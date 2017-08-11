Бышовец: ЦСКА – «Спартак» – победит тот, кто меньше допустит ошибок в защите

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о предстоящем дерби.

- Как оцените обстановку в командах накануне дерби?

- Думаю, своеобразная реанимация произошла – обе команды одержали победы в последнем туре. Психологическое состояние команд, их турнирное положение перед дерби не так важно. Все эти факторы перед таким матчем отходят на второй план. Мотивация у игроков будет запредельная. Важен будет выбор тактики, и насколько эта тактика себя оправдает.

Пока обе команды на данный момент страдают не от атакующих действий, а от не очень надежной обороны. И думаю, в этом плане у «Спартака» есть некоторое преимущество. Подбор игроков в атаке у красно-белых впечатляет.

Но если говорить о гармонии в атаке и обороне, то обе команды пострадали: «Спартак» от «Зенита», а армейцы от «Рубина». И хотя ЦСКА проиграл 1:2, но по провалам в обороне счет тоже мог быть близким к пяти мячам. Так что, тренерам обеих команда в этом смысле есть, над чем подумать.

- Но все же хотел бы вернуться к психологической обстановке в командах. В «Спартаке» дискуссии между одним из руководителей клуба и тренером выплеснулись в публичное поле.

- Организация работы в клубе, единство тренера и руководителей, очень важный фактор. Но пока список игроков, которых хочет видеть в команде Каррера, лежит на столе у президента, а у «Зенита» эти футболисты уже выходят на поле. Этот фактор не может ни влиять на атмосферу в коллективе.

- Вы сказали, что у «Спартака» нападение получше, но не будет Адриано.

- Да, у «Спартака» не будет Адриану, но у команды достаточно внутренних резервов, чтобы нивелировать его отсутствие.

- А если сравнить средние линии?

- Думаю, здесь примерное равенство. И результат матча будет зависеть от того, насколько креативно и содержательно сыграет средняя линия. Какие условия удастся создать нападающим для атакующих действий.

- Сравним оборону.

- Здесь примерное равенство. Но многое будет зависеть от того, какую схему выберут тренеры.

- Вратари. Как думаете, кого предпочтет Каррера – Селихова или Реброва?

- Думаю, Реброва. За него говорит опыт. И что касается Акинфеева, то я думаю, что у него не очень серьезная травма, и он сможет сыграть в этом матче.

- На стороне ЦСКА стадион. Ваш прогноз на игру?

- Думаю, шансы у команд равны. Многое будет зависеть от атакующих игроков и от того, кто меньше допустит ошибок в обороне.

Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится завтра на «Арене ЦСКА». Начало в 17.30.











