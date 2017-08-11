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Прорыв Зе Луиша, супервыход Дзагоева. Пять лучших игроков 5-го тура РФПЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш (в центре)
Зе Луиш (в центре)Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Зе Луиш забил гол впервые за девять месяцев, а Алан Дзагоев вырвал победу для своей команды, выйдя на замену.

Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ!

5. МАУРИСИО ПЕРЕЙРА, полузащитник

Команда: «Краснодар»
Чем запомнился: сделал голевую передачу на решающий гол, а его команда победила «Ахмат» – 3:2.

У «Краснодара» несколько игроков достойны упоминания. Как не отметить Гранквиста, который открыл счет в матче? Классон вышел на замену и забил гол. 18-летний Игнатьев провел на поле всю игру и забил победный гол в компенсированное время. Но главным атакующим творцом команды все же был атакующий полузащитник Маурисио Перейра.

Перейра трижды выводил партнеров на удар с игры. Еще один удар был нанесен после его передачи с углового. Нет у «Краснодара» футболиста, который бы чаще создавал для партнеров возможности отличиться. Именно Перейра сделал пас Игнатьеву, когда он забил победный гол. Кроме передач, Перейра дважды сам угрожал воротам. Больше него бил только Вандерсон – четыре удара.

4. Леандро ПАРЕДЕС, полузащитник

Команда: «Зенит»
Чем запомнился: начал голевую атаку, после которой «Зенит» сравнял счет в поединке с «Уралом» – 1:1.

Первый тайм встречи с «Уралом» Паредес провел на привычном месте – в опорной зоне. А сразу после перерыва Роберто Манчини перевел его ближе к атаке – на место атакующего полузащитника. Ставка себя оправдала – именно Паредес начал голевую атаку «Зенита» своевременным перевод мяча на Дриусси, который оказался один на фланге.

За матч Паредес сделал три опасные передачи, две из которых стали точными. Кроме этого, в активе аргентинца одна ключевая передача. Сразу 19 передач Паредес сделал в последнюю треть поля – до адресатов дошли 17. Общая точность передач полузащитника составила 84% (57 точных из 68). По количеству передач он стал лучшим в «Зените».

Трижды Паредес сам угрожал чужим воротам. Больше били лишь Дриусси и Кокорин – по шесть ударов.

3. Зе ЛУИШ, нападающий

Команда: «Спартак»
Чем запомнился: забил один из голов в победном матче с «Арсеналом» – 2:0.

Девять с половиной месяцев не забивал нападающий «Спартака» Зе Луиш! Последний раз он поражал ворота еще 29 октября 2016 года – в матче пятого тура чемпионата России прошлого сезона форвард огорчил ЦСКА (красно-белые оказались сильнее – 3:1), причем сделал дубль. И вот серия прервалась – Зе Луиш забил «Арсеналу». Символично, что сделал это нападающий вновь в матче пятого тура национального чемпионата.

Если Зе Луиша и можно за что-то критиковать, то за реализацию моментов. В остальном к нему вопросов нет – в атаке спортсмен из Кабо-Верде является ключевой фигурой для красно-белых. Так было и в матче с «Арсеналом». Он получал передачи абсолютно от всех партнеров по команде, не считая Тимофеева. Но здесь есть весомая причина – Артем получил травму и был заменен уже в первом тайме. Всего за матч футболисты «Спартака» сделали 40 доставок мяча на своего форварда, 15 из них верхом – когда команда Карреры не знает, что делать с мячом, то играет на своего нападающего. Отсюда у Зе Луиша много единоборств. В игре с «Арсеналом» их набралось 44, 23 из которых бомбардир выиграл. Статистика в атаке – десять выигранных из 22. Из шести единоборств за нейтральный мяч Зе Луиш выиграл четыре.

Если брать игроков средней и атакующей линий «Спартака», то по количеству ТТД в матче с «Арсеналом» Зе Луиш стал лучшим – 93. Топ-показатель для нападающего. Четырежды он бил по воротам, два раза попал в створ. Также Зе Луиш отметился тремя опасными передачами (две точные). Сделал нападающий и одну ключевую передачу. Из четырех его обводок успешными оказались игры.

2. Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник

Команда: ЦСКА
Чем запомнился: забил победный гол в матче с «Тосно» – 2:1.

Дзагоев появился на поле сразу после того как счет в матче стал 1:1. За отведенные ему полчаса полузащитник сумел нанести три удара по воротам. Это лучший показатель для футболистов ЦСКА. Столько же нанесли Миланов и Оланаре, но они вышли в стартовом составе. Один из ударов Дзагоева стал голевым – после скидки Фернандеса он поразил ворота ударом в одно касание.

Отметился Дзагоев не только ударами, но и двумя опасными передачами, одна из которых стала точной.

1. Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, защитник

Команда: «Локомотив»
Чем запомнился: спас свою команду от поражения в матче с «Рубином» – 1:1.

Невероятно: забив гол в ворота «Рубина», своей бывшей команды, Соломон Кверквелия вышел на первое место в списке бомбардиров «Локо» – на его счету два мяча. Лучшим бомбардиром команды, которая наравне с «Зенитом» лидирует в чемпионате России по набранным очкам, является центральный защитник!

Кверквелия показывает удивительную продуктивность впереди – из четырех его ударов в пяти турах два стали голевыми. И если «Арсеналу» («Локо» выиграл 1:0) Кверквелия забил, придя на подачу со «стандарта», то в матче с «Рубином» пошел в штрафную площадь в позиционной атаке. Не будь Кверквелии, «железнодорожники» могли недосчитаться уже трех очков – двух с «Арсеналом» и одного с «Рубином».

Против «Рубина» Кверквелия выдал хороший матч даже без фактора гола. За игру он сделал сразу пять передач в последнюю треть поля, четыре из которых стали точными. Мяч Кверквелия вообще почти не терял – у него всего две потери владения. Лучше результат только у Антона Миранчука и Коряна – по одной. При игре в обороне Кверквелия вошел в пятерку лучших футболистов «Локо» по подборам и перехватам – семь. Лучший результат показали Игнатьев и Баринов – девять.

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