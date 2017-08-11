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Автогол Березуцкого – верный путь к победе ЦСКА: всё о главном матче тура

Григорий Королев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Автогол Березуцкого – верный путь к победе ЦСКА: всё о главном матче тура
Фото: «Советский спорт»

Первые десять чемпионатов России в лиге и в дерби ЦСКА и «Спартака» доминировали спартаковцы, но в следующие десять лет ситуация изменилась. 

К началу 2002 года баланс побед «Спартака» над ЦСКА увеличилось до «+10», и трудно было представить, что этот разрыв будет ликвидирован. Но через 10 лет к концу 2012 года уже армейцы были впереди «+1» и с тех пор они уже не уступали лидерства. В эпоху Романцева спартаковцы 9 раз становились чемпионами, причем, только одна пришлась на XXI век, армейцы же все 6 чемпионских званий выиграли в новом веке.

1-й хет-трик был в дерби армейцев со спартаковцами. В июне 1993 года три мяча в ворота армейцев забил Игорь Ледяхов.

2 пенальти не забиты в дерби. Удар Мирослава Ромащенко парировал армейский кипер Андрей Новосадов, но спартаковцы, тем не менее, выиграли 2:1. Удар Вагнера отразил спартаковец Андрей Дикань, а игра завершилась вничью 2:2.

По два одиннадцатиметровых удара реализовали армеец Ролан Гусев и спартаковцы Алекс и Дмитрий Комбаров.

2 матча ЦСКА и два матча «Спартака» судил балашихинский арбитр Владимир Сельдяков. Армейцы при нем выиграли и сыграли вничью, а вот спартаковцы дважды побеждали. Но дерби Сельдяков будет судить впервые.

3 гола в свои ворота забито в дерби. У красно-белых отличился камерунец Люк Зоа, который помог армейцам победить 2:0.

У армейцев дважды в свои ворота забивал Василий Березуцкий, и оба раза ЦСКА по ходу этих матчей уступал, но в итоге добивался побед 3:2 (2003) и 2:1 (2010).

По 4 крупных победы одержали каждый из клубов. Причем трижды спартаковцы громили армейцев в прошлом веке, а армейцы, наоборот, трижды крупно выигрывали в новом веке. У спартаковцев самая крупная – 6:0 (1993), у армейцев – 5:1 (2008) и 4:0 (2015). Кстати, армейцы стали первыми в чемпионатах России, кто крупно обыграл «Спартак» – 4:1 (1998).

5 волевых побед одержали армейцы в поединках со «Спартаком», причем дважды в 2010 году. У красно-белых таких выигрышей всего три (последний в 2009 году).

6 голов эабил спартаковцам бразилец Вагнер Лав, по пять мячей на счету Зорана Тошича и Ахмеда Мусы. Лучшие бомбардиры «Спартака» Егор Титов и Андрей Пятницкий – по 4 гола. К ним приблизился Дмитрий Комбаров – 3 мяча.

6 матчей сыграли между собой команды в ранге чемпиона и вице-чемпиона. В 1999 году «Спартак» (чемпион 1998) выиграл у ЦСКА (вице-чемпион 1998) 1:0 и 4:0. А вот в 2006 и 2007 армейцы (чемпионы 2005 и 2006) сыграли вничью со спартаковцами (вице-чемпионы 2005 и 2006) 1:1, 2:2, 1:1 и 1:1. Предстоящий матч – 7-й в таком ранге и чемпионом является «Спартак».

6 предупреждений получили в дерби армеец Сергей Игнашевич и спартаковец Дмитрий Комбаров, на счету которого есть еще и удаление.

6 футболистов «Спартака», игравших за красно-белых в чемпионатах России, становились главными тренерами «Спартака». Это Андрей Чернышов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов (и.о. главного тренера), Валерий Карпин, Дмитрий Гунько (и.о. главного тренера) и Дмитрий Аленичев. У армейцев таких тренерских кадров нет.

8 побед в чемпионатах России спартаковцы добились при Олеге Романцеве, по одной победе красно-белые достигли при Георгии Ярцеве и Массимо Каррере. У армейцев по три титула выигрывали Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

8 матчей продолжается безничейная серия в дерби (по 4 матча выиграли и те, и другие), это рекордный показатель в этих матчах.

10 матчей провели друг против друга в качестве главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Леонид Слуцкий и Валерий Карпин (2009-2014). Перевес у армейского тренера – 6 побед против двух, при двух ничьих.

13 тренеров стояли на тренерском мостике ЦСКА, из них три – иностранца. У спартаковцев рулевых было пятнадцать (пять – иностранцев).

13 матчей подряд не проигрывали спартаковцы армейцам с первой встречи в чемпионатах России (8 побед и 5 ничьих). Эта серия завершилась в 1998 году. А в 2001 году началась армейская серия без поражений, длившаяся 14 матчей (8 побед и 6 ничьих) и завершившаяся в 2008 году.

26 матчей в дерби на счету Игоря Акинфеев (14 побед), чуть меньше – 25 у Сергея Игнашевича (13) и Василия Березуцкого (13). У спартаковцев больше всех против армейцев сыграл Егор Титов – 21 игра (6 побед).

28 матчей подряд команды в дерби обходятся без нулевых ничьих 0:0. А всего безголевых матчей – четыре в 52 играх, последний – в 2003 году.

161 игрок защищал цвета армейцев в играх со «Спартаком», у красно-белых игроков было больше – 187.

Более 300 матчей за ЦСКА в чемпионатах России сыграло четыре футболиста: Игорь Акинфеев (372), Сергей Игнашевич (359), Василий Березуцкий (355) и Алексей Березуцкий (326) . У спартаковцев этот рубеж преодолел только Егор Титов (324).

67 740 зрителей пришло на матч команд в апреле 2013 года. Это рекорд чемпионатов России. Четырнадцать раз игры команд смотрели 50 000 и более зрителей, причем с 2011 по 2013 гг. в шести встречах подряд посещаемость не опускалась ниже пятидесяти тысяч.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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