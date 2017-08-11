Игор Митрески: Если бы «Спартак» дал мне шанс, выложился бы на все сто

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески в интервью «Советскому спорту» - о том, чем он теперь занимается, а также – о шансах «Спартака» отстоять титул.

«В МАКЕДОНИИ НА ПОДХОДЕ СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Игор МИТРЕСКИ, защитник Родился 19 февраля 1979 года в Струга, Югославия Карьера: «Македония» (1997), «Караорман», Македония (1997-1998), «Напредок», Македония (1998 – 1999), «Силекс», Македония (1999-2001), «Спартак», Россия (2001 – 2004), «Металлург, Украина (2005), «Бейтар», Израиль (2006), «Энерги», Германия (2006 – 2010), «Жерминаль Беерсхот», Бельгия (2009), ЦСКА, Болгария (2010), «Нефтчи», Азербайджан (2010 – 2014). Достижения: чемпион России (2001), обладатель Кубка России (2002/2003), чемпиона Азербайджана (2010/11, 2011/12, 2012/13), обладатель Кубка Азербайджана (2013). Сборная: за национальная команду Македонии сыграл 69 матчей, забил один мяч

- Чем занимаетесь?

- Я скаут по Балканам. Можно сказать, больше отдыхаю, чем работаю, но это шутка, конечно. Хотя в принципе тут все рядом – Македония, Албания, Хорватия, Сербия. Помогаю моему другу Марко Трабукки в поиске талантов. Есть вариант остаться в сборной Македонии – подбирать игроков для молодежных и юношеских команд, - говорит Митрески.

- С клубами сотрудничаете?

- В Македонии много – например, с «Вардаром», со «Шкендией». В Германии с несколькими клубами.

- Почему – скаут?

- После того, как отыграл четыре года в Баку и завершил карьеру, решил немного отдохнуть. Сейчас начинаю потихонечку работать. У меня ведь трое детей, жена, а я почти 20 лет играл за границей. Теперь хочу больше времени проводить рядом с семьей.

- Но у скаута, наверное, много разъездов.

- Чаще на машине езжу, иногда – на самолете. Для меня это интересный опыт. А работы больше все-таки в трансферный период. Потом, слава Богу, можно некоторых игроков посмотреть по интернету. Но в живую, конечно, лучше.

- Что самое сложное в работе скаута?

- Не делать выводы сразу. Некоторые посмотрят один матч и все – решают плохой футболист или хороший. Так нельзя. Надо несколько раз пять-шесть посмотреть игрока, а лучше еще больше.

- Кто самые талантливые игроки на Балканах?

- Балканы в Европе – это как Бразилия. Другой вопрос, что сейчас даже самые молодые игроки с контрактами, агентами. Это осложняет работу скаутам. Если говорить о Македонии, подходит сильное поколение 16-18-летних ребят. Кстати, сборная Македонии играла этим летом на молодежном Евро. Пусть не вышла из группы, проиграв Португалии и Испании и сыграв вничью с Сербией, но зато - несколько футболистов уехали за границу: Энис Барди – в «Леванте», Эльйиф Эльмас – в «Фенербахче».

«СМОТРИМ СЕРИАЛЫ И МУЛЬТИКИ НА РУССКОМ»

- К вам обращались российские клубы?

- Напрямую нет. Только мой друг – Марко Трабукки.

- Успеваете следить за российским футболом?

- Да. У меня ведь много русских каналов дома. Вместе с детьми, с женой смотрим сериалы, футбол, мультики на русском. Дома разговариваем на русском. Кстати, недавно ко мне в гости приезжал Роман Павлюченко с женой.

- Знаете, что он перешел в московский «Арарат»? Это клуб в третьем по силе дивизионе России.

- Я был в Москве, когда он подписывал контракт. Не рано ли он согласился на уход из РФПЛ? Мы говорили об этом, он сказал, что хотел остаться дома, с семьей. Тоже ведь много поездил за карьеру – Лондон, «Кубань», «Урал». Думаю, правильно сделал. Конечно, он мог бы еще поиграть в РФПЛ, но если не было вариантов остаться в Москве, что сделать? Главное – семья. Тем более, «Арарат», я так понял, - хорошая команда с серьезным спонсором.

- Если бы к вам обратились из Европы, кого бы им посоветовали из молодых российских игроков?

- Есть талантливые ребята. В том же «Спартаке» неплохая молодежь. Но так однозначно сказать не могу. Мне нравится как играет Самедов, но ему уже за 30.

- Ну, например, Головин и Миранчук могут заиграть в Европе?

- Да, могут. Но через два-три года.

«КАРРЕРА СДЕЛАЛ ХОРОШУЮ КОМАНДУ»

- В 2014 году вы работали спортивным директором македонской «Шкендии». Что за опыт?

- У клуба был хороший спонсор, позвали помочь. Считаю, сделал хорошую команду. Когда только пришел, в «Шкендии» не было ни футболистов, ничего. Подобрал семь-восемь человек, на следующий год «Шкендия» добралась до третьего раунда Лиги Европы. Почему ушел? Непонятные люди стали вмешиваться в мои дела, крутится вокруг команды. В итоге после шести месяцев работы ушел.

- Тренером не хотите стать?

- Не мое. Даже пробовать не хочу – просто не вижу себя в этом.

- В начале июня была новость, что вы можете стать тренером-селекционером «Спартака». Правда?

- Были такие разговоры, но не получилось. Ничего страшного. Думаю, если бы мне дали шанс, использовал его на все сто, подобрал бы хороших балканских футболистов. Но Россия – большой рынок, не так просто пробиться в «Спартак». Хотя я и не чужой человек для клуба.

- Видели 1:5 от «Зенита»?

- Был занят за границей, поэтому не весь матч смотрел, но обзор видел. Думаю, это был не день «Спартака», просто ничего не получалось. Почему – не знаю. Может, усталость после сборов, несыгранность – чемпионат ведь только начался. «Зенит» использовал свои шансы, лучше двигался. А у «Спартака» было очень много ошибок в обороне.

- «Зенит» - чемпион?

- Рано говорить об этом. Да, мастерство игроков, уровень тренера – очень серьезные. У них есть большой шанс стать чемпионами. Плюс отстоять титул сложнее, чем завоевать. «Спартаку» будет непросто.

- Вы играли в том самом «Спартаке», который выиграл предпоследнее чемпионство команды – 16 лет назад. Как встретили новую победу?

- Честно, был очень рад. Я не такой человек, чтобы гордиться тем, что я последним становился чемпионом. Поэтому очень хотел, чтобы «Спартак» и раньше победил. Но в клубе было много перемен – и в руководстве, и в тренерах. Сейчас Каррера сделал хорошую команду. И она заслуженно победила – была лучшей по качеству и состава, и игры. Очень рад за мой любимый клуб. Все-таки сыграл за него больше 130 матчей. Дай бог, чтобы в Лиге чемпионов удачно сыграли.

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