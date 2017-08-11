Лица спорта. В каких видах спорта они искажаются сильнее (7 ярких фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
История с искаженным лицом Феллайни, которое (лицо) встретилось с мячом в Суперкубке УЕФА, набирает обороты, о чем уже подробно живописал «Советский спорт». Сегодня наша подборка охватывает уже разные виды спорта. Но объединяет их одно: в момент борьбы, прыжка или игры спортсмены меньше всего беспокоятся о том, как они выглядят за стороны.
Вы думаете, что чаще всего искаженные лица спортсменов можно встретить в боксе? Можно, конечно, это факт:
Но чаще всего, как ни парадоксально, это происходит, в красивых видах спорта – таких, как синхронное плавание:
фигурное катание (посмотрите на красавца Евгения Плющенко):
гимнастика:
прыжки в воду:
и даже – теннис:
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