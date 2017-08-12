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Евгений Ловчев: ЦСКА победит в дерби со «Спартаком»

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: ЦСКА победит в дерби со «Спартаком»
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о предстоящем российском супердерби.

КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ ДЕРБИ

Для меня всегда главным дерби были матчи с «Динамо». Это шло от наших руководителей – братьев Старостиных, которые при Сталине отсидели в лагерях. Но в России главным дерби стали матчи с ЦСКА. Откуда это пошло?

Рассказывают историю, что в 90-х годах, когда «Спартак» все выигрывал, на какой-то встрече с болельщиками кто-то из них спросил что-то про ЦСКА. И один из тренеров «Спартака» ответил, что армейцы нам не ровня. Вот когда они выиграют столько, сколько мы, тогда будем про них говорить.

Говорят, что это высказывание возмутило и сплотило армейских болельщиков. После чего матчи со «Спартаком» стали носить особый статус.

ОБСТАНОВКА

Теперь о психологической обстановке в командах. Перед началом сезона она была лучше в ЦСКА. Команда спокойно готовилась к сезону, сборников в команде было не так много, а в «Спартаке» целых пять человек были в сборной на Кубке Конфедерации.

И еще один фактор. Команда, которая должна догонять по итогам прошедшего сезона, всегда готовится более в спокойной обстановке. У «Спартака» подготовка после завоевания титула и в виду усталости сборников получилась более скомканной. И сейчас эти высказывания в прессе одного из руководителей клуба и главного тренера, говорят о том, что «Спартак» нервничает. Это резко контрастирует с той атмосферой, что была в команде в прошлом сезоне – мы одна семья и все друг друга любят.

ИГРА

Перед началом сезона считалось, что ЦСКА будет одним из главных конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство наравне с «Зенитом», но два неудачных матча – с «Локомотивом» и «Рубином» - показали, что у армейцев есть проблемы с игрой. И в тоже время, сейчас очень неплохо начал чемпионат «Локомотив».

Каррера после поражения от «Зенита» на матч с «Арсеналом» выставил фактически другой состав. Но такие резкие шаги тоже не идут на пользу. И какой теперь Каррера поставит состав на дерби, никто не знает. Но мы знаем, какой состав будет у ЦСКА. Нервозность в «Спартаке» проявляется не только в этом, но и в высказываниях Карреры. Он говорит, что ему надо купить пять новых игроков. Это значит, что он не рассчитывает на некоторых из тех, кто выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. И это тоже не может не отразиться на обстановке.

СОСТАВ

Если сравнивать составы команд по линиям, то единственное, в чем «Спартак» превосходит сейчас ЦСКА, это линия атаки. И пусть даже не будет играть с армейцами Адриану. Но Зе Луиш и Промес сильнее, чем Витинью и Чалов. Хотя в этом сезоне Витинью очень здорово прибавил.

Если говорить о полузащите, то в прошлом сезоне она была сильнейшей линией команды. А составляли ее Глушаков, Зобнин и Фернандо. Но Глушаков пока в неважной форме, Зобнин травмирован, поэтому в полузащите у красно-белых проблемы.

Считаю, что в крупном поражении от «Зенита» не столько виновата защита, сколько средняя линия. Ведь некоторые моменты возникали после обрезов игроков середины поля. Армейская оборона играет все время в одном составе, а в спартаковской защите происходит ротация. Недаром Каррера сказал, что ему сейчас больше нужен Гарай, чем нападающий.

И пока я не вижу, как спартаковцы на характере выйдут и будут рвать зубами армейцев. В этом сезоне такого я не наблюдаю. А, учитывая, что ЦСКА будет играть на своем стадионе, склоняюсь к тому, что армейцы победят.

Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится завтра на «Арене ЦСКА». Начало в 17.30

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