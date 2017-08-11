Почему «Спартак» должен обыграть ЦСКА

Перед центральным матчем 6-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу «Спартака».

1. Под руководством Массимо Карреры «Спартак» обыграл армейцев в обоих матчах прошлого сезона – 3:1 дома и 2:1 в гостях. За время существования премьер-лиги (с 2001 года) подобное произошло впервые. До итальянского специалиста, который смог «раскусить» ЦСКА, в последний раз это сделал Олег Романцев в далеком чемпионате России-1999 – 1:0 на своем поле и 4:0 на выезде.

2. В прошлом сезоне армейцы славились своей защитой, пропустив за весь чемпионат всего 15 мячей. В РФПЛ-2017/18 оборонительные порядки ЦСКА не выдерживают никакой критики. По количеству пропущенных голов красно-синие – худшие, наряду со «Спартаком», «Рубином», «Арсеналом», «Тосно» и «Анжи» (по 7). А в домашних матчах армейцам на данный момент и вовсе нет равных: «Локомотив» с «Рубином» распечатали их ворота 5 раз. За весь прошлый сезон ЦСКА на своем поле позволил соперникам забить лишь на один мяч больше.

3. Проблемы красно-синих в защите еще больше усугубились после того, как получил травму Игорь Акинфеев. Дебютант чемпионатов России Илья Помазун в двух матчах пропустил три мяча. «Рубину» же хватило 10 стартовых минут, чтобы распечатать его дважды (а во втором тайме мяч по разу угодил в штангу и в перекладину ворот ЦСКА). Забил Помазуну даже новичок РФПЛ «Тосно», который в трех первых турах не смог вскрыть оборону ни «Уфы» (0:1 дома), ни «Краснодара» (0:2 в гостях), ни «Зенита» (0:1 на своем поле). Правда, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в минувшую среду после победы над командой Дмитрия Парфенова сказал, что Акинфеев сыграет со «Спартаком». Но даже если это и произойдет, будет ли основной голкипер ЦСКА готов на все 100 процентов?

4. А вот самим спартаковцам искать добра от добра не стоит. Вариант с Александром Селиховым, который сыграл «на ноль» с «Арсеналом», выглядит куда предпочтительнее, чем выпускать в стартовом составе Артема Реброва, пропустившего 5 мячей от «Зенита». К тому же Селихов еще никогда не проигрывал ЦСКА, с которым встречался дважды, будучи игроком «Амкара». 3 декабря 2015 года он провел «сухой» матч в Перми – хозяева выиграли со счетом 2:0. А 6 ноября 2016-го добился ничьей в Москве (2:2). Причем первый мяч Сергей Игнашевич забил только с пенальти.

5. То, что «Спартак» с разгромным счетом 1:5 уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» - аргумент не в пользу ЦСКА. Дело в том, что Каррера за время работы в России быстро научился делать правильные выводы из разгромов своего клуба. В прошлом сезоне после крупного поражения в Самаре от «Крыльев Советов» (0:4) красно-белые никому не проигрывали на протяжении 7 туров кряду (5 побед и 2 ничьи). Причем под занавес этой серии взяли верх дома над «Зенитом» (2:1).

Потом был второй конфуз – в Ростове-на-Дону (0:3). Однако после него «Спартак» и вовсе одержал 5 побед подряд и вполне мог продлить эту серию, если б встреча заключительного тура в Туле с «Арсеналом» имела турнирное значение. Между прочим, после поражения от «Ростова» красно-белые вторую игру тоже провели в гостях с ЦСКА. И выиграли - 2:1.