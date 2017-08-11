Для ЦСКА «Спартак» Карреры – НЛО. Собьют или сдадутся?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предвкушает «удивительно ароматное» дерби ЦСКА – «Спартак», которое состоится в субботу.

ТУМАННАЯ ВИТИЕВАТОСТЬ КРАСНО-БЕЛЫХ

В каждом дерби есть скрытая пружина. Некий главный подспудный вопрос. В горячих взаимоотношениях «Спартака» и ЦСКА это вопрос равносильности сторон. Точнее, ее дефицит. Жарко на поле бывало почти всегда – но и почти всегда одна из сторон доминировала. Была убедительнее и крепче.

12 августа у схватки красно-белых с красно-синими будут все шансы пройти по разряду дефицита.

Вспомним, что произошло в предыдущей серии. «Спартак» поймал ЦСКА на противоходе. Команда Виктора Гончаренко вышла соперника раскрошить. По старой памяти. Кто мы – и кто «Спартак»? У нас все четко отлажено – у них не игра, а некая витиеватость туманная.

Но ЦСКА напоролся на спартаковскую решимость и здоровую наглость. И вопрос «Кто есть кто?» приобрел новую актуальность.

Как раз в таком ключе, если сделать экскурс в историю поглубже, ЦСКА времен Валерия Газзаева разделывался со «Спартаком» почти всякий раз. Кто бы ни командовал его игрой. Календарный и игровой контекст тоже не имел значения.

ЦСКА мог выйти на поле спустя пару дней после эпохальной победы в Кубке УЕФА, мысленно продолжая праздничную гульбу, – и все равно надавать красно-белым горячих. «Спартак» мог отвечать ударом на удар – но голевая серия красно-синих оказывалась длиннее. «Спартак» мог запредельным волевым усилием контролировать игру все 90 минут – но на 91-й добавленной все шло прахом. И Газзаев этак свысока журил земляка Черчесова: вам, мол, еще много нужно работать, чтобы до нас дотянуться…

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ГДЕ У «СПАРТАКА» КНОПКА?

При Леониде Слуцком ментальное превосходство ЦСКА сменилось тактическим. Игра красно-синих, пусть красно-белые некоторые матчи у них цепляли, была просто детальнее проработана. «Спартак» даже разок обошел заклятого соперника в итоговой таблице, но равносильности с ним не достиг.

И тут на светлую цеэсковскую голову нежданно-негаданно свалился некто Массимо Каррера.

Ведь ЦСКА-то новейших времен отличается аккуратным выбором тренера. Даже попытки эксперимента по вживлению в клуб иностранцев показательны – ибо все три попытки, с Жорже, Зико и Рамосом, были свернуты в кратчайшие сроки. А в остальном каждый выбор был взвешен до скрупулезности. Никаких «котов в мешке». Газзаев, Слуцкий, Гончаренко – все подходили к цеэсковскому рулю уже оснащенными достаточным опытом. И все кандидатуры были, надо понимать, досконально изучены клубным руководством.

А «Спартак» послероманцевский экспериментировал напропалую. И самым взвешенным его выбором можно назвать, пожалуй, Александра Старкова... А дальше – то гендиректор спешно менял амплуа, то не вполне освоивший дело спец удостаивался чести, то адаптация к самобытной клубной специфике вовсе не принималась в расчет.

И вот же ирония судьбы! Назначение Карреры даже на фоне предыдущих спартаковских изысканий выглядело наиболее шальным ходом, сравнимым разве что с давнишним предпочтением, оказанным вдруг «зеленому» Андрею Чернышову. Иностранец?! Да ведь ни один из оных, к тренерской профессии причастных, никаких значительных умений в Златоглавой до сей поры не продемонстрировал. Да еще и новичок к тому же?!

Но произошел тот занимательный случай, когда минус на минус дали чемпионский плюс.

И теперь ЦСКА, с его традицией преемственности и четкими игровыми принципами, испытывает, глядя на феномен «Спартака», замешательство. Потому что исходя из красно-синей логики «Спартак» являет собой непросчитываемую футбольную субстанцию. Ничего-то про него толком не поймешь – ни где у него кнопка, ни где верхняя планка игры.

И что самое для ЦСКА обескураживающее – красно-белые побили его весной, да, прямо-таки в неудержимом газзаевском ключе. Можно сказать, враз обесценив тщательные методико-тактические наработки времен Слуцкого и Гончаренко…

ЦИФРА 5:4 С ТАКИМ СЧЕТОМ В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА» ЗАКОНЧИЛСЯ МАТЧ С ЦСКА В ЧЕМПИОНАТЕ СССР 1990 ГОДА. ЭТА ИГРА В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ» ОСТАЕТСЯ САМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ В ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОМАНД.

РЕДКАЯ РАВНОСИЛЬНОСТЬ СОПЕРНИКОВ

Но! Ничто в нашем мире не ново. И, если копнуть, мы легко отыщем альтернативный аналогичный пример. В самом начале 90-х годов прошлого века ЦСКА, пройдя очищение первой союзной лигой, выдал вдруг на-гора с Павлом Садыриным ту игру, которую принято было называть спартаковской. Да еще устраивал атакующую карусель похлеще самого «правообладателя» – такую, что дух перехватывало.

И тоже, вот же какое интересное совпадение, перехватил тогда у «Спартака» чемпионство. И имел, наверное, шансы установить доминацию конкретно над «Спартаком» – но крушение Союза подкосило и штатный клуб Советской Армии.

Впрочем, пора вернуться к текущему моменту.

С одной стороны, две подряд виктории «Спартака» над ЦСКА в прошлом сезоне – сильный аргумент в краеугольном для дерби вопросе «Кто есть кто?». Но с другой – именно сейчас, похоже, меж красно-белыми и красно-синими образовалась та самая редкая ситуация примерной их равносильности. Вы не забыли: «Спартак» – чемпион, ЦСКА – вице-? То есть они, можно сказать, где-то рядом по объективным своим потенциалам.

Гончаренко, обжегшись о «Спартак» весной, в этот раз наверняка выстроит игру осторожнее-осмотрительнее.

Да и цеэсковским верхам стоит окинуть взглядом исторический контекст. Сообщающий о том, что периоды устойчивой доминации ЦСКА над «Спартаком», хоть и продолжались довольно долго, но имели место только дважды – после Великой Отечественной и с начала века нынешнего.

Удивительно ароматное, словом, дерби ждет нас 12 августа. Потому и хочется его предвкушать всяко-разно.