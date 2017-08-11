Лица спорта. В каких видах спорта они искажаются сильнее (7 ярких фото)

История с искаженным лицом Феллайни, которое (лицо) встретилось с мячом в Суперкубке УЕФА, набирает обороты, о чем уже подробно живописал «Советский спорт». Сегодня наша подборка охватывает уже разные виды спорта. Но объединяет их одно: в момент борьбы, прыжка или игры спортсмены меньше всего беспокоятся о том, как они выглядят за стороны.

Вы думаете, что чаще всего искаженные лица спортсменов можно встретить в боксе? Можно, конечно, это факт:





Но чаще всего, как ни парадоксально, это происходит, в красивых видах спорта – таких, как синхронное плавание:





фигурное катание (посмотрите на красавца Евгения Плющенко):





гимнастика:





прыжки в воду:





и даже – теннис:



