по передачам там – четыре, две из которых стали точными.


Позиционная атака «Локо». Скриншот: «Матч ТВ».

Уже не первый раз в этом сезоне Юрий Семин переходит с игры в три центральных защитника на игру в два. Подобное еще было в матче с «Анжи» – перестановка случилась при счете 0:0, когда «Локо» требовалось вырывать победу. «Железнодорожники» смогли – 1:0. Оба раза поле покидал правый центральный защитник Дмитрий Баринов.

2. Перевод в атакующую зону Паредеса от Роберто Манчини.
Матч: «Урал» – «Зенит» – 1:1.

«Зенит» ушел на перерыв в матче с «Уралом» в статусе проигрывающей команды. Роберто Манчини решил не затягивать с перестановками и прямо в перерыве вместо Шатова выпустил на поле Краневиттера. Новобранец расположился в опорной зоне вместе с Александром Ерохиным, что позволило подняться выше зенитовскому диспетчеру – Паредесу. Во втором тайме он играл атакующего полузащитника – плеймейкера. Иногда он играл на этой позиции в Италии, о чем Манчини не мог не знать.

Паредес тренера не подвел – он сделал три опасные передачи (две точные) и одну ключевую. Именно Паредес начал голевую атаку, после которой Кокорин сравнял счет в матче, – из центральной зоны аргентинец выполнил перевод на Дриусси, оставшемуся в полном одиночестве на фланге. Когда команда обороняется по схеме 4-4-2 («Урал» защищается так), подобными забросами мяча из центральной зоны на фланг ее оборону можно расшатать.

Краневиттер ничего не испортил в опорной зоне. Из 33 его передач 32 стали точными (97%). Из шести единоборств аргентинец выиграл пять, плюс на его счету два перехвата.


Геометрия голевой атаки «Зенит». Скриншот: «Матч ТВ».

1. Ротация Виктора Гончаренко и Массимо Карреры.
Матчи: «Спартак» – «Арсенал» – 2:0, «Тосно» – ЦСКА – 1:2.

В субботу состоится главное дерби России – ЦСКА сразится со «Спартаком». Вероятно, это одна из главных причин, почему в середине недели главные тренеры команд решили дать отдых некоторым основным игрокам команды и практику тем, кто на поле появляется редко.

У «Спартака» весь матч на скамейке запасных провели защитники Бокетти и Комбаров, полузащитник Фернандо. Лишь по ходу игры на поле появились защитник Ещенко, полузащитники Глушаков и Попов. Теоретически все они могут появиться в стартовом составе на матч с ЦСКА. Если Каррера рассчитывает в дерби на Комбарова и Глушакова, то их отдых точно выглядел логичным – пока они не придут в себя после Кубка Конфедераций. Несмотря на отсутствие всех этих футболистов, «Спартак» победил. Важный момент – голевой передачей отметился новичок Пашалич, впервые вышедший в стартовом составе. Для него этот дебют особенно важен - с большим соперником дебютировать сложнее. 

У ЦСКА весь матч в запасе провели Василий Березуцкий и Щенников – основные футболисты красно-синих. Лишь во втором тайме в игру вступили Дзагоев, Витиньо и Вернблум – ключевые игроки команды. Как и «Спартаку», ЦСКА ротация победить тоже не помешала. Важное событие – гол забил Оланаре, впервые в нынешнем сезоне вышедший в стартовом составе, а передачу ему сделал Чалов. Это первые результативные действия двух форвардов в нынешнем сезоне. Вероятно, один из них выйдет против «Спартака» в стартовом составе. Поэтому сейчас уверенность для них важна как никогда.

Виктора Гончаренко и Массимо Карреру можно поздравить – им удалось убить двух зайцев: и победу одержать, и ротацию состава произвести.

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