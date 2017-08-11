Вылет Evil Geniuses: от немой сцены до кипящей кастрюли

Вчера ночью один из фаворитов The International 2017 Evil Geniuses потерпел поражение в матче с Team Empire и вылетел с турнира, заняв 9-12 место. Мы пытались разобраться, что именно случилось с командой, которую пред началом турнира многие специалисты ставили на первое место.



Большая часть героев Evil Geniuses вновь остается без права на выкуп — звезда команды Сумаил «Suma1L» Хассан пытается в одиночку защитить трон от пятерых соперников, но капитану «злых гениев» Cr1t уже все понятно; время сдаваться. Неожиданно для многих Team Empire выбивают с чемпионата мира фаворитов и хозяев площадки — спустя минуту те стоят в подтрибунном помещении Ки-Арена, потрясенные своей игрой в конкретном матче и результатом в целом. Вылет EG переворачивает не только турнирные расклады, но и карьеру каждого из них. Вместо лавров победителей, финалистов или хотя бы призеров (Evil Geniuses неизменно попадали в тройку лучших три последних года) команду ждет долгий разбор ошибок и изменения в составе.



Произошедшее нельзя назвать случайностью. Проблемы преследовали «злых гениев», последний раз обновивших ростер перед началом сезона, весь игровой год. Удивительным образом Evil Geniuses удалось справляться с ними и побеждать — в активе команды Андреаса Нильсена целых четыре LAN-победы, хотя и они скорее «вопреки», а не «благодаря». Топ-команду было за что критиковать: но проявляющиеся время от времени изъяны в игре EG соперникам по тем или иным причинам использовать удавалось не всегда. На TI крышка кипящей кастрюли все-таки выстрелила: на таком турнире слабости команды с рук сойти не могли, а дыры оказались слишком внушительными, чтобы быстро заштопать их и дальше шагать к победе.





Американская команда по-своему уникальна — судить по ее игре на чемпионате большинству аналитиков приходится лишь по двум играм плей-офф. Все давно привыкли: результат EG в групповой стадии может быть любым, оттого 11-5 и третье место болельщиков даже обрадовало. Но вот в плей-офф, когда пришло время показать свою силу, «гении» спасовали — несмотря на продолжительность, все четыре игры были проиграны «в салат». Команда пыталась достигнуть результата за счет индивидуальных действий, но на The International это не могло сработать не то что против NewBee — даже против «темных лошадок» Team Empire.



Стратегии и драфт



Молодой капитан Cr1t подвергся критике с первых игр в составе команды — сравнивать пики датчанина с фантастическими стратегиями закончившего карьеру ppd не приходилось. Выбор героев на решающие игры специалисты не одобряли, что было довольно удивительно: как при наличии двух разноплановых тренеров (чемпион мира Fear и не столь опытный, но очень талантливый SVG) и ppd на посту СЕО можно было допускать такие ошибки?



В решающей игре на чемпионате мира — опять двадцать пять. Простой стратегии Team Empire через Sven и сильного независимого мидера EG противопоставляют очень сложный микс сплитпуша, файта и фарма: аналитик Андрей Голубев уверяет, что именно это сыграло решающую роль в поражении. Сами EG после игры настолько шокированы, что не понимают, что случилось; zai отмечает, что ему и тиммейтам просто не вышло сыграть на 100%, но причин не знает. Или не хочет озвучивать.





За год драфт EG из грозного оружия превратился в еще не испытанную модель винтовки — стреляет через раз, клинит затвор, есть проблемы с курком. Проблема могла проявиться на любой стадии: лайнинг, мидгейм, поздняя игра. Нельзя сказать, что Cr1t в одиночку проигрывал матч за матчем, но хороший пик — одна из важнейших задач, на которые должны будут ориентироваться Evil Geniuses в новом сезоне. Кто бы ни нажимал кнопку выбора героя.



Мидер



Моя коллега Яна Медведева сегодня вспоминала цитату нынешнего СЕО команды Питера «ppd» Дагера: «Забыл, что в моей команде играет лучший мидер мира». EG давно перестали строить игру через Suma1L — мальчик, который два года назад удивлял весь мир, поднимая над головой Radiance и Aegis, сейчас в игре Evil Geniuses делает намного меньше. Парадоксально, ведь логично было бы увидеть именно рост молодого таланта; и если присмотреться, индивидуальная игра Сумаила стала гораздо увереннее. Плюс опыт, который Хассан набрал за пару лет на Олимпе дота-сцены.



Только вот наличие потенциала и использование его в командной игре — вещи разные. В интервью на EPICENTER Сумаил отмечает: с переходом Arteezy в EG стало два ярких исполнителя, и ему пришлось перестраиваться. Добавляет, правда — сейчас все в порядке. Но по игре заметно другое: на TI7 он выступал на тех же героях (Mirana, Puck), но вклад в результат оказывался не столь велик, как раньше. Виноват ли только он в том, что во второй игре с NewBee в одиночку оказывался против трех-четырех героев соперника и закончил со счетом 2-7-3 — вряд ли.





Комментатор TI7 Алексей Бафадаров в интервью Dota2.Ru перед началом турнира отметил: взаимодействие мидера и саппорта четвертой позиции решит многое. Тенденция не новая, но актуальная. В качестве хорошего примера можно привести Team Liquid — если в начале сезона использовать силу Miracle команде никак не удавалось, то замена Bulba на перспективного GH неожиданно принесла успех. На The International команда продолжает доверять Амеру Invoker и Ember Spirit, а высокий уровень взаимодействия позволяет использовать этих персонажей максимально эффективно.



Саппорты

Связка zai+Cr1t также с самого начала подвергалась критике — в течение всего сезона парни так и не смогли разобраться с позициями, что тоже сыграло свою роль. При всем многообразии современной доты ярко выраженная «четверка» гораздо эффективнее, что показывают большинство топовых команд. Звезды текущего сезона — Lil, YapzOr, GH — играют именно на роли роам-саппорта. Это и возможность перемещаться по линиям, оперативно залатывая дыры в пике команды, и вариация с выводом четвертого кор-персонажа. Не сказать, что Evil Geniuses этим аутом не пользовались: в той же серии с Empire мы видим пики Night Stalker и Sand King. Но по-настоящему грамотно использовать этих героев ни в конкретной серии, ни по ходу сезона не получалось.



Это раньше считалось, что незаметный саппорт, который ставит варды и делает стаки — идеальный саппорт. Теперь герои поддержки имеют намного больше вариантов: руны богатства, большой урон «с руки» в начале игры, деньги за девардинг, предметы на опыт и многое другое. Саппорт должен проявлять себя, максимально меняя ход игры: но в игре «злых гениев» это заметно, увы, не всегда. Время меняться, но если сезона для осознания этих и других ошибок все же не хватило — стоит задуматься о том, что состав просто не может существовать в текущем виде. Разве нет?