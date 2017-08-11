Лос-Анджелес ждет Олимпиаду-2028

Крупнейший город Калифорнии готовится получить право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года.

Краткий экскурс в историю вопроса.

На право принять Олимпиаду-2024 претендовали многие – города Европы, Америки, Азии и Африки. Кто- то снял кандидатуру на раннем этапе – как Баку, Дурбан, Доха или наш Санкт-Петербург. Кто-то подал официальную заявку, но отказался от борьбы позднее – например, Будапешт и Гамбург. В итоге за право проведения игр остались спорить всего два города – Париж и Лос-Анджелес. Оба были столицами Олимпиад по два раза: Париж в 1900 и 1924, Лос-Анджелес – в 1932 и 1984 годах. Оба, судя по всему, теперь проведут ее в третий раз.

Официальные и единовременные выборы места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 года состоятся 13 сентября в Лиме. По факту, вопрос почти решен. На совместной встрече руководства МОК и заявочных комитетов Парижа и Лос-Анджелеса, прошедшей в датском Орхусе, было достигнуто предварительно соглашение – французская столица получит Олимпиаду чуть раньше, калифорнийский мегаполис – позже. Так удобнее и выгоднее всем заинтересованным сторонам.

В частности, Лос-Анджелес получит выплату от МОК в 1,8 миллиарда долларов – эти деньги будут потрачены на развитие молодежного и студенческого спорта в городе, а также на спортивную инфраструктуру. Более того, сумма может быть увеличена до 2 миллиардов с учетом новых спонсорских соглашений и маркетинговых сделок, которые, возможно, появятся в будущем. В свою очередь, Лос-Анджелес уступает право проведения Игр-2024 Парижу, но будет столицей Олимпиады-2028.

К слову, сама система двойных выборов – не в новинку для МОК. Такое – чтобы в один день определялись места проведения сразу двух Олимпийских игр – уже случалось. В 1921 году. Тогда тоже не обошлось без Парижа – он получил Игры-1924, Амстердаму досталась Олимпиада-1928. Прошло ровно 100 лет – и круг замкнулся.

– Сегодня – исторический день для нашего города, Соединенных Штатов, Олимпийского и Паралимпийского движения по всему миру, - отметил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гаркетти. – Мы делаем важный шаг на пути к возвращению Игр в наш город. Соглашение с МОК позволит заложить наследие надежды и возможностей, которые поднимут общество Лос-Анджелеса на новый уровень и помогут нам стать самым здоровым городом в Америке, а молодежные спортивные состязания сделать более доступными, чем когда-либо прежде.

Глава МОК Томас Бах добавил:

– Международный Олимпийский комитет приветствует это решение Олимпийского и Паралимпийского комитета Лос-Анджелеса. Мы рады, что в рамках нашего контракта с принимающим городом МОК поможет расширить влияние местных спортивных программ для молодежи и поощрять здоровый образ жизнь в городе Ангелов на протяжении следующих 11 лет.

Итак, на 99 процентов столицы двух следующих летних Олимпийских игр известны. Хотя подождем еще месяц. Официально вопрос решится 13 сентября в столице Перу.