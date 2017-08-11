Временные трудности. Какие козыри есть у «Спартака»

В пяти стартовых турах чемпионата России «Спартак» одержал лишь две победы. Болельщикам команды должно быть грустно. Но есть основания полагать, что неудачная полоса красно-белых скоро закончится.

1. Понимание футболистами игровых принципов

В матче с тульским «Арсеналом» Массимо Каррера изменил стартовый «Спартака» по сравнению с предыдущей игрой, против «Зенита», сразу на восемь позиций! Это не помешало красно-белым победить - 2:0. Значит, все футболисты команды понимают то, что они должны делать.

Когда Антонио Конте, в штабе которого Массимо Каррера долго работал, приходит в новую команду, то первым делом объясняет футболистам принципы построения игры. Это не схема - она может меняться. Это игровые действия в самых разных ситуациях - при атаке, при обороне, в моменты смены владения мячом. Кажется, Каррера работает в том же ключе.

Самый простой пример в ситуации «Спартака» - выход из обороны в атаку. Когда красно-белые получают мячом, то первым делом ищут Зе Луиша - всегда взглядом и чаще всего передачей. В матче с «Арсеналом» ему доставляли мяч все футболисты, кроме Тимофеева - он рано покинул поле из-за травмы. Из игроков обороны больше других передач на форварда сделали Таски и Тигиев - пять и четыре. Эти футболисты основными не являются. В общей сложности за матч Зе Луишу было сделано 40 доставок мяча!

При потере мяча «Спартак» тут же стремится вернуть его обратно. В матче с «Арсеналом» красно-белые совершили 14 подборов и перехватов на чужой половине поля.

В базовых принципах у «Спартак» нет шараханий. И это хорошо. Значит, потеря одного-двух игроков вряд ли выбьет команду из колеи. Многие ли коллективы смогли бы одержать уверенную победу в матче чемпионата, сменив восемь игроков стартового состава?

2. Возможность для вариативности

4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1 - в начале сезоне «Спартак» использовал несколько тактических схем. В будущем красно-белым должно быть легче перестраиваться. К примеру, чтобы обороняться по схеме 4-5-1 в начале сезона у красно-белых не было трех сильных и находящихся в хорошей форме центральных полузащитников. Сложно ждать хорошей игре при обороне у своей штрафной от Попова, когда он там почти никогда ранее не оборонялся. После трансфера Пашалича набор сильных полузащитников у «Спартака» есть. Только Денис Глушаков пока не набрал форму, а Пашаличу может потребоваться время на адаптацию. Фернандо - Глушаков - Пашалич - это может быть сильный треугольник. Не стоит забывать о наличии Тимофеева. Правда, что он весьма некстати получил травму.

Схема 4-5-1 при обороне важна, чтобы не дать сопернику раскатывать себя в опорной зоне. В прошлом году к такому выводу пришел Жозе Моуринью, когда его «Манчестер Юнайтед» проиграл в первом круге «Манчестер Сити» (1:2), обороняясь по модели 4-4-2. «Спартак» столкнулся с похожими проблемами в этом сезоне - «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» легко проникали к воротам красно-белых через опорную зону. Когда нет опорника уровня Канте, ее нужно насыщать. Или использовать прессинг. Одно из двух желательно сделать обязательно. А можно сразу и то, и другое.

Каррера не скрывает, что хочет усиления. Вполне объяснимое желание тренера - все хотят. Особенно наставники, командам которых скоро стартовать в Лиге чемпионов. Но по меркам чемпионата России у «Спартака» хороший резерв. Луис Адриано не является основным нападающим - когда «Спартак» играет в одного форварда, обычно его роль исполняет Зе Луиш. Как здесь не вспомнить ЦСКА и «Локомотив», у которых с форвардами сейчас вообще проблема. Редко у «Спартака» играет центрдеф Таски, в большинстве команд премьер-лиги игравший бы в основе. Говорят, что он может уйти. Но пока не уходит.

Таски и Адриано - опытные игроки. Есть у «Спартака» и перспективные. В стартовый состав не проходит Тигиев, способный сыграть на обоих флангах обороны. О таком универсальном защитнике многие только мечтают. Против «Арсенала» Тигиев вышел в основе и совершил 96 ТТД - больше всех в матче. Он участвовал не только в оборонительных действиях, но и в атакующих. В частности, из четырех его обводок три оказались успешными. На уровне и точность передач - 89% (48 точных из 54). С «Уфой» хорошо сыграл Тимофеев. Из 22 единоборств он выиграл 14.

3. Связка Зе Луиш-Промес

Большой и маленький - классическая связка атакующих игроков в футболе, которую хотят иметь все, но многим остается только мечтать. У «Спартака» такая есть. Это Зе Луиш-Промес. Пусть и играет Промес на разных позициях - это второстепенно. В позиционных атаках голландец может обыгрывать соперников и находить передачами партнера, в контратаках он караулит скидку от центрфорварда.

Что важно, оба игрока достаточно техничны. В матче с «Арсеналом» оба футболиста десять раз шли в обводку, по семь раз пройдя соперников. А еще они сыграны. Какой клуб может похвастаться такой парой футболистов? У ЦСКА и «Локомотива» есть техничные игроки - Витиньо и Миранчук, но есть проблема с форвардом. Совсем сложно оценивать «Краснодар» - у «быков» постоянно кто-то лечится. Сейчас травмирован Смолов - главная ударная сила.

4. Наличие двух равноценных вратарей

Тренеры многих европейских команд в национальном чемпионате взяли за моду использовать одного голкипера, а в еврокубке другого. Массимо Каррера при желании может сделать также. Артем Ребров, Александр Селихов - очень хорошая пара вратарей. Если вдруг начнется черная полоса другого, то его без последствий заменит второй. Вышел Селихов в матче с «Арсеналом» на поле - и сыграл уверенно. Это очень важно для обороны - ее не затрясет. Когда у ЦСКА в матче с «Рубином» вышел 20-летний Илья Помазун, абсолютно не имеющий опыта на взрослом уровне, ни вратарь, ни оборона надежностью не блистали.

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