Цепная реакция. Неймар может сорвать сделку «Спартака» по Луану
Неймар может негативно повлиять на переход бразильского
атакующего игрока Луана из «Гремио» в московский «Спартак».
И дело тут даже не в бреднях бразильских журналистов о том,
что Неймар якобы отговаривал Луана перебираться в Москву. Да кто его вообще
спрашивал?
Суть в другом. Сам трансфер Неймара может сорвать переход
Луана в стан красно-белых. Как? Объясняем все по порядку.
Цепная реакция
1) С неделю назад Неймар выкупил свой трансфер у «Барселоны»
за 222 миллиона евро и на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ».
Сделку можно считать завершенной, ведь французская лига сегодня получила трансферный
лист игрока от своих упертых испанских коллег.
2) У «Барселоны» сразу появилось огромное количество
свободных денег, на которые клуб даже и не рассчитывал, а также дефицит на
звездной позиции в атаке – дыра, которую надо закрыть каким-нибудь грандиозным
трансфером.
3) Главным кандидатом на вакантную позицию в атаке
«Барселоны» сейчас является бразильский плеймейкер английского «Ливерпуля»
Филиппе Коутиньо. Испанцы готовы выложить за него сразу 90 миллионов евро и
позже доплатить еще 30 при определенных условиях.
4) Если трансфер все же случится, чему, правда, в
«Ливерпуле» стараются помешать всеми силами, уже у мерсисайдцев появится
достаточно внушительная свободная сумма и проблемная позиция на месте
плеймейкера, которую необходимо прикрыть до закрытия трансферного окна.
5) Здесь начинается самое интересное… В Бразилии начали активно
пишут о недавнем интересе «Ливерпуля» к игроку атакующей линии бразильского
клуба «Гремио» - Луану. Да, тому самому Луану, который якобы уже одной ногой
стоит на зеленом газоне «Открытие-Арены» московского «Спартака».Якобы даже
скауты из Англии приезжали на игру «Гремио», хоть и отнекивались, мол следили
не за Луаном.
На тоненького
Такая вот получается цепная реакция на трансфер Неймара,
которая своей волной может задеть и московский «Спартак». Она же может помешать
переходу Квинси Промеса, которым начала активно интересоваться итальянская
«Рома». Этот трансфер и так был маловероятен, но, если красно-белые не смогут
подписать Луана, шансы на его осуществление вообще станут нулевыми.
Конечно, во всей этой схеме есть много «но» и слабых мест.
Например, «Ливерпуль» может пойти на конфликт со своим футболистом, но не
отпустит его в «Барселону». Или тот же Юрген Клопп вдруг найдет другой вариант
для замены Коутиньо. Или, в конце концов, Луан предпочтет играть в «Спартаке»,
а не в «Ливерпуле» - чем черт не шутит!
В любом случае, за цепной реакцией, которую вызывает
трансфер Неймара, наблюдать – одно удовольствие. Когда еще у нас появится такая
возможность?