Почему забивает Кокорин? Этот и другие материалы нового «ССФ»!
Во вторник 15 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.
Почему забивает Кокорин? Этот и другие материалы нового «ССФ»!
Во вторник, 15 августа, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.
Ни игры, ни страсти
«Спартак», ты банкрот! Ты пустой, у тебя за душой ничего нет». Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о печальных перспективах красно-белых.
Большая разница
Александра Кокорина словно подменили - в шести стартовых турах чемпионата форвард «Зенита» забил пять голов и сделал три результативных паса. «ССФ» раскрывает секреты преображения игрока.
Слово о посту Игореве
С момента своего дебюта за ЦСКА в 2003 году и до нынешнего чемпионата Игорь Акинфеев пропустил лишь 55 матчей премьер-лиги. И в его отсутствие армейцы играли заметно хуже. «ССФ» вспоминает, каково было команде без Акинфеева.
«Тренерам-карьеристам нужны «переростки»
Александр Гришин в течение семи лет тренировал молодежную команду ЦСКА, а недавно возглавил юношескую сборную России. В интервью «ССФ» он рассказал о специфике новой должности, недобросовестных наставниках и отсутствии патриотизма у молодежи.
А «Динамо» бежит?
На столичном стадионе «Измайлово» прошли съемки фильма о Льве Яшине, премьера которого запланирована на весну 2018 года. Фотокорреспондент «ССФ» Татьяна Дорогутина на время перенеслась в 60-е, посетив старейшее дерби страны «Динамо» - «Спартак».
Пробуждение Европы
Чемпионаты Англии и Франции уже начались, а в ближайшие выходные стартуют остальные турниры топ-5 Европы. «ССФ» рассказывает о том, как подготовились к сезону команды Испании, Германии и Италии.
Последний «Старт»
«Матч смерти» состоялся 75 лет назад - в августе 1942 года. Согласно легенде, за выигрыш у немецких оккупантов футболисты киевской команды «Старт» заплатили своими жизнями.
Все во двор!
Летом самое время, позвав соседей по дому или даче, выйти с мячом во двор. Не хватает людей на две команды? Хватит и двух-трех товарищей, готовых рубиться с вами до захода солнца. «ССФ» напоминает о лучших дворовых играх.
Футбол веселых и находчивых
В Москве прошел чемпионат мира по футболу среди команд КВН. Это веселое соревнование состоялось при поддержке Российского футбольного союза, компании АМиК и вызвало живой интерес публики, а также федеральных телеканалов страны.
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!
- Мнение Евгения Ловчева о кандидатах на вылет из РФПЛ;
- Победный гол Уэйна Руни в матче за «Эвертон»;
- Выйдет ли ЦСКА в групповой турнир Лиги чемпионов?