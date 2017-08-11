ЦСКА в субботу обыграет «Спартак». И вот почему

Перед центральным матчем 6-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу ЦСКА.

1. В двух предыдущих чемпионатах ЦСКА проиграл на своем поле всего по одному матчу. В нынешнем – два из трех первых («Локомотиву» – 1:3 и «Рубину» – 1:2). Лишь однажды в пяти прошлых сезонах, проходивших по схеме «осень-весна», армейцы уступали дома чаще – в премьер-лиге-2014/15 (трижды). Но тогда столько неудач набралось за 15 встреч. Или же кто-то верит, что ЦСКА уступит «Спартаку», а потом не потерпит ни одного домашнего поражения за 11 оставшихся игр?

2. А есть ли вообще смысл армейцам бояться соперника, который в 4 последних гостевых поединках в РФПЛ не выигрывал, пропустил в них 10 мячей и потерпел два крупных поражения (от «Арсенала» – 0:3 и «Зенита» – 1:5)? Даже вернувшееся в элиту «Динамо», в пяти стартовых турах трижды не распечатавшее ворота соперников, смогло в игре с красно-белыми отличиться дважды. Или же атака ЦСКА слабее динамовской?

3. Нет, уж точно не слабее. И лишнее тому доказательство – серия армейцев, которые поражают ворота соперников в 12 последних матчах РФПЛ. Ничего подобного нет больше ни у какого другого российского клуба. При Викторе Гончаренко ЦСКА вообще забил в 17 матчах премьер-лиги 35 голов – более двух в среднем за игру! А не смог отличиться только в двух домашних встречах прошлого сезона – нулевые ничьи с «Зенитом» и «Ростовом».

4. Сам Гончаренко прекрасно знает, как обыгрывать «Спартак». Он делал это и с куда менее классными командами, чем ЦСКА. В чемпионате-2013/14 победил красно-белых в Москве с «Кубанью» (2:0), а в следующем добился с краснодарцами дома ничьей (3:3). Именно «Уфа» Гончаренко в прошлом сезоне нанесла спартаковцам единственное домашнее поражение (1:0). Говорите, проиграл с армейцами 30 апреля этого года со счетом 1:2? Так в любом правиле есть исключения, которые лишь его подтверждают.

5. Как известно, в прошлом чемпионате России армейцы вообще проиграли «Спартаку» оба матча. Однако этот факт говорит в пользу… самого ЦСКА! Дело в том, что за все время существования премьер-лиги (с 2001 года) красно-белые никогда не выиграли в дерби три раза подряд. Подобное происходило лишь в 90-е, когда спартаковцы были явно сильнее всех и из года в год (кроме 1995-го) становились чемпионами России. В сезонах-1992-1994 они выиграли у ЦСКА 4 встречи кряду, в 1999-2000 – три.