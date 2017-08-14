Во вторник 15 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.



Почему забивает Кокорин? Этот и другие материалы нового «ССФ»!

Во вторник, 15 августа, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Ни игры, ни страсти

«Спартак», ты банкрот! Ты пустой, у тебя за душой ничего нет». Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о печальных перспективах красно-белых.

Большая разница

Александра Кокорина словно подменили - в шести стартовых турах чемпионата форвард «Зенита» забил пять голов и сделал три результативных паса. «ССФ» раскрывает секреты преображения игрока.

Слово о посту Игореве

С момента своего дебюта за ЦСКА в 2003 году и до нынешнего чемпионата Игорь Акинфеев пропустил лишь 55 матчей премьер-лиги. И в его отсутствие армейцы играли заметно хуже. «ССФ» вспоминает, каково было команде без Акинфеева.

«Тренерам-карьеристам нужны «переростки»

Александр Гришин в течение семи лет тренировал молодежную команду ЦСКА, а недавно возглавил юношескую сборную России. В интервью «ССФ» он рассказал о специфике новой должности, недобросовестных наставниках и отсутствии патриотизма у молодежи.

А «Динамо» бежит?

На столичном стадионе «Измайлово» прошли съемки фильма о Льве Яшине, премьера которого запланирована на весну 2018 года. Фотокорреспондент «ССФ» Татьяна Дорогутина на время перенеслась в 60-е, посетив старейшее дерби страны «Динамо» - «Спартак».

Пробуждение Европы

Чемпионаты Англии и Франции уже начались, а в ближайшие выходные стартуют остальные турниры топ-5 Европы. «ССФ» рассказывает о том, как подготовились к сезону команды Испании, Германии и Италии.

Последний «Старт»

«Матч смерти» состоялся 75 лет назад - в августе 1942 года. Согласно легенде, за выигрыш у немецких оккупантов футболисты киевской команды «Старт» заплатили своими жизнями.

Все во двор!

Летом самое время, позвав соседей по дому или даче, выйти с мячом во двор. Не хватает людей на две команды? Хватит и двух-трех товарищей, готовых рубиться с вами до захода солнца. «ССФ» напоминает о лучших дворовых играх.

Футбол веселых и находчивых

В Москве прошел чемпионат мира по футболу среди команд КВН. Это веселое соревнование состоялось при поддержке Российского футбольного союза, компании АМиК и вызвало живой интерес публики, а также федеральных телеканалов страны.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

- Мнение Евгения Ловчева о кандидатах на вылет из РФПЛ;

- Победный гол Уэйна Руни в матче за «Эвертон»;

- Выйдет ли ЦСКА в групповой турнир Лиги чемпионов?