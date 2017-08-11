Последняя надежда Венгера. Чего ждать от нового сезона в АПЛ

Главное событие выходных – старт нового сезона АПЛ. В каком состоянии подошли к старту сезона главные претенденты на титул? «Советский спорт» пытается в этом разобраться.

Действующий чемпион «Челси» с неутомимым Антонио Конте во главе сделает всё возможное, чтобы удержаться на троне. Отсутствие нагрузки в виде еврокубков в прошлом сезоне помогло «синим» на дистанции. Теперь все в равных условиях. И все топовые тренеры – от Моуринью до Венгера – объединены одной целью – свергнуть счастливчика Конте с трона. А Антонио не привыкать отмахиваться от конкурентов, как от назойливых мух. Начиная с 2011 года, итальянец проработал на клубном уровне четыре сезона в качестве главного тренера и по итогам каждого из них становился чемпионом. Но, по мнению легенды «Ливерпуля» Джейми Каррагера, должно произойти чудо, чтобы Конте второй сезон подряд закончил сезон на первой строчке. В ближайшие 38 туров именно «Челси» будет главным раздражителем для всех клубов. И бурная радость Конте, в момент празднования забитых мячей, выведет из себя не только Моуринью.

Кстати, о Жозе. Португалец проиграл «Реалу» в матче за Суперкубок Европы и продолжил говорить о процессе становления своей команды, намеренно принижая её достоинства. Мы уже привыкли к показной скромности Жозе. Он ждет подходящего момента, чтобы вновь сказать: «Парни, я здесь главный». Даже по итогам прошлого сезона, в котором его МЮ с новыми лидерами, действительно, искал своё лицо, Жозе взял три кубка и выполнил первостепенную задачу – пробился в Лигу Чемпионов. Страшно подумать, что ждет «манкунианцев» впереди - с Линделёфом в защите, Матичем в опорной зоне и Лукаку вместо Ибрагимовича.

Постепенно привыкает к новой для себя роли «побежденного» Гвардиола. Сезон 16/17 стал для Пепа первым, в котором он не выиграл ни одного трофея как тренер. Хотя «Манчестер Сити» под руководством испанца показывал весьма привлекательный футбол. Но детские ошибки в обороне перечеркивали усилия команды в атаке. Поэтому почти 200 миллионов фунтов, потраченные на укрепление защиты, не должны никого удивлять. Гвардиола знает, что играть в доминирующей манере и добиваться больших результатов можно только в том случае, если у твоей команды всё в порядке с обороной. Как было в «Барселоне» и «Баварии», когда там работал Пеп.

Пожалуй, самая привлекательная команда АПЛ, «Тоттенхэм», обходится без громких сделок, за что подвергается критике со стороны своих же игроков. На днях защитник Дэнни Роуз публично выразил недовольство пассивностью клуба на трансферном рынке. А партнеры его в этом поддержали. Разбирать нашумевшую историю нет смысла, но сам факт отсутствия покупок в условиях гонки вооружений вызывает недоумение. «Шпоры» продали Кайла Уокера за 51 миллион фунтов прямому конкуренту, но никого не приобрели на его позицию. С другой стороны, удалось удержать практически всех ключевых игроков. Впрочем, трансферное окно еще открыто. И тот же Роуз может спокойно переехать севернее Лондона поближе к своей маме.

Без громких трансферных новостей обходится и «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» серьезно потратились, купив Салаха, который по задумке Юргена Клоппа должен ускорить и без того динамичную атаку команды. Пока удается удерживать Коутинью, которого уж очень сильно хочет купить «Барселона». Но он, похоже, в Каталонию не поедет и продолжит радовать болельщиков на «Энфилде». Это тоже можно считать успехом, пусть и промежуточным. Настоящий успех – это победа хотя бы в одном из многочисленных турниров. Для решения таких задач Юргена Клоппа и приобретали. Поэтому для улыбчивого немца предстоящий сезон будет решающим. Третий сезон без титулов ему вряд ли простят. Это же не «Майнц» какой-нибудь.

Единственный тренер, которому безжалостная бизнес-модель топ-клубов не мешает творить – Арсен Венгер. По его инициативе в «Арсенал» перешли Сеяд Колашинац и Александр Ляказетт, ставший самым дорогим трансфером клуба в истории. Но станет ли Ляказетт новым Анри? И поможет ли «Арсеналу» впервые за 13 лет выиграть премьер-лигу? Если ваш ответ «да», значит, вы Венгер. И Ляказетт – ваша последняя надежда.