Забудьте о дерби: 14 фактов о матче «Зенит» – «Ахмат»

Пока все взгляды направлены на главное дерби нашей страны, вниманием обделен другой статистически интересный матч. Речь пойдет о первом матче «Зенита» против «Ахмата», который не так давно назывался еще «Терек».

В 2004 году грозненцы выиграли первый дивизион и вышли в премьер-лигу. Впервые команды встретились в чемпионате России в 2005 году на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Хозяева выиграли тот матч с разгромным счетом 5:1, благодаря хет-трику Андрея Аршавина и дублю Владислава Радимова. За гостей отличился лучший бомбардир команды и рекордсмен первого дивизиона Андрей Федьков. В том чемпионате победу одержал московский ЦСКА, выдавший изумительный сезон, но и «Зенит», и «Терек» смогли обыграть будущих чемпионов на своем поле с минимальным счетом 1:0. Несмотря на это, чеченский клуб вылетел обратно в первый дивизион.

Всего в РФПЛ между питерцами и грозненцами было сыграно 20 матчей. 9 побед на счету клуба с берегов Невы, 6 – занес в свой актив «Терек» и 5 игр было сыграно вничью.

Интересные факты, с учетом двух матчей в Кубке России:

0 – такая цифра горела на табло у соперников по окончании встречи. 4 раза игры завершались со счетом 0:0.

1 раз петербуржцы проиграли с разгромным счетом 1:4, игра проходила в Грозном.

2 мяча было забито в самом результативном ничейном матче - 1:1 итог встречи.

3 матча – столько длится победная серия «Терека» в матчах против «Зенита». Разница забитых и пропущенных мячей 7:2. У питерцев победная серия состоит из 2 матчей, а беспроигрышная из 5. Продолжит ли серию «Ахмат»?

4 раза «Зенит» громил «Терек» – 5:1, 4:1 и два раза по 3:0. Дважды на своем поле.

5 матчей было сыграно за 2,5 года (3 в 2015-м и по одному в последующих годах) и только дважды «Зенит» смог выиграть.

6 мячей было забито в самом результативном матче между командами, который также являлся для них первым официальным.

7 матчей назад состоялась последняя, на данный момент, ничья между «Тереком» и «Зенитом».

8 раз хозяева встречи не смогли забить гол, по 4 раза на команду.

9 раз у гостей не получилось распечатать ворота соперников. 6 раз не удалось это сделать «Тереку».

10 побед на счету сине-бело-голубых, последняя была 1 августа 2015 года.

11 мячей забил «Зенит» за 5 игр нынешнего чемпионата – лидер по этому показателю.

12 – на стольких стадионах, расположенных в пределах современной территории города, принимал гостей «Зенит».

13 – в четвертый раз команды сыграют в 13-й день месяца, который станет самым популярным днем в месяце (не в августе, а вообще). Второй раз матч пройдет 13 августа. Все разы побеждал «Зенит».

Где смотреть матч «Зенит» – «Ахмат»?

Прямая трансляция матча 6-го тура премьер-лиги будет 13.08.2017 года в 20:00 мск на нашем сайте.

Прогноз на матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный)

Питерцы выглядят уверенно: забили много, пропустили мало, занимают первую строчку – как и подобает настоящему чемпиону. Разве что пришлось делить очки с уральцами. Состав обновлен, Кокорин забивает, болельщики ходят, даже покупают абонементы на несуществующие места. В общем, все в порядке, по крайней мере с виду. А вот «Ахмат» способен пропускать необязательные мячи, что нам показала недавняя игра с «Краснодаром». И дело не только в защитниках. «Зенит» прервет свою черную серию в играх против грозненцев и победит, забив 2 мяча.

Погода в Питере в день матча 13 августа 2017 года

По данным gismeteo.ru, в Санкт-Петербурге 13 августа ожидаются переменная облачность, дожди и грозы. Температура воздуха +20 градусов, ветер северо-западный 3 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 92%

Ориентировочные составы «Зенита» и «Ахмата»

«Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Шатов, Паредес, Ерохин, Кокорин, Дриусси

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Сампайо, Анхель, Семенов, Родолфо, Иванов, Митришев, Лео, Балай

Кто не выйдет на поле в матче 6-го тура РФПЛ

На момент написания статьи информация о травмированных игроках отсутствует. Что ж, будем надеяться, что главные тренеры выставят на поле лучших игроков.