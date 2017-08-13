«Каспаров по пониманию игры опережает современных шахматистов»

Гроссмейстер Сергей Смагин – о предстоящем участии Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе.

- Если Каспаров удачно сыграет, он может задуматься о более серьезном возвращении, например, сыграть в каком-то классическом турнире?

- Ни при каких обстоятельствах этого не произойдет. Ему это не нужно, он давно уже всем все доказал, он великий чемпион. Между рапидом и классикой огромная разница, как между небом и землей. Каспаров это прекрасно понимает и понимает, что в рапиде у него неплохие шансы на хороший спортивный результат. И это будет очень интересно, насколько удачно сыграет после такого перерыва гениальный шахматист.

- Но в рапиде можно и рисковать, выбирать, может быть, не совсем корректные продолжения.

- Чем этот турнир интересен? Каспаров представитель того романтического времени в шахматах, когда он блистал комбинациями, выигрывал за счет потрясающей интуиции. А здесь он встретится с шахматистами, которые почти все, за исключением Ананда, дети компьютерного времени. Это холодный расчет и глубокая дебютная подготовка. И очень интересно будет посмотреть, как глубина проникновения в шахматы столкнется с компьютерным расчетом.

- Насколько сила гения выше мощнее шахматных компьютеров в лице гроссмейстеров?

- Именно так.

- Поэтому многие задаются вопросом: сможет ли Каспаров на равных соперничать с топ-гроссами?

- В рапиде это будет для Каспарова не сложно. Нужно понимать, что уровень понимания шахмат у Каспарова такой высокий, что даже Карлсен к этому уровню пока не может приблизиться.

Мы не знаем, насколько он серьезно готовился к турниру, но то, что Гарри соскучился по настоящей игре, по турнирной атмосфере, это очевидно.

- Не подорвет ли Каспаров имидж великого и ужасного в случае неудачи?

- У него такой имидж в шахматах, что подорвать его невозможно.

- Вы пересекались с Каспаровым за доской?

- В турнирах – нет. Пересекался только в неформальной обстановке. Но могу еще раз подчеркнуть, что по пониманию игры, глубине проникновения в шахматы он опережает большинство современных шахматистов.

- По составу турнира вопросов почти нет, кроме трех участников. Почему организаторы пригласили именно Леньера Домингеса, Давида Навару и Ле Куанг Льема?

- Домингес был чемпионом мира по блицу. Сейчас он осел в Америке, ждет визу. Человек оказался под рукой. Почему бы не пригласить? Навара – тоже не случайный человек в шахматах, у него необычный стиль, и сам он интересный человек.

Ле Куанг Льем тоже выигрывал чемпионат мира по блицу, побеждал в нескольких сильных турнирах. А сейчас он учится в университете как раз в Сент-Луисе. Тоже под рукой оказался.

НАША СПРАВКА

С 13 по 17 августа в Сент-Луисе пройдет турнир по рапиду и блицу с участием 10 гроссмейстеров, в котором сыграет и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

Турнир по блицу и рапиду пройдет в Сент-Луисе с 13 по 17 августа.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).