Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 5-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас снимки самых обаятельных и привлекательных болельщиц матчей 5-го тура чемпионата России по футболу.
«СКА-Хабаровск» – «Анжи» – 2:0
«Амкар» – «Уфа» – 0:0
«Урал» – «Зенит» – 1:1
Вчерашняя фотокарточка с футбольного матча ⚽️ . Пост, по сути, о модный джинсах 2017 года ✌🏼 На этот пост подтолкнула меня девушка, спросившая: "актуальны ли рваные джинсы до сих пор?" Безусловно, актуальны и вот какие ещё👇🏼👇🏼👇🏼 . 👖Рваные джинсы Безусловно, популярны джинсы с дырами, с рваными краями и асимметрично свисающей бахромой и с прорезями, как у меня 👖Широкие джинсы Модель джинсов для стройных и высоких 👖Белые джинсы Белый-это самый дорогой цвет В таких джинсах любого фасона будете выглядеть стильно модно 👖Цветные джинсы Помимо белого, любой из цветов радуги 🌈 будет крайне моден на сегодняшний день Однако супермодными считаются все оттенки красного - от бледного розового до насыщенного алого 👖Джинсы с расцветкой, различными узорами и цветочками В частности, это джинсы "скинни", которые можно носить с рубашкой, жакетом и даже платьем, но лучше с одеждой однотонных цветов . На мне налеты джинсы 2в1, то есть и рваные, и широкие 😁 . Какой пост вы бы хотели получить от меня?👏🏼 ________________________________________________ #советыстилиста #назаметку #джинсы #streetstyle #streetlookekb #стритстайл #стилист #стилистекб #стилистыекатеринбурга #style #stylist #fashion #fashionblogger #lookbook #fashionstyle #екатеринбург #мода #модныетенденции #разборгардеробаекатеринбург #шопингсопровождениеекатеринбург #стилистекатеринбург
«Спартак» – «Арсенал» – 2:0
«Тосно» – ЦСКА – 1:2
«Ростов» – «Динамо» – 1:0
«Рубин» – «Локомотив» – 1:1
Торжественно клянусь, что на рубин больше не пойду, а то хорошего сказать нечего, а плохое у нас говорить нельзя.. вот Ливерпуль столько лет играют как бомжи, обзываю, но люблю, уже даже смотрю их матчи меньше, чтобы не переживать, да и засыпаю под них частенько.. ну такое, не клуб моей мечты пока, хорошо, что я могу об этом сказать😄 верю в своих английских неудачников, а про рубин ничего не скажу, а то буду выглядеть невоспитанной лейдис✌🏽
«Ахмат» – «Краснодар» – 2:3